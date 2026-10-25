U23 Việt Nam đứng trước cơ hội vô địch trên sân nhà

Chiều 24-10, thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã chính thức trao quyền đăng cai Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027 mở ra cơ hội để bóng đá Việt Nam tổ chức sân chơi trẻ hàng đầu khu vực, đồng thời tạo điều kiện cho U23 Việt Nam hướng tới chức vô địch trên sân nhà. Đây là lần đầu tiên Việt Nam trở thành nước chủ nhà của giải đấu kể từ khi sân chơi này được tổ chức.

Việt Nam sẽ là chủ nhà của U23 Đông Nam Á 2027. Ảnh: VFF

Quyết định được đưa ra tại cuộc họp Ban Thi đấu AFF lần thứ 16, do ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chủ trì trên cương vị Trưởng ban Thi đấu AFF. Tham dự cuộc họp có Chủ tịch AFF Khiev Sameth cùng các thành viên Ban Thi đấu. Các đại biểu đã thảo luận về công tác tổ chức, điều chỉnh lịch thi đấu và định hướng phát triển các giải bóng đá khu vực trong thời gian tới.

Việc được AFF tín nhiệm trao quyền đăng cai cho thấy cơ hội để VFF tiếp tục phát huy kinh nghiệm tổ chức, điều hành các giải đấu quốc tế, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của bóng đá trẻ Đông Nam Á. Giải đấu cũng là dịp để Việt Nam giới thiệu năng lực tổ chức, cơ sở vật chất và điều kiện phục vụ các sự kiện bóng đá quốc tế.

Đáng chú ý, giải U23 Đông Nam Á 2027 sẽ mở ra cơ hội để U23 Việt Nam thi đấu trên sân nhà sau chuỗi thành tích ấn tượng tại đấu trường này. Đội tuyển đã giành chức vô địch ba kỳ liên tiếp, trong đó lần gần nhất là năm 2025. Thành tích ấy khẳng định vị thế của bóng đá trẻ Việt Nam tại khu vực, đồng thời tạo thêm sự kỳ vọng của người hâm mộ trước giải đấu năm 2027.

Nếu tiếp tục góp mặt tại giải, U23 Việt Nam sẽ có lợi thế được thi đấu trước sự cổ vũ trực tiếp của khán giả nhà. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để ban huấn luyện đánh giá lực lượng, hoàn thiện lối chơi và tạo cơ hội cọ xát quốc tế cho các cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, mục tiêu bảo vệ vị thế cạnh tranh ở khu vực vẫn đòi hỏi đội tuyển có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn và lực lượng.

U23 Việt Nam hướng tới lần thứ 4 vô địch Đông Nam Á ngay trên sân nhà. Ảnh: VFF

Theo kế hoạch dự kiến, Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027 sẽ diễn ra vào tháng 7-2027, sau khi vòng loại U23 châu Á 2028 kết thúc trong tháng 6-2027. Thời điểm tổ chức này tạo điều kiện để các đội tuyển chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị, đồng thời giúp các cầu thủ trẻ tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Với lần đầu tiên đảm nhận vai trò chủ nhà, Việt Nam không chỉ hướng tới tổ chức thành công một giải đấu cấp khu vực mà còn có cơ hội thúc đẩy phong trào bóng đá trẻ, tăng cường giao lưu giữa các nền bóng đá Đông Nam Á. Trong khi đó, với U23 Việt Nam, sân nhà sẽ là điểm tựa quan trọng trên hành trình hướng tới mục tiêu chinh phục danh hiệu ở giải đấu năm 2027.