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Lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Tổ hợp Công nghiệp đường sắt

An Nhiên (t/h)
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(Baohatinh.vn) - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Tổ hợp Công nghiệp đường sắt theo pháp luật xây dựng, đầu tư công và pháp luật có liên quan.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký văn bản số 1251/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Công Thương; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam về việc tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Tổ hợp Công nghiệp đường sắt.

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Ảnh minh họa

Văn bản nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Tổ hợp Công nghiệp đường sắt theo pháp luật xây dựng, đầu tư công và pháp luật có liên quan.

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi phải làm rõ sự cần thiết đầu tư, phạm vi, quy mô các dự án thành phần, hình thức đầu tư các dự án thành phần (ưu tiên thu hút các nguồn lực xã hội), chủng loại sản phẩm, khả năng tiếp nhận, làm chủ công nghệ, hiệu quả đầu tư và hạch toán kinh tế-xã hội, đề xuất các cơ chế chính sách liên quan...

Bộ Xây dựng nghiên cứu, triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại Thông báo số 489/TBVPCP ngày 17/9/2026 của Văn phòng Chính phủ; có trách nhiệm quản lý, sử dụng, quyết toán nguồn kinh phí ngân sách nhà nước bố trí cho công tác lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Tổ hợp Công nghiệp đường sắt theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính căn cứ đề xuất của Bộ Xây dựng, chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí vốn để Bộ Xây dựng tổ chức chuẩn bị đầu tư Tổ hợp Công nghiệp đường sắt theo quy định.

Bộ Tài chính với vai trò là cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, chỉ đạo Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam cung cấp hồ sơ và phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng trong quá trình tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Tổ hợp Công nghiệp đường sắt.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ về Đề án phát triển công nghiệp đường sắt Việt Nam theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại Công văn số 5372/VPCP-CN ngày 9/6/2026 của Văn phòng Chính phủ.

UBND thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến quy hoạch, quản lý quỹ đất và các nội dung liên quan khác, đảm bảo quỹ đất phát triển Tổ hợp công nghiệp đường sắt.

Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm cung cấp cho Bộ Xây dựng các thông tin, nội dung nghiên cứu đã thực hiện về Tổ hợp công nghiệp đường sắt; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng trong quá trình tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Tổ hợp Công nghiệp đường sắt .

Thủ tướng giao các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao liên quan đến tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Tổ hợp Công nghiệp đường sắt./.

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