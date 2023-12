Vũ Quang có 20 chỉ tiêu kinh tế, xã hội đạt và vượt kế hoạch

Năm 2023, với sự quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân, tình hình KT-XH của huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) tiếp tục ổn định và phát triển.

Sáng 18/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vũ Quang tổ chức hội nghị đánh giá thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN năm 2023; cho ý kiến các nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa V.

Theo báo cáo, trong số 28 chỉ tiêu về KT-XH mà Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và HĐND huyện Vũ Quang đề ra trong năm 2023, có 20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Trong đó, các chỉ tiêu chủ yếu như: giá trị sản xuất các ngành kinh tế năm 2023 ước đạt hơn 3.500 tỷ đồng, tăng 1,62% so với cùng kỳ. Sản xuất nông, lâm, thủy sản duy trì ổn định, một số lĩnh vực đạt kết quả khá toàn diện.

Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 15.422 tấn (đạt 118,63% kế hoạch, bằng 110,15% so với năm 2022). Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 50,32 triệu đồng/người/năm (tăng 3,35 triệu đồng so với năm 2022).

Về xây dựng NTM, Vũ Quang cơ bản đạt thêm 1 tiêu chí huyện NTM nâng cao (an ninh trật tự - hành chính công), các tiêu chí còn lại nâng mức đạt chuẩn lên 10 - 15%.

Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Phan Hồng Yến trình bày dự thảo báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2024.

Đối với nhóm xã đăng ký xây dựng NTM kiểu mẫu (Đức Lĩnh và Ân Phú) tiếp tục được các địa phương tập trung triển khai. Ngoài ra, các địa phương trên địa bàn huyện còn tập trung chỉnh trang khu dân cư kiểu mẫu, khuôn viên nhà văn hóa, trồng hàng rào xanh, cây bóng mát, xây dựng hố xử lý nước thải... Bình quân khung kế hoạch tại các địa phương đạt từ 85 - 90% so với kế hoạch năm.

Địa phương đã tập trung thực hiện tích tụ ruộng đất tại xã Đức Liên với 67,29 ha; đến nay, đã hoàn thành việc san gạt, tổ chức bốc thăm để Nhân dân nhận đất, kịp sản xuất vụ xuân năm 2024.

Các hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội có những chuyển biến tích cực; chính sách an sinh và phúc lợi xã hội được đảm bảo; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường; hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể có nhiều đổi mới, ngày càng hiệu quả.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tích cực thảo luận, góp ý vào các nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa V; các dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024.

Đại biểu cũng tập trung làm rõ những hạn chế trong năm 2023 về một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch, đồng thời, đề ra giải pháp khắc phục và các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới.

Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Việt Hà phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Việt Hà đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; tập trung khắc phục những vấn đề tồn đọng, chưa hoàn thiện, nhất là các chỉ tiêu KT-XH chưa đạt để kịp thời bổ cứu, hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, khẩn trương rà soát, xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH phù hợp với từng đơn vị, địa phương trong năm mới 2024.

Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, gắn với phát triển kinh tế nông thôn; xây dựng NTM, đô thị văn minh theo hướng sinh thái. Tập trung tích tụ ruộng đất theo Nghị quyết 06-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy; đẩy mạnh phát triển diện tích rừng trồng đạt tiêu chuẩn FSC.

Tiếp tục chăm lo công tác an sinh xã hội; tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giữ vững an ninh biên giới.

