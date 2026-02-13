Hotline: 02393.693.427
Thức cùng cây cảnh trong đêm lạnh ngày cận Tết

Văn Chung - Phan Cúc
(Baohatinh.vn) - Trong cái se lạnh những ngày cuối Chạp, các tiểu thương bán cây cảnh dọc tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) thay nhau thức đêm trong những chiếc lều dựng tạm đề phòng thời tiết xấu.

a15.jpg
Những ngày cuối năm, dọc tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Thành Sen) trở nên rực rỡ và náo nhiệt hơn bao giờ hết khi được khoác lên mình "tấm áo" của hàng nghìn gốc đào, mai, quất cảnh… Thế nhưng, khi phố lên đèn và bắt đầu chìm vào tĩnh mịch, đó cũng là lúc cuộc mưu sinh của các tiểu thương bước vào giai đoạn vất vả nhất - thay nhau thức trắng đêm để canh cây.
Dịp Tết năm nay, anh Nguyễn Trọng Vương (xã Thạch Lạc) nhập về 130 cây quất từ các nhà vườn ở miền Bắc. Nhờ lựa chọn kỹ lưỡng những gốc cây có dáng đẹp, quả mọng, đến nay, anh đã xuất bán được 100 cây, giá dao động từ 700 nghìn đồng đến 2 triệu đồng/cây tùy loại.
a9.jpg
Anh Vương cho biết: "Dù phải thức đêm hôm vất vả, ăn ngủ không đúng bữa, nhưng thấy khách hàng hài lòng chọn được cây quất đẹp về chưng Tết, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Chúng tôi hy vọng từ nay đến 29 Tết, số lượng cây còn lại sẽ được tiêu thụ hết để kịp về đoàn viên cùng gia đình".
a14.jpg
a13.jpg
Những bữa ăn chóng vánh của tiểu thương trong đêm muộn.
bqbht_br_z7529161629735-56225097d15049d3aec4f2fb9281c0ce.jpg
Trời đã về khuya, không gian càng thêm tĩnh mịch, nhưng anh Hoàng Văn Tuấn (quê xã Nam Trực, tỉnh Nam Định) vẫn miệt mài cùng các nhân công vận chuyển những gốc đào thế từ xe tải xuống khu vực trưng bày. Với anh Tuấn, đêm chính là "thời điểm vàng" để sắp xếp lại không gian bán hàng, bởi lúc này đường sá vắng vẻ, việc di chuyển những gốc đào cổ thụ cồng kềnh trở nên thuận tiện và an toàn hơn.
bqbht_br_z7529162237676-e19589f069f463490c4269e3ade96d79.jpg
Mùa Tết năm nay, anh Tuấn nhập hơn 300 gốc đào thế và một ít đào thường, hiện đã bán được 60 gốc. Anh cho biết: "Ngoài việc bày bán trực tiếp, tôi còn tranh thủ đưa hàng lên các trang mạng xã hội như: Facebook, Zalo... Việc quảng bá trực tuyến giúp tôi tiếp cận được nhiều khách hàng ở xa, thậm chí có người chốt đơn ngay qua tin nhắn. Tôi hy vọng những ngày tới, khi không khí Tết lan tỏa mạnh mẽ hơn, người dân sẽ tập trung về "phố hoa" nhiều hơn để chúng tôi thuận lợi buôn bán".
a11.jpg
Vừa chỉnh lại những gốc đào ra vị trí trung tâm, anh Trần Hà tranh thủ nghỉ ngơi trong chiếc lều dựng tạm và kiểm đếm lại số hàng đã bán trong ngày. Dịp Tết năm nay, anh nhập gần 200 gốc nhất chi mai, đến nay đã bán được 60 gốc.
a4.jpg
a3.jpg
Càng về khuya, cái lạnh se sắt hơn. Dù vậy, tiểu thương vẫn cố gắng chăm sóc, sắp xếp lại những hàng cây cảnh. Công việc xuyên đêm này không chỉ đòi hỏi sức khỏe mà còn cần một tinh thần kiên trì, chịu khó.
a2.jpg
Trong không gian chật hẹp của chiếc lều tạm, tiểu thương sẽ khó có được giấc ngủ dài.
a1.jpg
Cùng với tiểu thương, những người làm nghề vận chuyển cũng luôn sẵn lòng phục vụ trong đêm.
a7.jpg
a5.jpg
Sự nhộn nhịp của thị trường hoa, cây cảnh không chỉ mang mùa xuân đến sớm với mọi nhà mà còn giúp tiểu thương, người làm dịch vụ "ăn theo" có thêm điều kiện để sắm sửa Tết.

