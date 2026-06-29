CĐV thế giới tố cáo FIFA dàn xếp giúp Argentina vào nhánh đấu dễ

Theo kết quả phân nhánh của FIFA, Argentina sẽ đối đầu với Cape Verde ở vòng 1/16 World Cup. Nếu giành chiến thắng ở trận này, Messi và các đồng đội sẽ đụng độ với đội thắng ở cặp Australia và Ai Cập ở vòng 1/8.

Argentina rơi vào bảng đấu khá dễ dàng (Ảnh: Getty).

Ở vòng tứ kết, đội bóng xứ Tango chỉ đụng độ với một trong 4 đội bóng là Thụy Sĩ, Algeria, Colombia và Ghana. Phải tới vòng bán kết, La Albiceleste mới đụng độ với thử thách thực sự đến từ Anh hoặc Brazil (nếu không có bất ngờ).

Trong khi đó, nhánh đấu còn lại quy tụ những đội bóng mạnh nhất ở châu Âu là Pháp, Đức, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Bỉ, cùng hai đội chủ nhà là Mỹ và Canada. Thậm chí, các “ông kẹ” như Pháp và Đức, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha có thể phải đụng độ với nhau ngay ở vòng 1/8.

Trước tình hình đó, nhiều CĐV trên khắp thế giới cho rằng FIFA ưu ái Argentina khi “tạo điều kiện” giúp đội bóng này rơi vào nhánh đấu dễ dàng và rộng cửa lọt vào trận chung kết.

Một người hâm mộ bình luận: “Tôi không muốn nói FIFA dàn xếp nhưng chỉ có Anh và Brazil là những đối thủ mạnh nhất ở nhánh đấu của Argentina. Có vẻ như con đường của Argentina vào chung kết đang rộng mở.

Trong khi đó, Pháp, Đức, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Bỉ hay Morocco nằm ở nhánh đấu còn lại. Để lọt vào chung kết, họ phải trải qua con đường khó khăn. FIFA có vẻ như ưu ái Messi quá rồi”.

Một người khác nói thêm: “Thật trùng hợp, Argentina lại rơi vào nhánh đấu rất dễ dàng để lọt vào chung kết”.

Người thứ ba liên tiếp: “Argentina rơi vào nhánh đấu dễ dàng nhất trong lịch sử World Cup”.

Nhánh đấu ở vòng knock-out World Cup 2026.

Người tiếp theo nhận xét: “Thật khó tin FIFA lại ưu ái Messi và Argentina đến vậy. Họ gần như chắc suất lọt vào bán kết”.

Bất chấp nghi ngờ từ người hâm mộ, Argentina vẫn trải qua vòng bảng đáng nhớ khi toàn thắng cả ba trận trước Algeria, Áo và Jordan. Messi đã trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup với 19 bàn. El Pulga cũng là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn trong 7 trận đấu liên tiếp ở World Cup.

Dù ở tuổi 39 nhưng Messi vẫn gây ấn tượng khi dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ở World Cup 2026 với 6 bàn thắng sau 3 trận.

Trận đấu giữa Argentina và Cape Verde diễn ra vào lúc 5h ngày 4/7.