Cấp điện trở lại cho 100% khách hàng bị ảnh hưởng mưa lũ ở Hà Tĩnh

Với phương châm “Nước lũ rút đến đâu, cấp điện trở lại đến đó”, đến thời điểm này, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã cấp điện trở lại cho 100% khách hàng bị ảnh hưởng mưa lũ.

Công nhân Điện lực Thạch Hà đóng điện trở lại cho xã Tân Lâm Hương.

Trước đó, do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa kết hợp với rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới, từ ngày 18 đến 20/10, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra mưa lớn kéo dài kết hợp với việc xả tràn của một số hồ chứa nước đã gây ngập úng diện rộng tại các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Lộc Hà, Kỳ Anh, Hương Khê, TP Hà Tĩnh.

Để đảm bảo an toàn cho thiết bị và an toàn điện trong Nhân dân, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã chủ động loại thải một số tuyến đường dây và trạm biến áp không đảm bảo an toàn vận hành. Thời điểm công ty cắt điện nhiều nhất là ngày 20/10 với 196.700 khách hàng, chiếm 42,8% khách hàng toàn công ty.

Ngành điện Hà Tĩnh hỗ trợ kiểm tra hệ thống điện trong nhà cho khách hàng

Ông Bùi Quang Nhiệm – Trưởng phòng An toàn, Công ty Điện lực Hà Tĩnh thông tin: “Công ty Điện lực đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện kiểm tra, rà soát từng hệ thống đường dây và trạm biến áp bị ngập trong nước. Từ đó, tiến hành xử lý, khắc phục các tồn tại trên lưới trước khi đóng điện đưa vào vận hành, khôi phục cấp điện lại cho khách hàng. Ngày 24/10, chúng tôi đã khắc phục xong 6 trạm biến áp hạ thế với 948 khách hàng thuộc 2 xã Cẩm Thành, Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên) bị mất điện. Đến nay, công ty đã cấp điện trở lại cho 100% khách hàng bị ảnh hưởng mưa lũ".

Cũng theo ông Nhiệm, thời điểm này, tất cả điện lực đang tăng cường tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn sau mưa lũ qua các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội và trực tiếp đến nhà dân để hỗ trợ.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh khuyến cáo khách hàng nếu phát hiện vấn đề bất thường về điện hãy thông báo ngay cho ngành điện qua hotline 19006769 để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.

Thu Phương