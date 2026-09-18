Chân dung tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Tập trung giải pháp đột phá, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 17/09/2026 18:57 Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương cập nhật kịch bản tăng trưởng, xác định rõ dư địa để tập trung nguồn lực, đồng thời sớm ổn định các cơ sở giáo dục công lập sau sắp xếp...

Bàn giao chức năng, nhiệm vụ về công tác dân vận sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh 17/09/2026 18:23 Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành bàn giao chức năng, nhiệm vụ, biên chế tham mưu về công tác dân vận.

Hà Tĩnh tăng cường quản lý nhà nước đối với cửa khẩu đất liền 17/09/2026 17:29 Qua khảo sát và làm việc, đoàn công tác liên ngành đánh giá cao công tác quản lý nhà nước đối với các cửa khẩu đất liền ở Hà Tĩnh trong những năm qua.

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh nghe tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 17/09/2026 14:25 Sáng 17/9, Thường trực Tỉnh ủy họp nghe tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 9 tháng và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm năm 2026. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công 17/09/2026 12:45 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu, thanh toán, đi đôi với kiểm soát chất lượng các công trình trên địa bàn.

Khai giảng lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã 17/09/2026 09:21 Lớp bồi dưỡng được tổ chức góp phần xây dựng HĐND cấp xã tại Hà Tĩnh hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy 17/09/2026 08:00 Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.

Khai trừ khỏi Đảng đối với ông Trần Văn Thuấn, Nguyễn Huy Ngọc 16/09/2026 18:35 Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc.

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở 16/09/2026 18:11 Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.

Chủ động các phương án sẵn sàng ứng phó với thiên tai tại vùng kinh tế trọng điểm 16/09/2026 17:36 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư để chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó thiên tai, đặt an toàn tính mạng con người lên hàng đầu.

Thạch Xuân sinh hoạt chuyên đề nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng 16/09/2026 17:04 Buổi sinh hoạt chuyên đề điểm tại Chi bộ thôn Thạch Điền (xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh) góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và hiệu quả công tác quản lý đảng viên sau sắp xếp.

Vững lực lượng dân quân, chắc thế trận quốc phòng toàn dân 16/09/2026 15:00 Quan tâm xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, nhất là các tiểu đội dân quân thường trực, Hà Tĩnh đang củng cố lực lượng nòng cốt ở cơ sở, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Ông Nguyễn Thanh Bình tái cử Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam 16/09/2026 14:34 Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình đề nghị các cấp Hội sớm đưa tinh thần của Đại hội vào thực tiễn, trước hết là khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội VII phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị.

Phó Tổng Tham mưu trưởng QDND Việt Nam kiểm tra chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh 16/09/2026 14:30 Sáng 16/9, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Trương Mạnh Dũng – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu đã đi kiểm tra và làm việc về công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.

Rà soát kỹ trước khi phân cấp thẩm quyền quyết định chế độ chi ngân sách cho cấp xã 16/09/2026 12:32 Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hà Tĩnh rà soát kỹ các nội dung liên quan đến phân cấp thẩm quyền quyết định chế độ chi ngân sách cho HĐND cấp xã; bảo đảm đúng quy định, phù hợp và khả năng cân đối nguồn lực.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu: Hà Tĩnh triển khai nghiêm túc, chặt chẽ “Chiến dịch 500 ngày đêm” 16/09/2026 12:03 Với tinh thần “Còn thông tin, còn hy vọng; còn liệt sĩ chưa được tìm thấy, quy tập thì còn trách nhiệm”, Hà Tĩnh quyết tâm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh 16/09/2026 11:52 Trung tướng Trương Mạnh Dũng – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, tích cực của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và các cơ quan, ban, ngành, địa phương của tỉnh, các đơn vị liên quan của Quân khu 4 trong công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.

Hà Tĩnh thí điểm thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh và Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh 16/09/2026 10:08 Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh cùng là đảng bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ” 16/09/2026 08:32 Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Nhà vua Thái Lan 15/09/2026 22:35 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Thái Lan, mong muốn hai nước tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhau phát triển.