Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thể thao

U23 Việt Nam tổng duyệt lực lượng hướng tới các giải đấu năm 2027

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Từ ngày 10 đến 14/11, tại sân vận động Pleiku (Gia Lai), Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tham dự Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 hướng tới các giải đấu quan trọng trong năm 2027.

Giải đấu do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cùng các đơn vị đối tác tổ chức, với sự tham dự của bốn đội tuyển: U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Singapore và U23 Qatar.

U23 Việt Nam có một giải đấu để tổng duyệt lực lượng trước loạt &quot;sân chơi&quot; lớn trong năm 2027. Ảnh: VFF.
U23 Việt Nam có một giải đấu để tổng duyệt lực lượng trước loạt "sân chơi" lớn trong năm 2027. Ảnh: VFF.

Vượt ra ngoài ý nghĩa của một giải giao hữu, các trận đấu tại Gia Lai là cơ hội để Ban huấn luyện Đội tuyển U23 Việt Nam rà soát lực lượng, đánh giá năng lực cầu thủ và hoàn thiện chuyên môn. Đây cũng là dịp để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế trước khi bước vào những thử thách quan trọng trong năm 2027, gồm Vòng loại U23 châu Á 2028, Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027 và SEA Games 34.

Phát biểu tại cuộc họp báo sáng 27/10, ông Nguyễn Văn Phú, Tổng thư ký VFF, cho biết lãnh đạo VFF đã xúc tiến các cuộc gặp gỡ với đại diện các liên đoàn bóng đá có đội tuyển tham dự giải ngay trong khuôn khổ cuộc họp Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Theo ông Nguyễn Văn Phú, các nước cũng quan tâm đến giải đấu trong bối cảnh đang chuẩn bị cho hàng loạt sự kiện bóng đá quốc tế sắp tới.

Bên cạnh việc tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, giải đấu còn là dịp để Ban huấn luyện rà soát, tuyển chọn nhân sự, hướng tới bổ sung những gương mặt phù hợp cho Đội tuyển quốc gia trong quá trình chuẩn bị tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 còn là hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”. Thông qua sự kiện thể thao quốc tế, hình ảnh vùng đất, con người Gia Lai cùng tiềm năng văn hóa, du lịch của địa phương có thêm cơ hội được quảng bá rộng rãi đến người dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Chia sẻ về giải đấu, ông Nguyễn Văn Ý, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh địa phương không chỉ có thế mạnh về văn hóa, du lịch mà còn có truyền thống yêu thể thao nói chung và bóng đá nói riêng. Trong 20 năm qua, sân vận động Pleiku đã trở thành địa điểm quen thuộc, có khả năng tổ chức các hoạt động thể thao quy mô lớn.

Theo ông Nguyễn Văn Ý, tỉnh Gia Lai xác định thể thao là một trong những nguồn lực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường giao lưu quốc tế và quảng bá du lịch. Việc tổ chức giải đấu phù hợp với định hướng phát triển thể thao gắn với quảng bá hình ảnh địa phương.

Theo thể thức thi đấu, bốn đội tuyển sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Đội tuyển U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Thái Lan lúc 19h ngày 10/11, U23 Singapore lúc 19h ngày 12/11 và U23 Qatar lúc 19h ngày 14/11.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026.
Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026.
cand.vn
Link bài gốc Copy link
https://cand.vn/u23-viet-nam-tong-duyet-luc-luong-huong-toi-cac-giai-dau-nam-2027-post826059.html

Tin liên quan

Tags:

#Giải giao hữu quốc tế U23 #U23 Việt Nam #Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Bóng đá Việt Nam cần một nền tảng phát triển bền vững

Bóng đá Việt Nam cần một nền tảng phát triển bền vững

Tự chủ tài chính, nâng cao hiệu quả quản trị, củng cố hệ thống câu lạc bộ và mở rộng cơ hội thi đấu cho cầu thủ là những vấn đề cần quan tâm trước thềm Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) để phát triển nền bóng đá nước nhà bền vững thay vì chỉ tập trung vào thành tích trước mắt.
Bầu Thụy muốn mở rộng V.League lên 18 đội

Bầu Thụy muốn mở rộng V.League lên 18 đội

Trong chương trình tranh cử Chủ tịch VFF, ông Nguyễn Đức Thụy đề xuất tăng số đội dự V.League, hỗ trợ tài chính cho các CLB và tạo thêm cơ hội thi đấu cho cầu thủ Việt Nam.
Chuyện gì đang xảy ra với Man Utd?

Chuyện gì đang xảy ra với Man Utd?

Từ vị trí thứ 3 Ngoại hạng Anh mùa trước đến chuỗi trận thất vọng, từ những sai lầm trên sân cỏ đến bất đồng giữa HLV, đội trưởng và bộ máy điều hành, Manchester United đang đối diện một cuộc khủng hoảng vượt xa câu chuyện phong độ. Thất bại 1-4 trước Como mới đây giống như hồi chuông cảnh báo: Quỷ đỏ không chỉ đánh mất điểm số, mà còn đang loay hoay tìm lại bản sắc của chính mình.
Barcelona lộ nguyên hình ở Paris

Barcelona lộ nguyên hình ở Paris

Barcelona đến Paris với chuỗi 11 trận toàn thắng và hàng công bùng nổ, nhưng PSG của Luis Enrique đã phơi bày khoảng cách đẳng cấp giữa hai đội bằng chiến thắng 4-2.
Ronaldo bị đình chỉ 30 ngày vì tự ý rời đội tuyển

Ronaldo bị đình chỉ 30 ngày vì tự ý rời đội tuyển

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha quyết định đình chỉ thi đấu 30 ngày và phạt 255 euro đối với Cristiano Ronaldo sau khi tiền đạo 41 tuổi tự ý rời đợt tập trung đội tuyển quốc gia hồi cuối tháng 9. Tuy nhiên, án phạt dự kiến kết thúc trước đợt thi đấu quốc tế vào tháng 11, mở ra khả năng Ronaldo sớm trở lại đội tuyển.
Giải vô địch trẻ Trượt băng quốc gia 2026

Giải vô địch trẻ Trượt băng quốc gia 2026

Chiều 18/10, Giải vô địch trẻ Trượt băng quốc gia năm 2026 khép lại sau hai ngày tranh tài tại Vincom Ice Rink, Royal City (Hà Nội). Tại giải, nhiều gương mặt trẻ đã thể hiện khả năng chuyên môn, trong đó không ít vận động viên giành vị trí dẫn đầu ở nhiều nội dung thi đấu.
Cầu thủ trẻ vẫn thiếu đất diễn ở V.League

Cầu thủ trẻ vẫn thiếu đất diễn ở V.League

Sau 5 trận đấu đầu tiên của mùa giải mới, hai cầu thủ trẻ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn chưa được trao cơ hội ra sân. Câu chuyện này tiếp tục phản ánh thực trạng cầu thủ trẻ thiếu đất diễn tại V.League.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!