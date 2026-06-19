Canada vs Qatar: Chấn thương kinh hoàng, 2 thẻ đỏ và cơn mưa bàn thắng

Jonathan David tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick, góp phần nhấn chìm Qatar trong trận thua nặng nề nhất từ đầu World Cup 2026.

World Cup 2026 mới đi qua hai lượt trận vòng bảng, nhưng Canada kịp gửi đi một thông điệp mạnh mẽ. Trên sân vận động ở Vancouver, đại diện Bắc Mỹ không đơn thuần đánh bại Qatar. Họ nghiền nát đối thủ bằng thứ bóng đá giàu năng lượng, tốc độ và sự hiệu quả hiếm thấy.

Tỷ số 6-0 dễ khiến nhiều người nghĩ rằng hai chiếc thẻ đỏ của Qatar là nguyên nhân chính dẫn đến cơn ác mộng này. Nhưng thực tế hoàn toàn khác.

Trước khi Homam Al Amin bị truất quyền thi đấu ở phút 33, Canada đã dẫn 2-0. Khoảng cách ấy phản ánh chính xác những gì diễn ra trên sân. Đội bóng của HLV Jesse Marsch áp đảo ngay từ những phút đầu bằng lối chơi pressing cường độ cao và khả năng chuyển trạng thái cực nhanh.

Qatar gần như không có thời gian để tổ chức bóng. Mỗi khi đại diện châu Á cố gắng triển khai từ phần sân nhà, Canada lập tức bóp nghẹt không gian và buộc đối thủ mắc sai lầm.

Qatar tiếp tục mất người khi Assim Madibo nhận thẻ đỏ vì pha vào bóng khiến Ismael Kone của Canada chấn thương nặng và phải rời sân bằng cáng với nghi ngờ gãy chân. Hai chiếc thẻ đỏ chỉ khiến thất bại của Qatar trở nên nặng nề hơn. Chúng không tạo ra sự khác biệt, bởi sự khác biệt đã xuất hiện từ trước đó.

Jonathan David và bộ mặt mới của Canada

Nếu phải chọn ra biểu tượng cho sự trưởng thành của Canada, đó chắc chắn là Jonathan David.

Tiền đạo đang thi đấu ở châu Âu hoàn tất cú hat-trick trong một trận đấu mà anh gần như làm mọi thứ hoàn hảo. Di chuyển thông minh, chọn vị trí chính xác và dứt điểm lạnh lùng, David cho thấy vì sao anh được xem là một trong những chân sút đáng chú ý nhất của World Cup 2026.

Jonathan David lập hat-trick, còn Canada gửi lời cảnh báo mạnh mẽ tới các ứng viên vô địch bằng chiến thắng 6-0 trước Qatar.

Nhưng chiến thắng này không chỉ là câu chuyện của riêng David. Điều đáng chú ý hơn nằm ở cách Canada vận hành như một tập thể hoàn chỉnh. Họ không còn là đội bóng chỉ dựa vào những khoảnh khắc bùng nổ cá nhân như tại World Cup 2022. Sau bốn năm, Canada sở hữu một đội hình trưởng thành hơn, giàu kinh nghiệm hơn và biết cách kiểm soát trận đấu.

Trong hai lượt trận đầu tiên, Canada ghi tới 7 bàn. Đó là con số cho thấy sức mạnh tấn công đáng gờm của đội bóng Bắc Mỹ.

Qatar trở lại mặt đất

Ở chiều ngược lại, thất bại này là cú đánh mạnh vào tham vọng của Qatar. Đội chủ nhà World Cup 2022 từng hy vọng có thể tạo ra bước tiến mới sau nhiều năm đầu tư cho bóng đá. Tuy nhiên, những gì diễn ra trước Canada cho thấy khoảng cách giữa Qatar với các đội tuyển hàng đầu vẫn còn rất lớn.

Không chỉ thua về chuyên môn, Qatar còn tự làm khó mình bởi sự mất kiểm soát. Hai thẻ đỏ của Homam Al Amin và Assim Omer Madibo phản ánh sự bất lực nhiều hơn là quyết tâm chiến đấu.

Hai chiếc thẻ đỏ khiến Qatar sụp đổ hoàn toàn, nhưng Canada đã cho thấy sự vượt trội ngay từ khi trận đấu còn đủ 22 cầu thủ trên sân.

Khi chỉ còn 9 người trên sân, mọi thứ khép lại. Nhưng ngay cả trong thế đủ quân số, Qatar cũng không cho thấy dấu hiệu có thể cạnh tranh sòng phẳng với Canada.

World Cup luôn là nơi những đội bóng mới khẳng định vị thế. Sau chiến thắng 6-0 này, Canada không còn là cái tên chỉ góp mặt cho đủ số lượng đại diện khu vực CONCACAF.

Họ đang nổi lên như một đối thủ thực sự. Và nếu tiếp tục duy trì bộ mặt hiện tại, Canada hoàn toàn có thể trở thành hiện tượng lớn nhất của World Cup 2026.