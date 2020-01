Thủ tướng công nhận Bia Sùng Chỉ ở Hà Tĩnh là bảo vật quốc gia

Các hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia (đợt 8, đợt xét duyệt năm 2019) gồm: Sưu tập nha chương (Niên đại: Văn hóa Phùng Nguyên, khoảng 3.500 năm cách ngày nay; hiện lưu giữ tại Bảo tàng Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ); Trống đồng Quảng Chính (Niên đại: Văn hóa Đông Sơn, khoảng Thế kỷ III-II trước Công nguyên; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh); Trống đồng Trà Lộc (Niên đại: Văn hóa Đông Sơn, cách ngày nay khoảng 2.500 năm; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Quảng Trị, thuộc Trung tâm quản lý Di tích và Bảo tàng tỉnh Quảng Trị); Linga-Yoni gỗ Nhơn Thành (Niên đại: Văn hóa Óc Eo, Thế kỷ V; hiện lưu giữ tại Bảo tàng thành phố Cần Thơ); Tượng Phật gỗ Giồng Xoài (Niên đại: Văn hóa Óc Eo, Thế kỷ IV-VI; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh An Giang); Tượng Phật đá Khánh Bình (Niên đại: Văn hóa Óc Eo, Thế kỷ VI-VII; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh An Giang); Tượng sư tử đá chùa Hương Lãng (Niên đại: cuối Thế kỷ XI-đầu Thế kỷ XII; hiện lưu giữ tại chùa Hương Lãng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên); Tượng đôi sư tử đá đền-chùa Bà Tấm (Niên đại: Thế kỷ XII; hiện lưu giữ tại đền-chùa Bà Tấm, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội); Hai tượng Hộ pháp chùa Nhạn Sơn (Niên đại: Thế kỷ XII-XIII; hiện lưu giữ tại chùa Nhạn Sơn, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định); Tượng Mẫu Âu Cơ (Niên đại: Thế kỷ XIX, hiện thờ tại Khu di tích Đền Mẫu Âu Cơ, xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ); Chuông Nhật Tảo (Niên đại: Thế kỷ X; hiện lưu giữ tại đình Nhật Tảo, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội). Bia “Cổ Việt thôn Diên Phúc tự bi minh” (Niên đại: Thời Lý-Trần; hiện lưu giữ tại chùa Cảnh Lâm, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên); Bia Ma nhai Ngự chế của Vua Lê Thái Tổ (Niên đại: Năm 1431; trên vách núi Phia Tém, xã Bình Long, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng); Đại Việt Lam Sơn Kính Lăng bi-Bia Lăng Vua Lê Túc Tông (Niên đại: Thế kỷ XVI; hiện lưu giữ tại Di tích lịch sử Lam Kinh, tỉnh Thanh Hóa); Bia “Sùng chỉ bi ký” (Niên đại: Năm 1696; hiện lưu giữ tại đền thờ Hà Tông Mục, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh); Bia “Ngự kiến Thiên Mụ tự” (Niên đại: Năm 1715; hiện lưu giữ tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế); 12 Bia tiến sỹ Văn Miếu Bắc Ninh (Niên đại: Năm Kỷ Sửu, niên hiệu Thành Thái - 1889; hiện lưu giữ tại di tích Văn Miếu Bắc Ninh, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh); Bộ chóp tháp Champa Linh Thái (Niên đại: Thế kỷ XII-XIII; hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên - Huế); Thống đồng thời Trần (Niên đại: Thế kỷ XIII-XIV; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh); Mâm bồng gốm men vẽ nhiều màu (Niên đại: Thời Lê sơ-Thế kỷ XV; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh); Khám thờ gỗ sơn son thếp vàng (Niên đại: Thế kỷ XVI; hiện lưu giữ tại Di tích đền - chùa Bà Tấm, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội); Ngai thờ gỗ sơn son thếp vàng (Niên đại: Thế kỷ XVII; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Thái Bình); Cửa võng đình Diềm (Niên đại: Thế kỷ XVII; hiện lưu giữ tại đình Diềm, xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh); Bộ Phủ Việt đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng (Niên đại: Thế kỷ XVII; hiện thờ tại đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng, Khu di tích lịch sử Cố đô Hoa Lư, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình); Bộ Phủ Việt đền thờ Vua Lê Đại Hành (Niên đại: Thế kỷ XVII; hiện thờ tại đền thờ Vua Lê Đại Hành, Khu di tích lịch sử Cố đô Hoa Lư, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình); Long đao (Niên đại: Thế kỷ XVII - XVIII; hiện lưu giữ tại Khu di tích tưởng niệm Vương triều Mạc, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng); Ấn “Lương Tài Hầu chi ấn” (Niên đại: Thế kỷ XIX; hiện lưu giữ tại Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh).