Thu phí không dùng tiền mặt, phương tiện ra vào Bến xe Hà Tĩnh chưa đến 30 giây

(Baohatinh.vn) - Sau khi đưa vào hoạt động, hệ thống thu phí đỗ xe không dùng tiền mặt ở Bến xe Hà Tĩnh đã giúp giảm thời gian cho xe phương tiện ra vào và góp phần công khai, minh bạch doanh thu.
Sáng 16/10, chiếc xe khách của nhà xe Văn Minh di chuyển vào bãi đỗ ở bến xe Hà Tĩnh. Khi đi tới gần khu vực cổng vào, gác chắn barie tự động mở lên, phương tiện này dễ dàng di chuyển vào trong mà tài xế hay nhân viên bến không cần thêm thao tác xử lý. Thời gian để phương tiện vào hoặc ra khu vực cổng kiểm soát ở bến xe chỉ chưa tới 30 giây. Đây là một trong những hiệu quả từ hệ thống thu phí đỗ xe không dùng tiền mặt mà Ban Quản lý Bến xe Hà Tĩnh đã triển khai lắp đặt.
Hệ thống thu phí đỗ xe không dừng ở Bến xe Hà Tĩnh ứng dụng công nghệ RFID - công nghệ nhận dạng và theo dõi đối tượng từ xa thông qua sóng vô tuyến mà không cần tiếp xúc trực tiếp hay cần nhìn thấy vật thể. Công nghệ này cũng đang được sử dụng trong thu phí tự động không dừng ETC khi tham gia giao thông đường bộ. Chỉ cần phương tiện dán thẻ thu phí không dừng ePass hoặc VETC là có thể dễ dàng sử dụng.
Tại khu vực kiểm soát ở cổng bến xe, có gắn camera AI tự động quét, ghi nhận biển số xe kết hợp chụp ảnh toàn cảnh phương tiện. Cùng lúc, barie tự động mở cho xe đi vào mà không cần lấy vé giấy truyền thống. Phí đỗ mỗi lượt phương tiện vào ban ngày là 5.000 đồng và 30.000 đồng nếu đỗ qua đêm. Phương tiện của các nhà xe chạy tuyến cố định không mất phí.
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