Tăng “sức đề kháng” cho người dân trước tội phạm lừa đảo qua mạng

Từ đầu năm 2022 đến nay, Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh đã truy tố 26 vụ với tổng số 136 bị can phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; giảm 11 vụ so với cùng kỳ năm 2021 nhưng lại tăng 57 bị can. Đặc biệt, các vụ lừa đảo trên không gian mạng gia tăng về tính chất phức tạp.