Sẵn sàng “đếm ngược” chào năm mới 2024 ở Hà Tĩnh

Với sự dàn dựng công phu, hoành tráng, chương trình “Hà Tĩnh chào năm mới 2024” hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân nhiều cảm xúc vui tươi, hướng tới một năm mới nhiều thành công.

Sân khấu Chương trình “Hà Tĩnh chào năm mới 2024” tại Quảng trường Thành Sen (TP Hà Tĩnh) có diện tích gần 1.300 m2. Ảnh chụp chiều 29/12.

Chương trình “Hà Tĩnh chào năm mới 2024” sẽ bắt đầu vào lúc 22h ngày 31/12/2023 đến 00h30 ngày 1/1/2024 tại Quảng trường Thành Sen (TP Hà Tĩnh). Chương trình là “bữa tiệc” nghệ thuật đặc sắc quy tụ nhiều nghệ sỹ nổi tiếng cả nước tham gia biểu diễn như: Đan Trường, Hồ Quỳnh Hương, Eric, Bùi Lê Mận, Thanh Tài.... Cùng với đó là các màn trình diễn ánh sáng, bắn pháo hoa tầm cao hấp dẫn.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện chương trình đã triển khai các phần việc đúng tiến độ để sẵn sàng cho chương trình diễn ra thành công.

Ông Trần Xuân Lương - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh cho biết: "Là đơn vị chủ trì sự kiện, ngay sau khi có kế hoạch của tỉnh, chúng tôi đã triển khai thực hiện nhiều phần việc, như: kết nối chỉ đạo đơn vị tổ chức sự kiện lắp đặt hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng; chuẩn bị kịch bản mời các nghệ sỹ tham gia; chỉ đạo Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh tăng cường tập luyện, liên hệ các ca sỹ phối hợp trình diễn các tiết mục theo kịch bản; phối hợp với TP Hà Tĩnh chỉnh trang khuôn viên quảng trường Thành Sen, các tuyến đường...

Đến nay, các phần việc đã hoàn thành, sẵn sàng cho chương trình tổng duyệt vào tối 30/12 và chương trình chính thức diễn ra vào đêm 31/12/2023 rạng sáng 1/1/2024".

Công nhân hoàn thành những hạng mục sân khấu cuối cùng trong chiều 29/12.

Những ngày qua, Công ty CP Hàm Nghi (Hà Nội) - đơn vị sự kiện đảm nhận chương trình đã tích cực tiến hành thực hiện các phần việc. Bà Nguyễn Thị Hằng - Phó Giám đốc Công ty CP Hàm Nghi cho biết: "Đến sáng 30/12, việc lắp đặt sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng... đã được chúng tôi hoàn thành 100% khối lượng công việc. Các nghệ sỹ 3 miền nhận lời mời tham gia chương trình đã tiến hành tập luyện kỹ lưỡng, xác nhận sẽ có mặt để biểu diễn tại chương trình".

Video: Nghệ sỹ, diễn viên tích cực tập luyện tại sân khấu chương trình trong tối 29/12.

Được biết, sân khấu chương trình “Hà Tĩnh chào năm mới 2024” có tổng diện tích gần 1.300 m2 , được thiết kế 3 mặt với chiều dài 36m, lắp đặt từ hàng chục tấn thiết bị liên quan các loại. Những ngày qua, hàng chục công nhân của công ty Công ty CP Hàm Nghi cùng đội ngũ giám sát đã tích cực triển khai các phần việc, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật và tiến độ, đảm bảo vận hành chương trình một cách thuận lợi.

Tập thể nghệ sỹ, diễn viên chạy thử chương trình tại sân khấu trong buổi sơ duyệt tối 29/12.

Tổng đạo diễn chương trình Đặng Lê Minh Trí, cho biết: "Hà Tĩnh chào năm mới 2024 sẽ là “bức tranh” tuyệt vời của sự giao thoa, hòa quyện giữa âm nhạc, ánh sáng và những màn trình diễn đa dạng. Chúng tôi tin tưởng, chương trình sẽ trở thành điểm chạm cảm xúc, khơi gợi những hình dung, mang lại cảm quan tích cực cho khán giả theo dõi, để cùng hướng tới một năm mới an lành, chan chứa niềm vui, sự thành công.

Đặc biệt, chủ đạo nhấn mạnh bản sắc văn hóa, con người Hà Tĩnh trong dòng chảy của đất nước và thời đại, chương trình khẳng định giá trị sức mạnh truyền thống; những thành tựu mà quê hương núi Hồng, sông La đã đạt được là nền tảng, động lực tạo nên sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng, toàn dân đồng lòng đưa Hà Tĩnh tăng tốc phát triển trong năm 2024, hòa nhịp đồng hành cùng đất nước trong thời đại mới. Với sự chuẩn bị công phu kỹ lưỡng trong dàn dựng, tập luyện, chúng tôi đã sẵn sàng cho chương trình tổng duyệt vào tối nay và chương trình chính thức vào tối mai 31/12/2023".

Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí (bên phải) chỉ đạo sơ duyệt chương trình trong tối 29/12.

Nhằm tạo sức lan tỏa đến tất cả người dân trong tỉnh cũng như khán giả mọi miền, chương trình “Hà Tĩnh chào năm mới 2024” sẽ đồng thời được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các nền tảng khác.

Bà Trần Thị Phương Hoa - Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Tĩnh cho biết: "Chúng tôi đã phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện hoàn thành các phóng sự để phát như: Dấu ấn Hà Tĩnh năm 2023, Hà Tĩnh khát vọng vươn xa... Nhà đài cũng đã chủ động bố trí sơ đồ các góc máy quay chi tiết để tạo hiệu quả hình ảnh đẹp mắt, huy động đội ngũ nhân lực hùng hậu với những thiết bị hiện đại như: máy quay cẩu, gimbal, wireless... để thực hiện cho buổi truyền hình trực tiếp. Tất cả đã sẵn sàng cho chương trình lên sóng một cách thành công, lan tỏa hình ảnh vẻ đẹp, ý nghĩa thông điệp của “Hà Tĩnh chào năm mới 2024” đến khán giả mọi miền".

Một màn luyện tập ở phần 3 của chương trình với nội dung “Hà Tĩnh chào năm mới”.

Đặc biệt, điểm nhấn của chương trình “Chào năm mới 2024” là màn bắn pháo hoa tầm thấp và tầm cao với thời lượng 15 phút. Trong đó, màn bắn pháo hoa tầm cao lần đầu tiên được thực hiện tại Hà Tĩnh. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đều đã được Ban Tổ chức lên phương án chu đáo, kỹ lưỡng, sẵn sàng chờ đến giờ khai hỏa.

Cùng với công tác chuẩn bị về nội dung, kỹ thuật phục vụ chương trình, các phần việc khác như: an ninh trật tự, vệ sinh cảnh quan môi trường, treo pano, biểu ngữ, hệ thống điện, nước, hậu cần... cũng đã được các đơn vị triển khai thực hiện chu đáo. Trong đó, để đảm bảo chương trình diễn ra thành công, công tác an ninh trật tự đã được Công an tỉnh chỉ đạo và phối hợp Công an TP Hà Tĩnh chuẩn bị đầy đủ các kế hoạch, phương án.

Pano về chương trình được đặt bên đường Nguyễn Thiếp (TP Hà Tĩnh).

Trung tá Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng Công an TP Hà Tĩnh thông tin: "Để đảm bảo an ninh trật tự, trước, trong và sau khi sự kiện diễn ra, chúng tôi đã lên các phương án cụ thể để triển khai. Trong đó, cùng với 100 cán bộ được tăng cường từ Công an tỉnh, đơn vị đã huy động 100% cán bộ, chiến sỹ vào cuộc thực hiện các nhiệm vụ như: phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự tại nơi diễn ra sự kiện, các khu vực trọng điểm...".

Công an TP Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quán triệt kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự Chương trình Hà Tĩnh chào năm mới 2024 vào chiều ngày 29/12/2023.

Với sự vào cuộc tích cực, chu đáo của các đơn vị liên quan, chương trình “Hà Tĩnh chào năm mới 2024” đã sẵn sàng “lên sóng” phục vụ bà con nhân dân trên toàn tỉnh, cũng như đông đảo khán giả gần xa. Qua đó lan tỏa những giá trị văn hóa, con người Hà Tĩnh, nhân lên trong mỗi người dân niềm tự hào và khát vọng đồng lòng, chung sức xây dựng quê hương, trước thời khắc bước vào năm mới 2024 với nhiều vận hội mới.

Chương trình “Hà Tĩnh chào năm mới 2024” có thời lượng dự kiến 150 phút, gồm 3 phần: Tỏa rạng mạch nguồn núi sông, Xuân trên quê hương Hà Tĩnh và Hà Tĩnh chào năm mới. Chỉ đạo tổ chức, triển khai: UBND Tỉnh Hà Tĩnh. Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Hàm Nghi (Hà Nội). Giám đốc dự án/Project Manager: Đinh Việt Chung; Giám đốc sản xuất/Executive producer: Nguyễn Thị Thu Hằng.

Thiên Vỹ - Thu Cúc