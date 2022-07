Doanh nghiệp Quế Lâm hợp tác với huyện Kỳ Anh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

Mục đích chính của việc hợp tác là thúc đẩy phát triển nông nghiệp sạch, an toàn trên địa bàn huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), nhằm nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp thông qua việc đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng và bảo vệ môi trường.

Sáng nay (7/7), huyện Kỳ Anh và Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm (phường Kim Long, thành phố Huế) tổ chức lễ ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác đầu tư về sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.

Tham dự lễ ký kết, về phía Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm có ông Nguyễn Hồng Lam - Chủ tịch HĐQT; các Phó Tổng Giám đốc: Hồ Đăng Khoa, Khắc Ngọc Bá; về phía huyện Kỳ Anh có Bí thư Huyện ủy Hồ Huy Thành, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Hùng.

Theo đó, 2 bên sẽ tập trung vào một số việc như: tuyên truyền, phổ biến, vận động cán bộ và Nhân dân thay đổi nhận thức trong việc sản xuất và sử dụng nông sản hữu cơ, sạch, an toàn; chuyển đổi từ tập quán sản xuất vô cơ sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp bền vững.

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm Nguyễn Hồng Lam mong muốn huyện Kỳ Anh quan tâm hơn nữa đến quy hoạch phát triển sản xuất hữu cơ trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, đưa nội dung phát triển nông nghiệp hữu cơ vào kế hoạch phát triển KT-XH hằng năm của UBND huyện. Phát huy cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vào cuộc cùng các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động nông dân về lợi ích của phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn và sử dụng nông sản hữu cơ.

Thường xuyên đào tạo, tập huấn cho cán bộ và nông dân nhằm phổ biến kiến thức làm nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn và bảo vệ môi trường.

Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Hồ Huy Thành cảm ơn Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm đã tập huấn, chuyển giao công nghệ để xây dựng một số mô hình trên địa bàn huyện trong thời gian qua và sự phối hợp trong phát triển sản xuất các sản phẩm hữu cơ tronng thời gian tới. Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh yêu cầu, UBND huyện phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyển, phổ biến cho người tiêu dùng và Nhân dân về sản xuất, tiêu dùng các sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn.

Hợp tác xây dựng và phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp như: Chuỗi giá trị sản xuất lợn hữu cơ; chuỗi giá trị sản xuất lúa, cam, ổi hữu cơ.

Trên cơ sở kết quả triển khai xây dựng các mô hình nêu trên, hằng năm sẽ tổng kết để nhân rộng thêm tại các địa bàn khác trong huyện; đồng thời xem xét, mở rộng hợp tác sản xuất và tiêu thụ một số sản phẩm cây, con khác theo nhu cầu của 2 bên.

Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm Hồ Đăng Khoa và Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Nguyễn Thanh Hải ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác đầu tư về sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.

Cùng nhau xây dựng chuỗi giá trị tiêu thụ sản phẩm nông sản hữu cơ do người nông dân sản xuất ra trên địa bàn huyện như xây dựng 1-2 cửa hàng, siêu thị để giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Tổ chức vận động, tuyên truyền đến người dân, cán bộ, công nhân viên các doanh nghiệp, bếp ăn tập thể, bệnh viện, các trường mầm non, tiểu học bán trú, cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn ưu tiên sử dụng các sản phẩm nông sản hữu cơ, an toàn do người nông dân và doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn huyện.

Hợp tác cải tạo đất, nâng cao độ phì của đất, tổ chức bón lót phân hữu cơ vi sinh cho đồng ruộng trên địa bàn huyện với tỷ lệ tăng hàng năm1 0-20%; sử dụng các chế phẩm sinh học trong sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, giảm bớt phân vô cơ và chất thải nông nghiệp hướng đến một nền nông nghiệp hữu cơ bền vững.

Hợp tác bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp là đưa công nghệ vi sinh vào xử lý các phế phẩm trong trồng trọt như rơm rạ, chất thải hữu cơ; xử lý chất thải trong chăn nuôi, xử lý chất thải trong chế biến sản phẩm nông, lâm, ngư nhằm bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả kinh tế, tạo ra nguồn phân bón hữu cơ trong Nhân dân.

Cũng trong sáng nay, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng NN&PTNT của huyện Kỳ Anh và Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Organic (Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm) ký biên bản phối hợp thực hiện xây dựng chuỗi giá trị tiêu thụ sản phẩm nông sản hữu cơ tại huyện Kỳ Anh.

Từ đó nhằm mục đích thúc đẩy phát triển nông nghiệp sạch, an toàn trên địa bàn huyện Kỳ Anh nhằm nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp thông qua việc đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, vật tư đầu vào, quy trình sản xuất, giải pháp kỹ thuật theo tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn vào sản xuất, phát triển các sản phẩm hữu cơ nhằm bảo vệ người sản xuất và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.

Biên bản thỏa thuận cũng đã nêu rõ trách nhiệm của các bên liên quan và có hiệu lực đến năm 2025. Kết thúc giai đoạn hợp tác, hai bên cùng tổ chức đánh giá kết quả hợp tác làm căn cứ để tiếp tục hợp tác giai đoạn tiếp theo.

Tin liên quan: Cẩm Xuyên khai trương cửa hàng nông sản sạch và thực phẩm an toàn Cửa hàng nông sản sạch và thực phẩm an toàn Vũ Hợp tại thị trấn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) là kênh để Hội Nông dân huyện tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu và kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn.

Trang bị kỹ năng sản xuất nông nghiệp hữu cơ cho nông dân Vũ Quang Buổi tập huấn nhằm giúp các địa phương, cán bộ phòng, ngành liên quan và các nhà vườn trên địa bàn Vũ Quang (Hà Tĩnh) có thêm kiến thức trồng cam và cây ăn quả có múi theo quy trình hữu cơ, hướng tới nền nông nghiệp bền vững, mang lại giá trị kinh tế cao.

Vũ Huyền