Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Hương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, từ năm 2010 đến nay, diện mạo nông thôn huyện Hương Sơn ngày càng chuyển biến rõ nét. Kinh tế phát triển khá, hình thành các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ gắn với xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc chất lượng sản phẩm. Giá trị sản xuất tăng bình quân hằng năm là 12,38%; công nghiệp, xây dựng tăng từ 20,2% lên 30,09%; thương mại - dịch vụ tăng từ 38,43% lên 44,77%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 42 triệu đồng, tăng 3,7 lần so với năm 2011. Đặc biệt, tổng số hộ nghèo của huyện còn 1.008 hộ/35.191 hộ, chiếm tỷ lệ 2,86%, giảm 29,87% so với năm 2011. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục phát triển toàn diện, quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện tốt; an ninh, trật tự xã hội được tăng cường; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; đời sống vật chất, tinh thần Nhân dân ngày càng được nâng cao, khơi dậy được các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Từ năm 2010 đến nay, nguồn lực huy động thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn huyện đạt hơn 6.000 tỷ đồng, trong đó, Nhân dân đóng góp gần 4.000 tỷ đồng và hiến hàng ngàn m2 đất. Phong trào xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu tiếp tục được đẩy mạnh. Năm 2021, huyện có 34 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (đạt 121,4% kế hoạch), 203 vườn hộ đạt chuẩn vườn mẫu. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đạt kết quả khá. Năm 2021, huyện có 15 sản phẩm được đánh giá công nhận 3 sao, nâng tổng số sản phẩm đạt chuẩn OCOP toàn huyện lên 47 sản phẩm. Trong đó, có 10 cơ sở OCOP tham gia chuyển đổi số trong quản lý sản xuất và kinh doanh các sản phẩm.