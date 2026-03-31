Thủ tướng Thái Lan trình danh sách nội các mới lên Hoàng gia phê chuẩn

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 30/3, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul xác nhận đã trình danh sách nội các mới lên Hoàng gia phê chuẩn sau khi hoàn tất các thủ tục thẩm định, với mục tiêu chính phủ sẽ trình bày tuyên bố chính sách trước Quốc hội trước kỳ nghỉ lễ Songkran vào giữa tháng 4.
Phát biểu tại Phủ Thủ tướng, ông Anutin cho biết nội các dự kiến sẽ bao gồm 36 vị trí, tính cả vị trí Thủ tướng. Ông cũng bày tỏ tự tin rằng quá trình chuyển giao sẽ diễn ra suôn sẻ, với một số bộ trưởng đương nhiệm có khả năng tiếp tục vị trí hiện tại để đảm bảo tính liên tục.
Dự kiến, Chính phủ sẽ trình bày bản tuyên bố chính sách trước Quốc hội trong khoảng từ ngày 7-9/4, song thời điểm cụ thể còn phụ thuộc vào tiến độ hoàn tất các thủ tục của Hoàng gia cũng như lễ tuyên thệ nhậm chức của các bộ trưởng. Văn kiện này dự kiến dài khoảng 30 trang, tập trung trọng tâm vào chiến lược kích thích kinh tế mang tên "Thái Lan 10 Cộng" (Thailand 10 Plus).
Chương trình hành động của chính phủ mới vạch ra 4 trụ cột chính, bao gồm tăng trưởng toàn diện, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, kích thích kinh tế và quản lý nợ, và phát triển công nghiệp nhằm tạo thu nhập; bên cạnh kế hoạch dự phòng trên 4 lĩnh vực rủi ro chính , bao gồm thiên tai, bất ổn kinh tế, an ninh quốc gia và thách thức xã hội.
Trong một diễn biến liên quan, ông Nakharin Mektrairat, Chủ tịch Tòa án Hiến pháp, đã giải đáp các câu hỏi liên quan đến việc thẩm định các ứng viên bộ trưởng, đặc biệt là việc ngày càng chú trọng đến các tiêu chuẩn đạo đức. Ông Nakharin cho biết quá trình thẩm định các ứng viên nội các có sự phối hợp của nhiều cơ quan, bao gồm Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Văn phòng Tư pháp, Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia (NACC), Ủy ban Bầu cử (ECT) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) nhằm rà soát kỹ lưỡng hồ sơ tư pháp, tình hình tài chính cũng như các vi phạm đạo đức tiềm tàng của các ứng cử viên.
Ngày 27/3, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tiếp tục thể hiện tinh thần thiện chí cải thiện quan hệ với Triều Tiên khi nhấn mạnh thông điệp “hòa bình” trong lễ kỷ niệm Ngày bảo vệ Hoàng Hải. Cách tiếp cận này được giới quan sát đánh giá là dấu hiệu điều chỉnh chiến lược của chính quyền đương nhiệm trong bối cảnh an ninh khu vực còn nhiều biến động.
Sóng nhiệt đang nổi lên như một trong những mối đe dọa liên quan đến khí hậu nghiêm trọng nhất đối với châu Phi và điều đáng lo ngại là không chỉ các thành phố lớn chịu tác động mà còn cả ở những vùng nông thôn nghèo, nơi người dân sống chủ yếu dựa vào đồng ruộng và lao động ngoài trời.
Theo Thông tấn xã Lào (KPL), nước này đang đẩy nhanh kế hoạch triển khai tuyến đường sắt chiến lược kết nối Thủ đô Vientiane với cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh, Việt Nam), phấn đấu đưa vào vận hành, khai thác từ năm 2030.
Mỹ hoãn đòn đánh Iran ngay trước giờ G của tối hậu thư 48 giờ, khiến cục diện xoay chiều trong tích tắc. Giới phân tích cho rằng đây có thể là bước lùi chiến thuật để tránh cú sốc năng lượng toàn cầu, hoặc một nước cờ tính toán lại sau khi rủi ro leo thang vượt kiểm soát.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 23/3 tại thủ đô Viêng Chăn, Quốc hội khóa X của Lào đã chính thức khai mạc Kỳ họp thứ nhất, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa IX Xaysomphon Phomvihane.
Chiến sự leo thang không chỉ gây tổn thất về người và hạ tầng, mà còn để lại những hệ lụy sâu sắc đối với trẻ em. Từ các biểu hiện rối loạn tâm lý gia tăng, đến việc hàng trăm nghìn trẻ em tại nhiều quốc gia rơi vào cảnh thiếu thốn viện trợ thiết yếu, xung đột đẩy một thế hệ vào vòng xoáy bất ổn kéo dài.
Ba tuần đã trôi qua từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công Iran gây chấn động thị trường dầu mỏ toàn cầu, làm suy giảm cảm giác an toàn tại một số khu vực ở Trung Đông, khiến các binh sĩ Mỹ cùng dân thường tại nhiều quốc gia thiệt mạng.
Ngày 20/3, Mỹ tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng nguồn cung do cuộc chiến tại Trung Đông gây ra. Quyết định nới lỏng này cho phép Iran bán 140 triệu thùng dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ khác đã được chất lên tàu trước ngày 20/3 và có hiệu lực đến ngày 19/4.