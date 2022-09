8/19 nhóm sản phẩm công nghiệp chủ yếu của Hà Tĩnh giảm sản lượng

Lũy kế 8 tháng năm 2022, trong 19 nhóm sản phẩm công nghiệp chủ yếu của Hà Tĩnh có 8 nhóm sản phẩm giảm sản lượng so với cùng kỳ năm 2021. Điều này đã “kéo” chỉ số sản xuất ngành công nghiệp trong 8 tháng giảm 15,06% so cùng kỳ.

Sản lượng điện sản xuất giảm mạnh do Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 tạm ngưng hoạt động Tổ máy số 1 để sửa chữa.

Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay gặp nhiều khó khăn. Theo đó, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 8 tháng năm 2022 giảm 15,06% so cùng kỳ năm trước.

Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng giảm 3,67%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 9,92%; ngành sản xuất và phân phối điện giảm 37,94%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải giảm 12,48%.

Sản lượng sản phẩm thức ăn gia súc trong 8 tháng giảm gần 7% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong số 19 nhóm sản phẩm chủ yếu được tổng hợp, lũy kế 8 tháng, có 11 nhóm sản phẩm tăng sản lượng so cùng kỳ và 8 nhóm sản phẩm có chỉ số giảm. Do các sản phẩm chiếm tỷ trọng cao trong sản xuất công nghiệp như điện, thép giảm đã “kéo” giảm chỉ số sản xuất ngành công nghiệp của tỉnh.

Cụ thể, sản phẩm công nghiệp 8 tháng năm 2022 giảm so với cùng kỳ năm trước gồm: điện sản xuất giảm 39,76%; mực đông lạnh giảm 27,4%; quặng inemit và tinh quặng inemit giảm 16,1%; nước không uống được giảm 13,5%; thép không gỉ dạng bán thành phẩm giảm 12,32%; thức ăn gia súc giảm gần 7%; đá xây dựng giảm 5%; than cốc và bán cốc luyện từ than non hay than bùn giảm 4,89%.

Một số sản phẩm công nghiệp 8 tháng năm 2022 tăng so với cùng kỳ năm trước là: bê tông trộn sẵn tăng 102,98%; gạch xây dựng bằng đất sét nung tăng 35,2%; chè nguyên chất tăng 30,29%; sản xuất dược phẩm tăng 20,46%; điện thương phẩm tăng 19,93%; bia đóng lon tăng 18,19%; vỏ bào, dăm gỗ tăng 11,08% …

Sản xuất dược phẩm trong 8 tháng tăng 20,46% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo dự báo của ngành chức năng, trong thời gian tới, sản lượng thép sản xuất của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa sẽ tiếp tục giảm; Tổ máy số 1 của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 vẫn chưa định thời gian hoạt động trở lại nên hoạt động sản xuất công nghiệp những tháng cuối năm 2022 sẽ vẫn còn nhiều khó khăn.

Ngành công nghiệp Hà Tĩnh đang kỳ vọng sự tăng trưởng từ những dự án mới như: Nhà máy Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh vừa đi vào vận hành, Nhà máy sản xuất Pin VinES dự kiến hoạt động vào quý IV/2022.

Ngọc Loan