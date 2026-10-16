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Thu phí không dùng tiền mặt, phương tiện ra vào Bến xe Hà Tĩnh chưa đến 30 giây

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - Sau khi đưa vào hoạt động, hệ thống thu phí đỗ xe không dùng tiền mặt ở Bến xe Hà Tĩnh đã giúp giảm thời gian cho xe phương tiện ra vào và góp phần công khai, minh bạch doanh thu.

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Sáng 16/10, chiếc xe khách của nhà xe Văn Minh di chuyển vào bãi đỗ ở bến xe Hà Tĩnh. Khi đi tới gần khu vực cổng vào, gác chắn barie tự động mở lên, phương tiện này dễ dàng di chuyển vào trong mà tài xế hay nhân viên bến không cần thêm thao tác xử lý. Thời gian để phương tiện vào hoặc ra khu vực cổng kiểm soát ở bến xe chỉ chưa tới 30 giây. Đây là một trong những hiệu quả từ hệ thống thu phí đỗ xe không dùng tiền mặt mà Ban Quản lý Bến xe Hà Tĩnh đã triển khai lắp đặt.
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Theo tìm hiểu, Bến xe Hà Tĩnh là đơn vị được UBND tỉnh và Sở Xây dựng Hà Tĩnh lựa chọn để triển khai thu phí trông đỗ xe không dùng tiền mặt theo Nghị định số 119 của Chính phủ về thanh toán điện tử giao thông đường bộ. Để hỗ trợ Ban Quản lý Bến xe Hà Tĩnh, thời gian qua, Sở Xây dựng đã cử cán bộ phối hợp trong quá trình triển khai, lựa chọn hệ thống phù hợp.
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Hệ thống thu phí đỗ xe không dừng ở Bến xe Hà Tĩnh ứng dụng công nghệ RFID - công nghệ nhận dạng và theo dõi đối tượng từ xa thông qua sóng vô tuyến mà không cần tiếp xúc trực tiếp hay cần nhìn thấy vật thể. Công nghệ này cũng đang được sử dụng trong thu phí tự động không dừng ETC khi tham gia giao thông đường bộ. Chỉ cần phương tiện dán thẻ thu phí không dừng ePass hoặc VETC là có thể dễ dàng sử dụng.
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Tại khu vực kiểm soát ở cổng bến xe, có gắn camera AI tự động quét, ghi nhận biển số xe kết hợp chụp ảnh toàn cảnh phương tiện. Cùng lúc, barie tự động mở cho xe đi vào mà không cần lấy vé giấy truyền thống. Phí đỗ mỗi lượt phương tiện vào ban ngày là 5.000 đồng và 30.000 đồng nếu đỗ qua đêm. Phương tiện của các nhà xe chạy tuyến cố định không mất phí.
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Toàn bộ thời gian vào, ra, hình ảnh và thông tin biển số được lưu trên phần mềm quản lý trung tâm với sự giám sát từ nhân viên của Bến xe Hà Tĩnh.
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Ông Bùi Quang Dương - Trưởng ban Quản lý Bến xe Hà Tĩnh cho hay: Hệ thống thu phí đỗ xe không dùng tiền mặt được đơn vị lắp đặt cách đây 1 tháng. Qua thời gian thử nghiệm và vận hành chính thức, hệ thống đã mang lại nhiều tín hiệu tích cực, trong đó, phương tiện ra vào bến nhanh hơn, giảm thời gian dừng chờ tại cổng bến xe. Giá vé và thời gian tính phí được công khai rõ ràng; các giao dịch được số hóa và kết nối thẳng về hệ thống quản lý tập trung, hạn chế tối đa tình trạng thu tiền mặt ngoài hệ thống.
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Theo Trưởng ban Quản lý Bến xe Hà Tĩnh, sau 1 tháng vận hành, hệ thống thu phí đỗ xe không dừng ghi nhận có từ 200 - 230 lượt phương tiện ra vào bến xe mỗi ngày đêm. Trong số này, có khoảng 80% phương tiện đã dán thẻ thu phí không dừng. Với 20% còn lại, phải chuyển tiền qua mã QR ngân hàng. Hiện nay, đơn vị đang phối hợp với Sở Xây dựng Hà Tĩnh tăng cường tuyên truyền để người dân nắm rõ thông tin về việc thu phí đỗ xe không dùng tiền mặt ở Bến xe Hà Tĩnh, tạo thuận lợi mỗi lần ra vào bến.

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