2 chiến sỹ CAND quê Hà Tĩnh được vinh danh “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” toàn quốc

Giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” là phần thưởng cao quý của Bộ Công an với mục đích tôn vinh gương mặt trẻ trong lực lượng Công an nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trong công tác, chiến đấu, học tập, lao động, rèn luyện, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật, xuất bản, báo chí và thể dục thể thao. Giải thưởng cũng nhằm động viên, khuyến khích, tạo động lực để phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ Công an trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng Công an nhân dân; bồi dưỡng, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ trong Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” được xét tặng mỗi năm một lần vào dịp kỉ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (ngày 26/3).