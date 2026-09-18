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Chính trị

Chân dung tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

P.V (t/h)
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(Baohatinh.vn) - Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Thanh Bình (quê xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh) - Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030

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