Ronaldo rực sáng trong trận thắng 5-0 của Bồ Đào Nha

Cristiano Ronaldo tiếp tục chứng minh thời gian chỉ là một con số khi anh tạo nên cột mốc lịch sử mới tại World Cup. Với cú đúp bàn thắng trong chiến thắng 5-0 của Bồ Đào Nha trước Uzbekistan, siêu sao 41 tuổi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 6 kỳ World Cup khác nhau, đồng thời giúp đội bóng châu Âu tiến gần hơn tới tấm vé vào vòng knock-out.

Bồ Đào Nha nhập cuộc đầy hứng khởi và chỉ mất vài phút để tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Bruno Fernandes khiến hàng thủ Uzbekistan chao đảo với cú dứt điểm nhanh trong vùng cấm, trước khi Ronaldo suýt chút nữa có bàn thắng từ đường tạt bóng của Nuno Mendes. Nhưng ngay sau đó, đội trưởng Bồ Đào Nha đã không bỏ lỡ cơ hội thứ hai.

Nhận đường chuyền từ cánh đối diện, Ronaldo khéo léo thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ Uzbekistan, băng vào cột gần rồi tung cú sút quyết đoán vào góc gần, đánh bại thủ môn Abduvohid Nematov.

Ronaldo chỉ thiếu chút may mắn để hoàn tất hat-trick.

Sau bàn mở tỷ số, Bồ Đào Nha tiếp tục làm chủ trận đấu. Nuno Mendes nhân đôi cách biệt bằng cú đá phạt thông minh, trước khi Ronaldo hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm lạnh lùng sau đường kiến tạo tinh tế của Bruno Fernandes. Với bàn thắng này, Ronaldo chính thức vượt qua huyền thoại Eusebio để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Bồ Đào Nha tại World Cup (10 so với 9).

Bước sang hiệp hai, Uzbekistan nỗ lực tìm kiếm bàn thắng nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Một bàn thắng của Aziz Ganiev bị VAR từ chối, trong khi Bồ Đào Nha tiếp tục gia tăng cách biệt với pha phản lưới nhà của Khusanov và bàn thắng ấn định tỷ số của Rafael Leao.

Chiến thắng 5-0 giúp Bồ Đào Nha tiếp tục hành trình chinh phục World Cup với sự tự tin lớn. Dù đã bước sang tuổi 41, Ronaldo vẫn cho thấy bản năng săn bàn đáng kinh ngạc và khát khao chinh phục chưa từng suy giảm. Với anh trong đội hình, giấc mơ tiến xa của Bồ Đào Nha vẫn còn nguyên vẹn.