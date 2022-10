Cận cảnh nước lũ đang “bủa vây” nhiều xã ở Hà Tĩnh

Tại huyện Nghi Xuân, trong sáng nay, do mưa lớn kéo dài đã khiến tuyến quốc lộ 1 đoạn xã Xuân Lam bị ngập sâu, nước chảy xiết. Lực lượng chức năng buộc phải cắm biển cấm đường và cử cán bộ trực gác 24/24h để phân luồng, hướng dẫn giao thông cho các phương tiện di chuyển an toàn. Đến chiều nay, quốc lộ 1 đoạn xã Xuân Lam chưa thể thông tuyến do vẫn còn ngập lụt sâu.