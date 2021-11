Người dân Hương Sơn lo tỉa cảnh, dưỡng quả cam bù ... chờ tết

Thời điểm này, người dân trồng cam bù tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang tích cực dọn cỏ, bón phân, dưỡng quả… để chờ đón vụ mùa bội thu vào dịp Tết Nguyên đán 2022.

Với diện tích hơn 1.000 ha cam bù, trong đó có hơn 620ha cho thu hoạch, năm nay, toàn huyện Hương Sơn ước đạt năng suất gần 10.000 tấn. Ảnh: Vườn cam bù hơn 4ha của gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Thắm (thôn Kim Lĩnh, xã Kim Hoa).

Năm nay, huyện Hương Sơn có hơn 1.000 ha diện tích trồng cam bù, trong đó có hơn 620 ha sắp cho thu hoạch, chủ yếu ở các xã: Sơn Trường, Kim Hoa, Sơn Hàm...

Thời gian này, tuy không có dịch gây hại lớn trên diện rộng, nhưng do vào mùa mưa lạnh nên bệnh sương mai, các loại sâu, nấm dễ dàng sinh sôi và phát triển. Cùng với đó, cây cam cũng bắt đầu bước vào giai đoạn phát triển mạnh về quả, do vậy, người dân đang tích cực chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật như: phun thuốc chống sương mai, nấm, bón phân,… để quả cam bù to đều, đẹp và tránh sâu bệnh hại.

Để đón chờ một vụ cam bội thu sắp tới, ông Nguyễn Mạnh Lân (thôn 6, xã Sơn Trường) thường xuyên tỉa cành cho diện tích 1ha cam bù của gia đình.

Với 30 ha trồng cam bù theo kỹ thuật VietGAP, sắp tới, HTX Cam bù Trường Mai (thôn 5, xã Sơn Trường) ước tính thu hoạch trên 120 tấn cam.

Giám đốc HTX Cam bù Trường Mai Nguyễn Văn Hạnh phấn khởi cho biết: “Ngay sau khi thu hoạch xong vụ cam năm ngoái, chúng tôi đã nhanh chóng bắt tay vào vệ sinh vườn, tỉa cảnh, bón phân, áp dụng đầy đủ các biện pháp canh tác theo đúng quy trình… Nhờ vậy, đến nay, cây cam đủ chất dinh dưỡng, cho quả cam đều đẹp, mỗi cây bình quân có gần 1,5 - 2 tạ quả”.

Cùng với dọn cỏ, bón phân, anh Anh Uông Văn Anh (thôn Kim Lộc, xã Kim Hoa) còn tiến hành chống cành cho cam tránh rơi rụng.

Những ngày gần cuối tháng 11, gia đình anh Uông Văn Anh (thôn Kim Lộc, xã Kim Hoa) đang tích cực phát cỏ, tỉa cành, tỉa quả phát triển kém, bổ sung phân bón hữu cơ… cho 3ha với gần 800 gốc cam bù của gia đình.

Anh Uông Văn Anh chia sẻ: “Đến thời điểm này, gia đình không quá lo lắng sâu bệnh gây hại bởi sau một thời gian được chăm sóc đúng cách, đảm bảo đủ dưỡng chất, vườn cam nhà tôi hiện khá sai quả, quả đẹp, đồng đều…”.

Chị Nguyễn Thị Hồng Thắm kiểm tra những quả nhỏ, quả không phát triển để loại bỏ dần, chỉ giữ lại những quả cam đạt chất lượng.

Để có một mùa cam thành công, những ngày này, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thắm (thôn Kim Lĩnh, xã Kim Hoa) đều sớm tối có mặt trên vườn cam bù 4ha của gia đình. Chị Thắm cho hay: “Để cam có thể chín đều, đẹp, thời gian này, chúng tôi đang tích cực chống cành, treo cành, bảo vệ quả, tránh trường hợp quả bị sà xuống đất, ảnh hưởng đến chất lượng và màu sắc của quả”.

“Năm nay hơn 2ha cam chanh của gia đình tôi cho sản lượng tốt nhưng giá đầu mùa quá thấp, chỉ 10.000đ/kg, tiêu thụ khó khăn, đến cuối mùa giá có nhỉnh hơn chút là 15.000đ – 18.000đ/kg, nhưng lời lãi không đáng kể. Thế nên, bây giờ chúng tôi chỉ trông chờ vào diện tích cam bù này, hy vọng cam được mùa và sẽ được giá” – chị Thắm tâm sự.

“Còn hơn 2 tháng nữa là vào mùa thu hoạch cam bù. Năm nay, nhờ thời tiết khá thuận lợi, người dân tập trung chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, phòng trừ tốt sâu bệnh, cây cam sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh. Năng suất toàn huyện ước đạt gần 10.000 tấn, cam bù “hứa hẹn” sẽ mang lại nguồn thu nhập cao vào dịp Tết Nguyên đán cho người dân Hương Sơn”. Ông Phan Xuân Đức - Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hương Sơn

Anh Thùy