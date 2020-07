20 sản phẩm công nghiệp nông thôn Hà Tĩnh tham gia bình chọn khu vực miền Bắc

Danh sách sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực miền Bắc 2020 Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ: 3 sản phẩm Bộ sản phẩm: Bàn ghế xa lông cao cấp, giường nằm của Doanh nghiệp Hoàng Lê Bình (Đức Thọ); mặt bàn, mặt ghế, tựa ghế học sinh cấp 1 của Công ty CP An Hồng (Nghi Xuân). Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm: 11 sản phẩm Kẹo cu đơ Thanh Hạnh (TP Hà Tĩnh); kẹo cu đơ Phong Nga của cơ sở sản xuất kẹo cu đơ Phong Nga (Thạch Hà); dầu lạc Thắm An của Công ty TNHH Thắm An (Hương Sơn); nem chua Ý Bình (Hương Sơn). Giò me Tiến Giáp (Hương Khê); nước mắm Luận Nghiệp (Kỳ Anh); nước mắm Phú Khương (Kỳ Anh); nước mắm Lạch Kèn (Nghi Xuân); trầm hương mỹ nghệ của HTX Hương trầm, vòng trầm TM&DV Thành Vinh (Hương Khê); viên ngậm thông phế Hadiphar, Oresol pluz của Công ty CP Dược Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh). Nhóm thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí: 1 sản phẩm Máng Inox cho heo thịt Công ty TNHH Hùng Đồng (Can Lộc) Nhóm sản phẩm khác: 5 sản phẩm Sirnakarang, sắc phụ hương của Công ty CP Dược Hà Tĩnh; gạch không nung siêu nhẹ của Công ty TNHH Đầu tư và dịch vụ An Sinh Phát (TX Hồng Lĩnh); bộ sản phẩm gạch không nung công nghệ Châu Âu; bộ sản phẩm ngói màu cao cấp NAKANO công nghệ Nhật Bản của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trần Châu (Cẩm Xuyên).