Hà Tĩnh thực hiện đề án giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ

Hà Tĩnh là 1 trong 6 tỉnh thuộc đề án giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ của Quỹ đối tác các-bon trong lâm nghiệp. Dự kiến đến năm 2025, kết quả dự án sẽ bán khoảng 10,3 triệu tấn các-bon, tương đương 51,5 triệu USD.

Dự hội thảo có khoảng 50 đại biểu là cán bộ liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp các cấp ở Hà Tĩnh.

Sáng nay (26/11), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT Hà Tĩnh phối hợp khai mạc hội thảo tham vấn hoàn thiện các tài liệu đề án giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ. Tham dự hội thảo có khoảng 50 đại biểu là cán bộ liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp các cấp.

Hiện, Bộ NN&PTNT đang hoàn chỉnh Đề án giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ để trình Chính phủ phê duyệt. Đề án này trước đó đã được Hội nghị Quỹ đối tác các-bon lần thứ 17 tổ chức tại Paris (Pháp) năm 2018 thông qua tại Nghị quyết CFM/17/2018/2.

Đây là đề án nhằm tìm ra những nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp của việc mất rừng, suy thoái rừng, tăng cường nâng cao chất lượng rừng và công tác quản lý rừng bền vững.

Ông Nguyễn Xuân Hoan - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT Hà Tĩnh: Dự án nhằm mục tiêu cải thiện sinh kế cho cộng đồng dân cư sống gần khu vực rừng.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam, giai đoạn 2 (FCPF-2) tỉnh Hà Tĩnh giới thiệu về nội dung tổng quan của đề án.

Ngoài ra, hội thảo cũng được nghe báo cáo đánh giá đảm bảo an toàn môi trường. Trong đó có nhiều nội dung quan trọng như: Chính sách an toàn môi trường của Ngân hàng Thế giới (WB); chính sách đánh giá tác động môi trường của WB và Việt Nam; đánh giá tác động môi trường và biện pháp giảm thiểu trong đề án giảm phát thải; giám sát và thu thập thông tin về đảm bảo an toàn môi trường.

Đại diện Ban Quản lý Dự án FCPF-2 Hà Tĩnh giới thiệu về nội dung tổng quan của đề án.

Trong chương trình hội thảo, các đại biểu tham dự tham gia ý kiến để làm sáng tỏ những vấn đề liên quan đến trách nhiệm triển khai những nội dung bảo đảm an toàn môi trường xã hội của đề án; khung chính sách tái định cư và khung kế hoạch dân tộc thiểu số… Qua đó góp phần hoàn thiện tài liệu liên quan đến đề án.

Đề án giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2018-2025 được thực hiện tại 6 tỉnh thuộc vùng duyên hải phía Bắc Việt Nam - Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa, với tổng diện tích 5,1 triệu ha (chiếm khoảng 16% diện tích tự nhiên của Việt Nam) và dân số khoảng 10,5 triệu người (chiếm 12% tổng dân số Việt Nam). Mục tiêu của dự án là giảm phát thải khoảng 25 triệu tấn CO2 thông qua kiểm soát mất rừng và suy thoái rừng, tăng cường trữ lượng các-bon rừng. Trong đó, Quỹ các-bon Lâm nghiệp đặt mua 10,3 triệu tấn, trị giá 51,5 triệu USD, số lượng các-bon còn lại sẽ được bán ra thị trường.

Dương Chiến