Hà Tĩnh: Sản lượng khai thác thủy sản 3 tháng đầu năm tăng 16,3%

Ngay sau khi có chủ trương của Bộ Công an, Công an Hà Tĩnh đã chủ động rà soát, sắp xếp, bố trí công an chính quy tăng cường về cơ sở. Theo đó, toàn ngành đã điều động 348 công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an tại 120/195 xã (tính đến ngày 15/2/2020) và sẽ “phủ kín” trong quý I/2020.