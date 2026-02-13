Thức cùng cây cảnh trong đêm lạnh ngày cận Tết

(Baohatinh.vn) - Trong cái se lạnh những ngày cuối Chạp, các tiểu thương bán cây cảnh dọc tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) thay nhau thức đêm trong những chiếc lều dựng tạm đề phòng thời tiết xấu.
Những bữa ăn chóng vánh của tiểu thương trong đêm muộn.
Càng về khuya, cái lạnh se sắt hơn. Dù vậy, tiểu thương vẫn cố gắng chăm sóc, sắp xếp lại những hàng cây cảnh. Công việc xuyên đêm này không chỉ đòi hỏi sức khỏe mà còn cần một tinh thần kiên trì, chịu khó.
Sự nhộn nhịp của thị trường hoa, cây cảnh không chỉ mang mùa xuân đến sớm với mọi nhà mà còn giúp tiểu thương, người làm dịch vụ "ăn theo" có thêm điều kiện để sắm sửa Tết.
Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP HCM chính thức đi vào vận hành được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào tài chính khu vực và toàn cầu. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Thay vì mang những mặt hàng tự sản xuất, nuôi trồng ra các phiên chợ truyền thống, nhiều phụ nữ ở Hà Tĩnh đã tích cực ứng dụng chuyển đổi số tạo dựng những “phiên chợ Tết” trên không gian mạng, mang lại nguồn thu khá.
Thị trường lễ vật cúng ông Công, ông Táo tại Hà Tĩnh trở nên sôi động khi người dân tập trung mua sắm phục vụ nghi lễ tiễn Táo quân về trời. Những mặt hàng như cá chép, hoa quả, cau trầu, hoa tươi, hàng mã… tiêu thụ mạnh, giá cả cơ bản ổn định.
PV Gas cùng Nebula Energy nghiên cứu đầu tư trung tâm lưu trữ dữ liệu quy mô 1 tỷ USD tại KKT Vũng Áng, song song với các dự án LNG và điện khí, tạo động lực tăng trưởng mới cho Hà Tĩnh. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Lãi suất tiền gửi của 1 ngân hàng quốc doanh bất ngờ tăng mạnh. Động thái này có thể báo hiệu mặt bằng lãi suất sắp bước sang một chu kỳ mới. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Thời tiết tại Hà Tĩnh chuyển rét kèm mưa nặng hạt trong những ngày cao điểm sắm Tết khiến các tiểu thương kinh doanh hoa, cây cảnh rơi vào cảnh "đứng ngồi không yên", với nỗi lo bảo quản và áp lực tiêu thụ sụt giảm.
Giá vàng biến động dữ dội, nhiều nơi khan hàng khiến người mua phải trả tiền trước, chờ nhận vàng sau. Chuyên gia cảnh báo dễ “ôm rủi ro” nếu chạy theo tâm lý FOMO. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế, Bộ NN&MT cùng Bộ Công thương thiết lập ngay đường dây nóng 24/7, bố trí nhân lực trực thường xuyên để kịp thời giải đáp, làm rõ các vấn đề liên quan Nghị định 46. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Thị trường cây cảnh Tết tại Hà Tĩnh năm nay ghi nhận sự đa dạng về chủng loại, kiểu dáng và mức giá, từ đào, mai, quất đến bưởi cảnh. Các tiểu thương đã sẵn sàng nguồn hàng phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân.