Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thế giới

Madagascar chặn âm mưu ám sát Tổng thống bằng thiết bị bay cảm biến nhiệt

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Giới chức Madagascar cho biết đã phát hiện nhiều thiết bị bay sử dụng công nghệ cảm biến nhiệt xâm nhập khu vực dinh thự Tổng thống, song bị hệ thống phòng thủ phát hiện và vô hiệu hóa kịp thời.

Tổng thống Madagascar Michael Randrianirina. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Madagascar Michael Randrianirina. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Phủ Tổng thống Madagascar cho biết đã phát hiện một âm mưu ám sát nhằm vào Tổng thống Michael Randrianirina, sau khi phát hiện có nhiều thiết bị bay không người lái hoạt động trên khu vực dinh thự của ông.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/4, Giám đốc Truyền thông Phủ Tổng thống, ông Harry Laurent Rahajason, cho biết có 5 thiết bị bay không người lái sử dụng công nghệ cảm biến nhiệt bay qua dinh thự của Tổng thống Randrianirina và gia đình ông trong đêm 14/4.

Các thiết bị này có khả năng phát hiện hoạt động bên trong dinh thự, được cho là phục vụ mục đích trinh sát và xác định mục tiêu cho kế hoạch ám sát. Tuy nhiên, hệ thống phòng thủ chống thiết bị bay không người lái tại dinh thự đã phát hiện và vô hiệu hóa các thiết bị này.

Cũng theo quan chức trên, cơ quan chức năng cũng đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời một âm mưu khác nhằm phóng hỏa trụ sở Quốc hội Madagascar vào ngày 19/4.

Hiện, giới chức Madagascar chưa công bố thông tin về các nghi phạm và cho biết đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Madagascar từng trải qua nhiều biến động chính trị, trong đó đáng chú ý là cuộc khủng hoảng năm 2009 khiến chính quyền phải từ chức sau các cuộc biểu tình kéo dài.

Vài năm gần đây, chính quyền nước này đẩy mạnh củng cố ổn định chính trị nhưng vẫn đối mặt với nguy cơ bất ổn từ các nhóm đối lập và mạng lưới tội phạm./.

vietnamplus.vn
Link bài gốc Copy link
https://www.vietnamplus.vn/madagascar-chan-am-muu-am-sat-tong-thong-bang-thiet-bi-bay-cam-bien-nhiet-post1105371.vnp

Tin liên quan

Tags:

#âm mưu ám sát #ám sát tổng thống

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Theo lệnh của Tổng thống Trump, quân đội Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz từ sáng 13/4. Giới chuyên gia đánh giá đây là một nước đi mạo hiểm, "dĩ độc trị độc" nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi Iran có nhiều "át chủ bài" chưa dùng đến.
Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel khẳng định đã chấp thuận thỏa thuận hòa bình với Liban về nguyên tắc nhưng đặt ra hai điều kiện: giải giáp vũ khí của Hezbollah và đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.
Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Sau khi tuyên bố đạt mục tiêu trong chiến dịch quân sự “Epic Fury” và thiết lập lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần, Mỹ và Iran đang chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp, song nhiều bất đồng giữa hai bên vẫn chưa được giải quyết.
Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 7/4, Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba thông báo 2 tàu phát điện nổi hiện đang ở Cuba là Belgin Sultan và Erol Bay, với tổng công suất lắp đặt 124 MW, sẽ tiếp tục phát điện trong nửa cuối tháng này, sử dụng nhiên liệu từ dầu viện trợ của Nga.