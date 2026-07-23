Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Chính quyền

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh: Rà soát, đánh giá, có giải pháp bảo đảm an toàn hồ, đập trước mùa mưa lũ

Văn Đức
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định yêu cầu các đơn vị, địa phương tổ chức kiểm tra hệ thống đập, hồ chứa, nhất là những công trình có nguy cơ mất an toàn, xuống cấp, đang thi công để có giải pháp xử lý phù hợp, không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ trước mưa lũ.

bqbht_br_kiem-tra-an-toan-ho-dap-21.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định dẫn đầu đoàn đi kiểm tra công tác đảm bảo an toàn hồ, đập trước mùa mưa lũ năm 2026.

Sáng 23/7, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Hà Tĩnh đi kiểm tra công tác đảm bảo an toàn hồ, đập trước mùa mưa lũ năm 2026.

Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

bqbht_br_kiem-tra-an-toan-ho-dap-12.jpg
bqbht_br_kiem-tra-an-toan-ho-dap-15.jpg
bqbht_br_kiem-tra-an-toan-ho-dap-15a.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và đoàn kiểm tra công tác đảm bảo an toàn công trình hồ Sông Rác.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và đoàn đã tới kiểm tra công tác đảm bảo an toàn công trình hồ Sông Rác. Được xây dựng trên dòng chính sông Rác, hồ có cao trình 23,2m, dung tích 124 triệu khối nước, phục vụ tưới tiêu cho 10.800ha đất nông nghiệp các xã Cẩm Lạc, Kỳ Xuân, Kỳ Anh; đồng thời có tác dụng cắt, giảm lũ cho khu vực hạ du.

bqbht_br_kiem-tra-an-toan-ho-dap-11.jpg
bqbht_br_kiem-tra-an-toan-ho-dap-23a.jpg
bqbht_br_kiem-tra-an-toan-ho-dap-23.jpg
Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra vận hành tràn xả lũ ở hồ Sông Rác.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và đoàn đến kiểm tra an toàn công trình đầu mối Kẻ Gỗ ở xã Cẩm Duệ; các tuyến kè chống sạt lở bờ sông và vùng hạ du chịu tác động khi hồ Kẻ Gỗ xả lũ.

bqbht_br_kiem-tra-an-toan-ho-dap-10.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định nghe báo cáo tiến độ triển khai dự án tăng cường khả năng thoát lũ hạ du hồ Kẻ Gỗ.

Hồ Kẻ Gỗ có cao trình 32,5m, dung tích 345 triệu khối nước, có vai trò lớn trong cấp nước sản xuất, sinh hoạt và góp phần cắt, giảm lũ cho vùng hạ du. Cao trình hồ đang ở mức 21,35m, dung tích đạt 95,9 triệu khối nước.

Hiện nay, các đơn vị đang tập trung thi công, hoàn thành dự án tăng cường khả năng thoát lũ hạ du hồ Kẻ Gỗ do Bộ Nông nghiệp và Môi trường đầu tư từ nguồn vốn Trung ương.

bqbht_br_kiem-tra-an-toan-ho-dap-20.jpg
bqbht_br_kiem-tra-an-toan-ho-dap-9.jpg
bqbht_br_kiem-tra-an-toan-ho-dap-7.jpg
Hồ Kẻ Gỗ đang được đầu tư nâng cấp, sửa chữa.

Để chủ động ứng phó với mưa lũ năm 2026, đơn vị quản lý hồ và các địa phương vùng hạ du hồ chứa đã thành lập ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chuẩn bị các phương án, vật liệu, vật tư, sẵn sàng ứng phó với các sự cố có thể xảy ra trong mùa mưa lũ.

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị quản lý công trình thủy lợi thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương về phòng, chống thiên tai và quản lý an toàn đập, hồ chứa; xác định việc rà soát, đánh giá hiện trạng công trình là nhiệm vụ trọng tâm trước khi bước vào cao điểm mùa mưa lũ.

bqbht_br_kiem-tra-an-toan-ho-dap-4.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát, đánh giá hiện trạng công trình hồ, đập trước mùa mưa lũ.

Tổ chức kiểm tra hệ thống đập, hồ chứa trên địa bàn, nhất là những công trình có nguy cơ mất an toàn, xuống cấp, đang thi công để có giải pháp khắc phục, không để xảy ra tình trạng bị động khi có mưa lớn, lũ xuất hiện.

Các đơn vị quản lý hồ chứa phải duy trì thông tin liên lạc thường xuyên với chính quyền cơ sở, kịp thời thông báo tình trạng công trình, thời điểm và lưu lượng xả lũ. Chính quyền các địa phương vùng hạ du hồ chứa phải rà soát các khu dân cư có nguy cơ bị ảnh hưởng, kiểm tra hệ thống cảnh báo, chuẩn bị phương án sơ tán dân cư, bảo vệ tài sản để sẵn sàng triển khai khi có tình huống xảy ra.

bqbht_br_kiem-tra-an-toan-ho-dap-5.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án tăng cường thoát lũ hạ du hồ Kẻ Gỗ.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu các đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc trong mùa mưa bão; cập nhật kịp thời thông tin thời tiết, các số liệu quan trắc về mực nước hồ chứa, dung tích và lưu lượng nước về hồ, lưu lượng xả lũ để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, góp phần nâng cao hiệu quả dự báo, cảnh báo và giảm thiểu rủi ro thiên tai, đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng của người dân.​

Tin liên quan

Tags:

#An toàn hồ đập #Kiểm tra an toàn hồ đập #An toàn hồ đập ở Hà Tĩnh #Chủ tịch tỉnh kiểm tra an toàn hồ đập #Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra an toàn hồ đập #Mưa lũ ở Hà Tĩnh #Mưa lũ năm 2026 #Phòng chống thiên tai #Phòng chống thiên tai ở Hà Tĩnh #Phương châm 4 tại chỗ trong phòng chống thiên tai

Chủ đề Thiên tai - bão lũ

Chủ đề Hạn hán - Thiên tai

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Mỗi con đường - một bước chuyển của Thành Sen

Mỗi con đường - một bước chuyển của Thành Sen

Những công trình giao thông chiến lược và hạ tầng đồng bộ đã làm cho diện mạo Thành Sen ngày càng hiện đại, văn minh. Đằng sau mỗi sự đổi thay ấy là kết tinh của nguồn lực đầu tư, ý chí kiến tạo của cấp ủy, chính quyền và sự đồng lòng của Nhân dân, mở ra không gian phát triển mới để đô thị trung tâm Hà Tĩnh ngày một vươn tầm.
Chuyện cử nhân làm cán bộ thôn ở Hà Tĩnh

Chuyện cử nhân làm cán bộ thôn ở Hà Tĩnh

Những cử nhân làm cán bộ thôn đang trở thành làn gió mới ở nhiều vùng quê Hà Tĩnh, góp phần đổi mới cách làm, ứng dụng công nghệ và xây dựng khu dân cư trong giai đoạn mới.
Tập trung thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành xây dựng

Tập trung thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành xây dựng

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị, địa phương thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động quản lý và triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số trong các hoạt động chuyên ngành, hướng tới hình thành hệ sinh thái số của ngành xây dựng.
Hà Tĩnh có 5 cá nhân được trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước”

Hà Tĩnh có 5 cá nhân được trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước”

Sáng 5/7, tại tỉnh Quảng Trị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước chủ trì hội nghị sơ kết, ký Quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán Nhà nước với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị và thành phố Huế, trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước”.
Vấn đề hôm nay: Biến động địa chính trị - doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để vượt qua thách thức?

Vấn đề hôm nay: Chính quyền địa phương 2 cấp - Nhìn từ thực tiễn

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả ra sao? Đâu là bài học kinh nghiệm và giải pháp để bộ máy tiếp tục vận hành hiệu lực, hiệu quả? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề: Chính quyền địa phương 2 cấp - Nhìn từ thực tiễn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!