Á khoa toàn quốc khối C00 với giấc mơ trở thành cô giáo

Đêm trước thời điểm công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, Lê Thị Hiền - học sinh lớp 12A5, Trường THPT Nghèn gần như thức trắng. Bao suy nghĩ cứ nối tiếp nhau, em không ngừng tự hỏi liệu mình có vô tình bỏ sót chi tiết nào trong bài làm hay một phút sơ suất nào đó đã khiến kết quả không được như kỳ vọng. Đúng 7 giờ sáng, Hiền đã ngồi trước màn hình máy tính, hồi hộp chờ thời khắc hệ thống mở để tra cứu điểm thi. Khi bảng điểm hiện lên, Hiền như lặng đi, chỉ đến khi nhìn kỹ từng con số, em mới tin đó là sự thật: 10 điểm Lịch sử, 9,75 điểm Địa lý và 8,75 điểm Ngữ văn.

Lê Thị Hiền - Thủ khoa khối C00 Hà Tĩnh, đồng thời là á khoa khối C00 toàn quốc.

"Khoảnh khắc bảng điểm hiện lên, em gần như lặng người. Mất vài giây mới định thần lại vì mọi thứ vượt ngoài mong đợi. Khi biết mình không chỉ đạt điểm cao mà còn là thủ khoa khối C00 của Hà Tĩnh và á khoa toàn quốc, em đã bật khóc. Đó là những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc sau bao tháng ngày nỗ lực và áp lực", Hiền xúc động.

Phía sau thành tích đáng tự hào là hành trình bền bỉ nhưng cũng đầy áp lực của nữ sinh quê ở thôn Phúc Thắng, xã Tùng Lộc. Là con thứ ba trong gia đình có bốn anh chị em, Hiền lớn lên cùng hình ảnh bố mẹ quanh năm tất bật với đồng ruộng, tảo tần lo cho các con được học hành đầy đủ. Chính sự hy sinh thầm lặng ấy đã trở thành động lực để nữ sinh không ngừng cố gắng, và kết quả hôm nay là lời tri ân ý nghĩa nhất Hiền dành cho đấng sinh thành.

Hiền chia sẻ niềm vui với bạn bè ngay sau khi biết điểm thi.

Để học tốt các môn xã hội, Hiền cho rằng, điều quan trọng nhất là phải hiểu bản chất vấn đề, biết hệ thống hóa kiến thức và thường xuyên cập nhật những thông tin mới. Bởi khối C có lượng kiến thức rất lớn, nếu chỉ học thuộc sẽ rất khó đạt điểm cao. Theo em, Lịch sử và Địa lý có nhiều nội dung bổ trợ cho nhau nên việc học song song giúp ghi nhớ kiến thức hiệu quả hơn. Vì vậy, em luôn cố gắng kết nối các mảng kiến thức với nhau và dành thời gian tự ôn luyện mỗi ngày.

Hiền đã đặt mục tiêu giành điểm tuyệt đối ở cả hai môn Lịch sử và Địa lý, bởi với em, đó không phải áp lực mà là động lực để không ngừng cố gắng. Vì thế, trở về từ kỳ thi học sinh giỏi tỉnh môn Địa lý vào cuối tháng 12 với giải ba, nữ sinh nhanh chóng trở lại guồng ôn tập để bù đắp lượng kiến thức còn thiếu, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Để chinh phục hai môn thế mạnh, Hiền dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ phần lý thuyết, hệ thống kiến thức theo từng chuyên đề rồi mới bước vào giai đoạn luyện đề.

﻿ Sự đồng hành của các giáo viên bộ môn giúp Hiền có được nền tảng kiến thức vững vàng cho kỳ thi.

Càng cận kề kỳ thi, áp lực càng đè nặng khiến Hiền luôn thấp thỏm vì sợ mình chưa ôn tập đủ. Đã có những ngày, sau nhiều giờ miệt mài bên sách vở, em lặng lẽ bật khóc vì căng thẳng. Có thời điểm sức khỏe giảm sút nhưng Hiền vẫn kiên trì bám sát kế hoạch ôn tập. "Em luôn tự tạo áp lực cho bản thân. Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi hay lo lắng, em lại nghĩ đến tương lai, nghĩ đến bố mẹ luôn âm thầm dõi theo và tự nhủ phải cố gắng thêm một chút nữa", nữ sinh chia sẻ.

Đồng hành cùng Hiền trong giai đoạn nước rút là sự tận tâm của các thầy cô giáo. Cô Lê Thị Thanh Nga - giáo viên bộ môn Lịch sử, Trường THPT Nghèn vẫn nhớ như in quãng thời gian cô học trò miệt mài chạy đua với kiến thức. Cô Nga cho biết: "Có thời điểm Hiền rất áp lực vì sợ không kịp lượng kiến thức cần ôn tập. Ngoài động viên tinh thần, tôi tăng cường luyện đề, luôn để điện thoại ở chế độ sẵn sàng để bất cứ khi nào gặp vướng mắc, em cũng có thể gọi hoặc nhắn tin trao đổi. Nhiều hôm, cô trò cùng chữa bài, gỡ từng phần kiến thức khó đến tận khuya. Nhìn Hiền đạt được kết quả hôm nay, chúng tôi thực sự rất vui và tự hào. Đó là thành quả xứng đáng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của em".

Ý thức tự học, kiên trì theo đuổi mục tiêu đã giúp Lê Thị Hiền đạt kết quả xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Không chỉ nổi bật về thành tích học tập (giải nhì học sinh giỏi tỉnh môn Địa lý lớp 10, 11; giải ba học sinh giỏi tỉnh môn Địa lý lớp 12) và kết quả đáng tự hào trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Hiền còn được bạn bè yêu mến bởi sự chân thành và luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm học tập.

Em Trần Thanh Thảo Nguyên - lớp trưởng lớp 12A5 cho biết: "Hiền là người có nghị lực rất lớn, luôn kiên trì theo đuổi mục tiêu và giữ phong độ học tập ổn định. Bạn cũng rất nhiệt tình giúp đỡ các bạn trong lớp, sẵn sàng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm học tập để mọi người cùng tiến bộ".

Với kết quả đạt được, Lê Thị Hiền dự định đăng ký vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội để theo đuổi ước mơ trở thành giáo viên. "Em mong sau này được đứng trên bục giảng, truyền đạt kiến thức và truyền cảm hứng học tập cho các thế hệ học sinh", Hiền bày tỏ.

Giáo viên và học sinh Trường THPT Nghèn chia sẻ niềm vui cùng thành tích của em Lê Thị Hiền.

Đằng sau danh hiệu thủ khoa khối C00 của Hà Tĩnh là hành trình bền bỉ của một cô gái bé nhỏ luôn chọn sự kỷ luật, lòng ham học hỏi và ý chí vượt lên chính mình. Và có lẽ, phần thưởng ý nghĩa nhất không chỉ là số điểm cao mà còn là việc em đã tiến thêm một bước, đến ước mơ trở thành người gieo tri thức.