Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thế giới

Philippines ban bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia do chiến sự Iran

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia cho phép chính phủ Philippines triển khai các biện pháp ứng phó và phối hợp để xử lý những rủi ro do sự gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Philippines ban bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia (Ảnh: AFP).

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. ngày 24/3 cho biết, một ủy ban đã được thành lập nhằm đảm bảo việc lưu thông, cung ứng, phân phối và khả năng tiếp cận nhiên liệu, lương thực, thuốc men, nông sản và các hàng hóa thiết yếu khác được diễn ra một cách trật tự.

“Việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia sẽ cho phép chính phủ triển khai các biện pháp ứng phó và phối hợp theo các luật hiện hành để xử lý những rủi ro do sự gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu và nền kinh tế trong nước gây ra”, ông nói.

Không giống như Mỹ hay châu Âu, Đông Nam Á phụ thuộc vào nguồn dầu mỏ đi qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng mà Iran phong tỏa mặc dù một số tàu từ các quốc gia “thân thiện” vẫn được phép đi qua với sự cho phép của Tehran. Gần 80% lượng dầu thô nhập khẩu của khu vực đến từ vịnh Ba Tư, đồng nghĩa với việc cuộc chiến đang gây tác động rất lớn đến các nền kinh tế và nguồn lực của họ.

Philippines, một trong những quốc gia phụ thuộc nhiều vào dầu Trung Đông cho nhu cầu nhiên liệu, dự kiến nhập khẩu dầu của Nga trong tháng này, lần đầu tiên sau 5 năm.

Để đối phó với tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng, chính phủ Philippines gần đây cũng áp dụng một loạt biện pháp như chế độ tuần làm việc 4 ngày tại các cơ quan nhà nước từ 9/3 nhằm giảm tiêu thụ nhiên liệu và điện năng.

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. hôm nay cho biết, việc phải cho máy bay ngừng hoạt động do thiếu nhiên liệu hoàn toàn có thể xảy ra.

“Một số quốc gia đã thông báo với các hãng hàng không của chúng tôi rằng họ không thể cung cấp nhiên liệu cho máy bay, vì vậy các máy bay phải mang theo nhiên liệu cho cả chuyến đi và chuyến về. Các chuyến bay đường dài sẽ trở thành một vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều”, ông Marcos nói.

Các hãng hàng không tại châu Á đang xây dựng các kế hoạch dự phòng khi xung đột leo thang ở Trung Đông có nguy cơ gây ra cú sốc dầu mỏ tồi tệ nhất kể từ thập niên 1970.

Do Philippines phụ thuộc nhiều vào dầu thô nhập khẩu, phần lớn có nguồn gốc từ Trung Đông, nên nước này dễ bị tổn thương hơn so với các quốc gia khác ở Đông Nam Á trước tình trạng thiếu hụt năng lượng và giá nhiên liệu trong nước tăng vọt.

Hãng hàng không giá rẻ Cebu Air của Philippines ngày 23/3 cho biết họ dự kiến sẽ cắt giảm các chuyến bay bắt đầu từ đầu tháng 4 do giá nhiên liệu tăng vọt gây ra bởi cuộc khủng hoảng ở Trung Đông.

Theo AFP

dantri.com.vn
Link bài gốc Copy link
https://dantri.com.vn/the-gioi/philippines-ban-bo-tinh-trang-khan-cap-nang-luong-quoc-gia-do-chien-su-iran-20260324210353727.htm

Tags:

#Philippines #khẩn cấp năng lượng #Iran #xung đột Trung Đông #giá nhiên liệu #nguồn cung dầu #kinh tế

Trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, chính phủ Cuba đang đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu điện năng thông qua việc lắp đặt các nhà máy điện mặt trời.
Ngày 20/3, Mỹ tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng nguồn cung do cuộc chiến tại Trung Đông gây ra. Quyết định nới lỏng này cho phép Iran bán 140 triệu thùng dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ khác đã được chất lên tàu trước ngày 20/3 và có hiệu lực đến ngày 19/4.
Ngày 20-3 (giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington cân nhắc sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với lượng dầu Iran đang mắc kẹt trên các tàu chở dầu ngoài khơi, nhằm kiềm chế giá dầu tăng vọt do tắc nghẽn eo biển Hormuz.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, xe của ông Kamolsak Leewamae, nghị sĩ thuộc đảng Prachachart đại diện cho tỉnh Narathiwat (Thái Lan), đã bị phục kích và tấn công bằng súng.
Tổng thống lâm thời Rodriguez thông báo bổ nhiệm lãnh đạo cục phản gián Gustavo Gonzalez Lopez làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay ông Vladimir Padrino Lopez.
Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong phiên họp chính sách thứ 2 từ đầu năm nay, đúng như dự báo của thị trường.
Xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Iran vừa tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Israel và một số nước vùng Vịnh. Tuy nhiên bên cạnh đó, nước này cũng tuyên bố mong muốn chấm dứt chiến tranh “hoàn toàn và vĩnh viễn”.
Cuba đã khôi phục lại lưới điện vào ngày 17/3 và đưa nhà máy nhiệt điện chạy dầu lớn nhất hoạt động trở lại, qua đó chấm dứt tình trạng mất điện trên toàn quốc kéo dài hơn 29 giờ.