Thức cùng cây cảnh trong đêm lạnh ngày cận Tết

Giá vàng thế giới, chứng khoán Mỹ cùng lao dốc 13/02/2026 07:39 Mỗi ounce vàng mất hơn 160 USD một phiên, trong khi cả 3 chỉ số chủ chốt của Wall Street giảm 1-2%.

Giá xăng vượt 19.000 đồng một lít 12/02/2026 15:10 Giá xăng, dầu cùng tăng 10-410 đồng một lít, kg từ 15h hôm nay (12/2), sau điều chỉnh trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Thị trường bán lẻ sôi động trước thềm Xuân 12/02/2026 14:47 Những ngày cận Tết, từ chợ truyền thống, cửa hàng đến trung tâm thương mại, dòng người mua sắm hối hả, tấp nập tạo nên bức tranh sinh động của thị trường bán lẻ tại Hà Tĩnh.

Cận Tết, dịch vụ làm đẹp “quá tải” 12/02/2026 14:15 Những ngày này, không khí tại các cơ sở làm đẹp trên địa bàn Hà Tĩnh trở nên nhộn nhịp. Các tiệm cắt tóc, làm móng, chăm sóc da, nối mi… đều trong tình trạng "quá tải".

Vật liệu xây dựng đầu năm tăng giá, nguồn cung khan hiếm 12/02/2026 13:42 Giá vật liệu xây dựng tăng mạnh, nguồn cung khan hiếm đang gây áp lực lớn lên người dân và doanh nghiệp, làm đội chi phí và ảnh hưởng tiến độ thi công các công trình ở Hà Tĩnh.

Hoa Tết “ở trọ” ngày xuân 12/02/2026 13:05 Để người dân không còn nỗi lo lãng phí hoa sau Tết, nhiều nhà vườn, cơ sở kinh doanh hoa ở Hà Tĩnh đang cho thuê hoa, cây cảnh chơi xuân. Hoa Tết “ở trọ” dần trở thành xu hướng tiêu dùng mới.

Tài chính thị trường ngày 12/2: Chính thức vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế 12/02/2026 07:45 Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP HCM chính thức đi vào vận hành được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào tài chính khu vực và toàn cầu. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Pháo hoa Z121 bị "thổi giá", cao gấp 3 lần giá niêm yết? 12/02/2026 05:30 Nhiều sản phẩm pháo hoa Z121 được bán tại Hà Tĩnh với mức giá cao hơn niêm yết, trong khi tại điểm bán không công khai bảng giá hoặc không xuất hóa đơn gây lo ngại về sự minh bạch của thị trường.

Làng nghề Hà Tĩnh rộn ràng phục vụ thị trường Tết 11/02/2026 13:39 Tết đến, xuân về, các làng nghề ở Hà Tĩnh rộn ràng sản xuất, cung cấp sản phẩm ra thị trường, góp phần gìn giữ giá trị truyền thống, đưa sản phẩm Hà Tĩnh mang hương vị Tết vươn xa.

Cơ sở bánh chưng, giò chả ở Hà Tĩnh “đỏ lửa” ngày đêm 11/02/2026 09:00 Các cơ sở sản xuất tại Hà Tĩnh liên tục tăng ca, huy động nhân lực để đảm bảo sản xuất số lượng lớn bánh chưng, giò chả phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán.

Tài chính thị trường ngày 11/2: Thêm ngân hàng giảm lãi suất huy động 11/02/2026 07:45 Sau Sacombank, thêm một ngân hàng cũng vừa điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Quảng bá sản phẩm đặc trưng, OCOP qua các phiên chợ Xuân 11/02/2026 05:17 Qua các phiên chợ Xuân, nhiều địa phương Hà Tĩnh tích cực quảng bá sản phẩm đặc trưng, OCOP, kết nối cung – cầu, thúc đẩy tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán.

Phụ nữ nông thôn Hà Tĩnh bán hàng Tết trên mạng, chốt đơn tiền tỷ 10/02/2026 14:15 Thay vì mang những mặt hàng tự sản xuất, nuôi trồng ra các phiên chợ truyền thống, nhiều phụ nữ ở Hà Tĩnh đã tích cực ứng dụng chuyển đổi số tạo dựng những “phiên chợ Tết” trên không gian mạng, mang lại nguồn thu khá.

Dịch vụ dựng nêu Tết “cháy lịch” ngày 23 tháng Chạp 10/02/2026 11:24 Dịch vụ dựng cây nêu tại Hà Tĩnh bước vào cao điểm trong ngày ông Công, ông Táo về trời, thợ làm việc hết công suất để kịp lịch hẹn.

