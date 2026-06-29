Xã, phường ở Hà Tĩnh sẽ vận hành hệ thống TABMIS từ tháng 7/2026

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở chính KBNN Khu vực XII thuộc phường Thành Sen.

Sáng 29/6, Bộ Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS), hệ thống dịch vụ công trực tuyến của KBNN và kho dữ liệu thống kê, phân tích nghiệp vụ của Bộ Tài chính. Hội nghị được kết nối từ điểm cầu trung tâm (Bộ Tài chính) đến các KBNN khu vực và các phòng giao dịch thuộc KBNN khu vực trên cả nước. Tại địa bàn thuộc KBNN Khu vực XII quản lý có 530 cán bộ tài chính, kho bạc các cấp tham gia tập huấn tại 15 điểm cầu của 2 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Trị.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn tại điểm cầu trụ sở chính KBNN Khu vực XII.

Trong thời gian 1 ngày, đại biểu được tập huấn về các giải pháp phục vụ phân cấp, phân quyền trong quản lý ngân sách nhà nước, tạo điều kiện để cơ quan tài chính cấp xã trực tiếp vận hành Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) từ tháng 7/2026; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ngân sách.

Tại hội nghị, đại biểu cũng được hướng dẫn những nội dung trọng tâm như: nghiệp vụ kế toán ngân sách nhà nước; đăng ký và sử dụng tài khoản của đơn vị cấp xã tại KBNN; thực hiện các nghiệp vụ nhập, phân bổ, điều chỉnh dự toán, chi bằng lệnh chi tiền, chuyển nguồn; đăng ký và khai thác hệ thống dịch vụ công trực tuyến của KBNN; khai thác kho dữ liệu thống kê, phân tích nghiệp vụ của Bộ Tài chính.

Hội nghị được triển khai trực tuyến đến 15 điểm cầu thuộc 2 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Trị do KBND Khu vực XII quản lý.

Bên cạnh đó, các chuyên gia của Bộ Tài chính cũng giới thiệu tổng quan về hệ thống TABMIS, hướng dẫn thao tác trên phần mềm đối với chuyên viên và lãnh đạo cơ quan tài chính cấp xã, phường; bảo đảm việc vận hành thống nhất, an toàn và hiệu quả.