Thu phí không dùng tiền mặt, phương tiện ra vào Bến xe Hà Tĩnh chưa đến 30 giây

Vàng SJC sáng 13/10 giảm 800.000 đồng xuống 143,5 triệu đồng/lượng 13/10/2026 09:54 Sáng 13/10, giá vàng miếng SJC giảm 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chiều ngày 12/10, đưa giá bán xuống 143,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn và vàng nữ trang 99,99% đang được giữ nguyên giá.

Tài chính thị trường ngày 13/10: Lãi vay tiêu dùng tăng mạnh, có khoản lên tới 75%/năm 13/10/2026 07:45 Lãi suất vay tiêu dùng tăng mạnh, một số khoản vay mua nhà, ô tô sau ưu đãi lên gần 20%/năm. Cá biệt, lãi vay tiền mặt tín chấp tại một số công ty tài chính lên tới 75%/năm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Tài chính thị trường ngày 12/10: Doanh nghiệp thiếu nhân lực, người trẻ khó tìm việc 12/10/2026 07:46 Trong khi nhiều doanh nghiệp sản xuất thiếu lao động có kỹ năng, tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm 15–24 tuổi vẫn vượt 9%. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Thị trường bán lẻ đổi thay, tiệm tạp hóa truyền thống tìm hướng thích ứng 11/10/2026 17:22 Trước sự phát triển của siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi và các kênh bán hàng trực tuyến, những tiệm tạp hóa truyền thống ở Hà Tĩnh đang từng bước đổi mới phương thức kinh doanh.

Bảo Hưng – Omeli tổ chức chương trình “Kết lộc đón xuân 2027” 10/10/2026 14:05 Thương hiệu bánh Omeli hai lần được vinh danh “Thương hiệu quốc gia Việt Nam” năm 2022 và 2026. Dịp tết Nguyên đán 2027, Omeli đưa ra thị trường nhiều sản phẩm cao cấp và ưu đãi.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa ở Hà Tĩnh tiếp tục tăng cao 10/10/2026 05:25 Thống kê tỉnh Hà Tĩnh cho biết, 9 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh ước đạt 46.788,15 tỷ đồng, tăng 16,46% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vàng có thể tăng mạnh sau cú lao dốc 1.500 USD 09/10/2026 13:47 Sau khi bốc hơi gần 1.500 USD/ounce từ đỉnh, giá vàng thế giới được giới phân tích nhận định đang đứng trước cơ hội phục hồi lớn nhờ chu kỳ mùa vụ và lực mua bền bỉ.

Tài chính thị trường ngày 9/10: Hết thời gian ưu đãi, lãi vay mua ô tô tăng cao 09/10/2026 07:45 Sau khi hết thời gian ưu đãi, lãi suất nhiều khoản vay mua ô tô tăng lên 17–18%/năm, một số trường hợp gần 20%, khiến chi phí trả nợ gia tăng và tạo áp lực tài chính lớn cho người vay. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

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Giá xăng tăng hơn 1.000 đồng 08/10/2026 15:00 Từ 15h hôm nay (8/10), mỗi lít xăng tăng 1.070-1.140 đồng, dầu diesel giảm 590 đồng, theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.

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Khi kết nối giao thương mở đường cho hợp tác phát triển 02/10/2026 14:19 Tại Hội nghị kết nối giao thương Bắc Trung Bộ 2026 ở Hà Tĩnh vừa qua, 54 biên bản ghi nhớ hợp tác đã được ký kết, mở thêm cơ hội đưa sản phẩm địa phương vào các kênh phân phối, thị trường mới.

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