Nhộn nhịp mua sắm lễ vật tiễn ông Công, ông Táo 10/02/2026 08:21 Thị trường lễ vật cúng ông Công, ông Táo tại Hà Tĩnh trở nên sôi động khi người dân tập trung mua sắm phục vụ nghi lễ tiễn Táo quân về trời. Những mặt hàng như cá chép, hoa quả, cau trầu, hoa tươi, hàng mã… tiêu thụ mạnh, giá cả cơ bản ổn định.

Tài chính thị trường ngày 10/2: Doanh nghiệp đề xuất xây dựng trung tâm dữ liệu 1 tỷ USD tại Vũng Áng 10/02/2026 07:43 PV Gas cùng Nebula Energy nghiên cứu đầu tư trung tâm lưu trữ dữ liệu quy mô 1 tỷ USD tại KKT Vũng Áng, song song với các dự án LNG và điện khí, tạo động lực tăng trưởng mới cho Hà Tĩnh. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Thịt lợn hữu cơ: Nhu cầu tăng mạnh, nguồn cung hạn chế 10/02/2026 05:20 Lợn chăn nuôi theo hướng hữu cơ chất lượng thịt thơm ngon, được người tiêu dùng ở Hà Tĩnh tin tưởng lựa chọn, nhất là trong dịp Tết, tuy nhiên, nguồn cung còn hạn chế.

Cơ sở nấu bánh chưng ở Hà Tĩnh vào vụ cao điểm 09/02/2026 14:04 Tết cổ truyền, bánh chưng là món ăn không thể thiếu nhưng nhiều gia đình không có đủ thời gian để gói nên đặt mua bánh chưng là lựa chọn tối ưu của nhiều gia đình ở Hà Tĩnh.

Sức mua tăng mạnh, hải sản “đắt hàng” dịp Tết 09/02/2026 11:15 Cùng với nhiều mặt hàng thực phẩm khác, những ngày cận Tết, hải sản ghi nhận sức mua tăng cao, giá bán tăng 15-20% tiếp thêm động lực để ngư dân Hà Tĩnh vươn khơi bám biển.

Giá vàng thế giới sáng nay trở lại mốc 5.000 USD 09/02/2026 08:40 Giá vàng tăng phiên thứ 2 liên tiếp, vượt mốc 5.000 USD một ounce lần đầu tiên sau hơn một tuần.

Tài chính thị trường ngày 9/2: Một ngân hàng quốc doanh tăng mạnh lãi suất tiết kiệm 09/02/2026 07:39 Lãi suất tiền gửi của 1 ngân hàng quốc doanh bất ngờ tăng mạnh. Động thái này có thể báo hiệu mặt bằng lãi suất sắp bước sang một chu kỳ mới. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Trời chuyển rét, tiểu thương kinh doanh hoa, cây cảnh "đứng ngồi không yên" 08/02/2026 18:03 Thời tiết tại Hà Tĩnh chuyển rét kèm mưa nặng hạt trong những ngày cao điểm sắm Tết khiến các tiểu thương kinh doanh hoa, cây cảnh rơi vào cảnh "đứng ngồi không yên", với nỗi lo bảo quản và áp lực tiêu thụ sụt giảm.

Khi củi khô lên đời thành hàng Tết 08/02/2026 08:54 Những cành củi khô khẳng khiu hằng ngày đang trở thành mặt hàng đắt khách trong dịp Tết tại Hà Tĩnh.

Giá vàng hôm nay: Bật tăng trở lại 07/02/2026 08:29 Sau phiên giảm sâu, giá vàng hôm nay (7/2) đã đảo chiều khi sức mua của các quỹ đầu tư nóng lên.

Tài chính thị trường ngày 6/2: “Vàng trên giấy” nở rộ, rủi ro treo lơ lửng! 06/02/2026 07:45 Giá vàng biến động dữ dội, nhiều nơi khan hàng khiến người mua phải trả tiền trước, chờ nhận vàng sau. Chuyên gia cảnh báo dễ “ôm rủi ro” nếu chạy theo tâm lý FOMO. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Giá xăng, dầu cùng tăng 05/02/2026 15:13 Giá xăng, dầu cùng tăng 40-520 đồng một lít, kg từ 15h hôm nay (5/2), sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Tài chính thị trường ngày 5/2: Lập đường dây nóng tháo gỡ vướng mắc Nghị định 46 05/02/2026 07:45 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế, Bộ NN&MT cùng Bộ Công thương thiết lập ngay đường dây nóng 24/7, bố trí nhân lực trực thường xuyên để kịp thời giải đáp, làm rõ các vấn đề liên quan Nghị định 46. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Thị trường cây cảnh Tết tại Hà Tĩnh: Đa dạng chủng loại, mức giá 05/02/2026 05:15 Thị trường cây cảnh Tết tại Hà Tĩnh năm nay ghi nhận sự đa dạng về chủng loại, kiểu dáng và mức giá, từ đào, mai, quất đến bưởi cảnh. Các tiểu thương đã sẵn sàng nguồn hàng phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân.