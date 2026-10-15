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Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp với nhà đầu tư, tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các công trình, dự án triển khai.

Sáng 15/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh đã đi kiểm tra tình hình, tiến độ thực hiện một số dự án.

Cùng đi có các đồng chí: Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và chính quyền địa phương liên quan.

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Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (giai đoạn 1).

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (giai đoạn 1). Dự án do Công ty TNHH VSIP Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, có quy mô sử dụng đất 190ha, tổng vốn đầu tư 1.555 tỷ đồng.

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Hạng mục đường giao thông tại Dự án Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (giai đoạn 1) đã được xây dựng khá đồng bộ.

Hiện nay, nhà đầu tư đã san lấp mặt bằng được 70ha, triển khai các hạng mục đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời, đang hoàn thiện xây dựng trạm xử lý nước thải công suất 6.000m3/ngày đêm, khu nhà xưởng xây sẵn cho thuê, tòa nhà văn phòng, trạm phòng cháy, chữa cháy.

Dự án đã thu hút 3 nhà đầu tư thứ cấp, với tổng diện tích thuê đất khoảng 26,16ha, đạt tỷ lệ lấp đầy hơn 19%, tổng vốn đầu tư đăng ký dự kiến 101,89 triệu USD.

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Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra tại Dự án Khu đô thị mới Xuân Thành (giai đoạn 1).

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Duy Lâm và đoàn công tác của tỉnh cũng đã kiểm tra Dự án Khu đô thị mới Xuân Thành (giai đoạn 1) do Công ty CP Đầu tư Phát triển Harumi làm chủ đầu tư với quy mô khoảng 45,5ha, tổng mức đầu tư 550 tỷ đồng.

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Dự án Khu đô thị mới Xuân Thành (giai đoạn 1) đang được triển khai thi công.

Hiện nay, nhà đầu tư đã hoàn thành các thủ tục về quy hoạch, đầu tư, ký quỹ, xây dựng; đang hoàn thiện thủ tục cấp giấy phép môi trường. Khối lượng thực hiện đạt khoảng 10%, chủ yếu các hạng mục hàng rào tạm, san nền, đường giao thông, hệ thống thoát nước.

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Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội.

Đoàn công tác của tỉnh cũng tới kiểm tra Dự án Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội do Công ty CP Đầu tư Xuân Hội làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư 3.973 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất 92,33ha. Đến nay, dự án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết, báo cáo đánh giá tác động môi trường; đã được thuê đất, bàn giao đất trên thực địa. Nhà đầu tư đã san lấp gần 50.000m3 đất, đạt tỷ lệ gần 5% tổng khối lượng san lấp dự án.

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San lấp mặt bằng tại Dự án Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội.

Qua kiểm tra, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, chính quyền địa phương tăng cường phối hợp với nhà đầu tư tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tiến độ các dự án. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải sâu sát, cụ thể, theo tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”, những trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ phải được xem xét cụ thể, gắn với đánh giá, phân loại, thi đua và công tác cán bộ theo quy định.

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Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh yêu cầu nhà đầu tư đảm bảo tiến độ các dự án.

Các sở, ngành cấp tỉnh tích cực phối hợp với nhà đầu tư, chủ đầu tư và đơn vị liên quan triển khai các giải pháp đảm bảo nguồn vật liệu, không để công trình chậm tiến độ do thiếu nguồn vật liệu xây dựng; đồng thời, phải đảm bảo nguồn điện, cấp nước cho dự án.

Các địa phương có dự án triển khai phải xác định rõ công tác giải phóng mặt bằng là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương; thường xuyên kiểm tra, đánh giá, xác định rõ trách nhiệm và nhiệm vụ cần tập trung thực hiện.

Nhà đầu tư tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị cho việc thi công; quá trình thi công cần chú trọng đảm bảo chất lượng công trình, có các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, an toàn công trình trong thời tiết bất lợi.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh, các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương đã được giao nhiệm vụ phải tập trung thực hiện đến khi hoàn thành; không né tránh, đùn đẩy, để tồn đọng kéo dài. Quá trình thực hiện phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định, tạo đồng thuận của người dân và hài hòa lợi ích Nhà nước, người dân, nhà đầu tư.

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