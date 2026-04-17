Madagascar chặn âm mưu ám sát Tổng thống bằng thiết bị bay cảm biến nhiệt

Tổng thống Madagascar Michael Randrianirina. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Phủ Tổng thống Madagascar cho biết đã phát hiện một âm mưu ám sát nhằm vào Tổng thống Michael Randrianirina, sau khi phát hiện có nhiều thiết bị bay không người lái hoạt động trên khu vực dinh thự của ông.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/4, Giám đốc Truyền thông Phủ Tổng thống, ông Harry Laurent Rahajason, cho biết có 5 thiết bị bay không người lái sử dụng công nghệ cảm biến nhiệt bay qua dinh thự của Tổng thống Randrianirina và gia đình ông trong đêm 14/4.

Các thiết bị này có khả năng phát hiện hoạt động bên trong dinh thự, được cho là phục vụ mục đích trinh sát và xác định mục tiêu cho kế hoạch ám sát. Tuy nhiên, hệ thống phòng thủ chống thiết bị bay không người lái tại dinh thự đã phát hiện và vô hiệu hóa các thiết bị này.

Cũng theo quan chức trên, cơ quan chức năng cũng đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời một âm mưu khác nhằm phóng hỏa trụ sở Quốc hội Madagascar vào ngày 19/4.

Hiện, giới chức Madagascar chưa công bố thông tin về các nghi phạm và cho biết đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Madagascar từng trải qua nhiều biến động chính trị, trong đó đáng chú ý là cuộc khủng hoảng năm 2009 khiến chính quyền phải từ chức sau các cuộc biểu tình kéo dài.

Vài năm gần đây, chính quyền nước này đẩy mạnh củng cố ổn định chính trị nhưng vẫn đối mặt với nguy cơ bất ổn từ các nhóm đối lập và mạng lưới tội phạm./.