Trẻ em có thể hỏng thận, tăng axit uric khi uống quá nhiều trà sữa

Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng Thượng Hải (Trung Quốc) vừa lên tiếng cảnh báo tình trạng trẻ em mắc chứng tăng axit uric máu đang gia tăng mạnh trên lâm sàng thời gian gần đây. Bác sĩ Khang Úc Lâm, Trưởng khoa Thận - Phong thấp và Miễn dịch, chỉ ra nguyên nhân chính đến từ việc phụ huynh cho con cái tiêu thụ đồ uống ngọt có nạp thêm hóa chất hương liệu quá mức. Thận của trẻ vẫn trong giai đoạn hoàn thiện, do đó cơ quan này dễ gánh chịu tổn thương nghiêm trọng khi phải liên tục xử lý lượng chất tạo ngọt và phụ gia khổng lồ.

Phân tích sâu hơn về cơ chế gây bệnh, giới chuyên môn khẳng định đường fructose trong thức uống này thúc đẩy gan tổng hợp purine, sản sinh lượng lớn axit uric. Khi cơ thể đào thải không kịp, axit uric sẽ tích tụ và làm hỏng cầu thận. Một ly cỡ 500 ml chứa khoảng 50-100 gram đường, vượt xa tiêu chuẩn an toàn hàng ngày đối với trẻ nhỏ. Lượng đường dư thừa tạo gánh nặng chuyển hóa vô cùng lớn. Kèm theo đó, axit béo chuyển hóa từ bột kem béo trực tiếp hủy hoại màng lọc cầu thận, sinh ra tình trạng xuất hiện đạm trong nước tiểu. Thậm chí, hàm lượng caffeine cao cũng kích thích quá mức hệ thần kinh và hệ bài tiết.

Quá trình tổn thương cơ quan lọc máu thường diễn tiến âm thầm, không bộc lộ triệu chứng rõ rệt ở giai đoạn đầu. Cơ thể nạp nhiều đường dễ đối mặt với nguy cơ suy thận mạn tính hoặc hội chứng ure huyết nếu người lớn lơ là các dấu hiệu cảnh báo. Bác sĩ Vương Bình, Phó Trưởng khoa, khuyên cha mẹ lập tức đưa con đi xét nghiệm nước tiểu, kiểm tra đường huyết và chức năng thận ngay khi trẻ bộc lộ biểu hiện khát nước bất thường, đi tiểu nhiều, mệt mỏi hay phù nề.

Thay vì cấm đoán hoàn toàn, chuyên gia gợi ý phụ huynh chỉ nên cho con sử dụng tối đa một đến hai lần mỗi tháng. Người lớn cần chủ động yêu cầu cửa hàng không thêm đường, loại bỏ các món đồ ngọt ăn kèm như trân châu, khoai dẻo, đậu đỏ và chọn mua ly cỡ nhỏ. Ngay sau khi trẻ nạp đồ ngọt, cha mẹ hãy cho con uống thêm nhiều nước lọc nhằm thúc đẩy quá trình đào thải, đồng thời khuyến khích trẻ tăng cường vận động thể chất để tiêu hao năng lượng. Khám sức khỏe định kỳ, theo dõi sát chỉ số axit uric, duy trì thói quen ngủ đủ giấc và kiểm soát cân nặng đóng vai trò then chốt giúp hệ bài tiết của trẻ luôn khỏe mạnh.