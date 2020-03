“Thành phố không bao giờ ngủ” của Mỹ vắng lặng vì dịch Covid-19

Có biệt danh là “Thành phố không bao giờ ngủ” bởi New York (Mỹ) nổi tiếng là thành phố sôi động bậc nhất hành tinh. Tuy nhiên những ngày này, New York vắng lặng một cách khác thường vì người dân hạn chế ra đường để kiềm chế tốc độ lây lan của virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh Covid-19

Được gắn vô số biệt danh như "Thành phố không bao giờ ngủ", "Thủ đô của thế giới", "nơi sôi động hay sành điệu nhất hành tinh", New York là điểm đến hầu không lúc nào vắng bóng người. Tuy nhiên, trong những ngày khi dịch Covid-19 hoành hành ở Mỹ, những con phố ở New York trở nên hiu hắt đến khác thường. Trong ảnh: Times Square (tên gọi là Quảng trường thời đại) - nơi có biệt danh "Giao lộ của thế giới" ở khu Manhattan sầm uất của thành phố New York, Mỹ vắng người và xe cộ qua lại hôm 18/3.

Thưa thớt người qua lại bên ngoài Sở Giao dịch chứng khoán New York ngày 18/3. Mỹ đến nay ghi nhận gần 20.000 ca nhiễm Covid-19, hơn 270 người tử vong và hơn 140 người bình phục.

Mỹ hôm 20/3 thông báo ngừng cấp thị thực thông thường trên toàn thế giới, trong khi thị thực khẩn cấp vẫn được xem xét. Một số bang đóng cửa trường học, khuyến cáo dân chúng tránh tụ tập trên 10 người, hạn chế đi lại không cần thiết hoặc tới những nơi đông người như nhà hàng, quán bar. Trong ảnh: Con đường Mercer, khu phố Soho ở New York vắng hoe hôm 18/3.

Ở Mỹ, các bang California, Illinois, New York, New Jersey, Connecticut yêu cầu người dân ở nhà. Trong ảnh: Các nhà hàng đóng cửa trên con đường Mulberry, Little Italy, New York ngày 19/3.

Những con đường bên ngoài trụ sở chính của Liên Hợp Quốc tại Manhattan, New York vắng xe cộ qua lại. Ảnh chụp ngày 17/3.

Covid-19 xuất hiện tại 185 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 276.000 người nhiễm và hơn 11.000 người chết, khoảng 92.000 người bình phục. Trong ảnh: Người phụ nữ chạy bộ một mình quanh đài phun nước tại trung tâm Lincoln, New York.

Cây cầu tại Brooklyn không có một bóng người và xe cộ qua lại.

Đài tưởng niệm 911 vốn thu hút công chúng, nay đã đóng cửa.

Hội trường âm nhạc Radio City không một bóng người.

Ga tàu điện ngầm Fulton vắng tanh vắng ngắt.

Phương Đặng

(Ảnh: Reuters)