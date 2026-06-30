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Kinh tế

Phường Thành Sen hoàn thành chi trả GPMB đường vành đai phía Đông

Nguyễn Oanh
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(Baohatinh.vn) - 7 hộ dân cuối cùng trên địa bàn phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đã thống nhất nhận tiền bồi thường GPMB dự án đường vành đai phía Đông, bảo đảm theo tiến độ của tỉnh.

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Sáng 30/6, UBND phường Thành Sen phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án đường vành đai phía Đông cho 7 hộ dân tại tổ dân phố Kinh Nam. Đây là những hộ dân cuối cùng trên địa bàn phường nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.

Tại buổi chi trả, đại diện chính quyền địa phương và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã phổ biến đầy đủ các chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo đó, 7 hộ dân được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ trong đợt cuối với tổng kinh phí hơn 20,5 tỷ đồng.

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Ông Trần Quang Tuấn - Bí thư Đảng uỷ phường Thành Sen và lãnh đạo địa phương trao đổi, động viên bà con.

Với việc hoàn thành chi trả cho 7 hộ dân cuối cùng, phường Thành Sen đã hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án đường vành đai phía Đông. Đây là cơ sở quan trọng để chủ đầu tư tiếp nhận mặt bằng sạch, đẩy nhanh tiến độ triển khai các hạng mục theo kế hoạch.

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Người dân ký nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.

Dự án đường vành đai phía Đông là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, có tổng chiều dài 15,775 km, trong đó đoạn qua địa bàn phường Thành Sen dài 4,7 km.

Dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng, kết nối mạng lưới giao thông đô thị, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

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Bà con đồng thuận cao với chủ trương, chính sách của Nhà nước.

Theo UBND phường Thành Sen, thời gian qua, địa phương đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và Phát triển đô thị tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai phía Đông.

Đến nay, các hộ dân đều đồng thuận với chủ trương thực hiện dự án, tạo điều kiện để địa phương hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đúng tiến độ trước ngày 30/6 theo kế hoạch của tỉnh.

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Phường Thành Sen hoàn thành 100% công tác GPMB dự án đường vành đai phía Đông.

Toàn phường có 86 thửa đất ở bị ảnh hưởng bởi dự án đường vành đai phía Đông. Đối với diện tích đất nông nghiệp, địa phương đã hoàn thành 100% công tác GPMB và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư từ ngày 31/12/2025. Đến nay, tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ đã chi trả đạt khoảng 255 tỷ đồng; bố trí tái định cư, bồi thường bằng đất cho 42 hộ gia đình.

Được biết, cùng với dự án đường vành đai phía Đông, hiện nay, phường Thành Sen cũng đã hoàn thành 100% công tác GPMB dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông.

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Chủ đề Đầu tư công

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