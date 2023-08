Công nghiệp Hà Tĩnh kỳ vọng mục tiêu tăng trưởng trên 11%

Tổ máy số 1, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đã vận hành trở lại sau gần 2 năm tạm ngừng hoạt động do gặp sự cố. Đây là yếu tố mang nhiều kỳ vọng cho sự bứt tốc của ngành công nghiệp Hà Tĩnh trong những tháng cuối năm và giai đoạn tới.

Tổ máy số 1, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 vận hành trở lại sau 2 năm tạm ngừng hoạt động

Ngành công nghiệp Hà Tĩnh trong tháng 8/2023 đã ghi nhận những tín hiệu tích cực và đánh dấu sự tăng trưởng trở lại sau thời gian dài gặp khó khăn. Theo số liệu Cục Thống kê tỉnh, tháng 8/2023, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp Hà Tĩnh tăng 6,6% so với tháng 7/2023 và tăng 49,03% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi trước đó, chỉ số sản xuất công nghiệp liên tục giảm. Số liệu của Sở Công thương cho thấy, khoảng từ cuối năm 2021 đến giữa năm 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp liên tục giảm mạnh. Cụ thể, năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm hơn 16% so với năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất của ngành vẫn tăng trưởng âm (giảm 0,61%).

Bên cạnh những khó khăn của doanh nghiệp do đơn hàng giảm, thị trường tiêu thụ bị thu hẹp, chi phí đầu vào tăng thì một trong những nguyên nhân chính dẫn đến chỉ số công nghiệp giảm suốt thời gian qua được đề cập trong các báo cáo KT-XH là do tổ máy số 1, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (thuộc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh) phải tạm ngừng hoạt động.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra hoạt động sản xuất tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 sau khi vận hành lại tổ máy số 1.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 - nhà máy nhiệt điện than lớn nhất miền Trung, là một trong những doanh nghiệp đầu tàu thúc đẩy tăng trưởng toàn ngành công nghiệp Hà Tĩnh. Tuy nhiên, ngày 19/9/2021, tổ máy số 1 mất điện tự dùng dẫn đến hư hỏng các chi tiết của hệ thống tuabin – máy phát và một số thiết bị liên quan khác. Sự cố khiến cho tổ máy phải ngừng để khắc phục, sửa chữa.

Ngày 12/8/2023, sau gần 2 năm khắc phục sự cố, tổ máy số 1 đã vận hành trở lại, hòa lưới điện quốc gia. Đại diện Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh cho biết, sau thời gian tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng, tiến hành chạy thử và đảm bảo các thông số kỹ thuật, tính ổn định, tối ưu hóa hiệu suất của cả hệ thống, tổ máy số 1 đã chính thức vận hành thương mại đạt công suất tối đa 601 MW.

Với việc vận hành lại tổ máy số 1, dự kiến trong năm 2023, sản lượng điện của nhà máy đạt khoảng 5.025 triệu kWh, doanh thu đạt 9.777 tỷ đồng. Cùng với dự kiến sản lượng năm 2023, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 cũng đề ra các chỉ tiêu và giải pháp cho năm tiếp theo, trọng tâm là tập trung công tác vận hành, bảo dưỡng sửa chữa định kỳ, thường xuyên; áp dụng các cải tiến kỹ thuật vào sản xuất; sát sao trong công tác quản lý hiệu năng, thí nghiệm hiệu chỉnh lò hơi và các hệ thống thiết bị của tổ máy nhằm tối ưu hóa công tác vận hành, giảm suất tiêu hao nhiên liệu...

Biểu đồ chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2022 và 8 tháng năm 2023. Nguồn: Cục Thống kê Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Trung Thành - Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh cho biết: Tổ máy số 1, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 vận hành trở lại mang lại tín hiệu tích cực cho ngành công nghiệp Hà Tĩnh khi giá trị sản xuất của nhà máy đóng góp tỷ trọng lớn đối với tăng trưởng của ngành điện và công nghiệp nói chung. Trong mức tăng chung của chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 10,58% so với tháng trước và tăng 42,12% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với đó, hoạt động sản xuất thép của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh sau nhiều tháng hoạt động cầm chừng do giá nguyên liệu tăng, khó khăn về thị trường đầu ra thì trong tháng 8 cũng đã có những dấu hiệu khởi sắc hơn.

Cụ thể, sản lượng thép thành phẩm tháng 8 tăng 9,7% so với tháng trước và tăng hơn 91% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ đó, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trong 8 tháng năm 2023 đã được “kéo” tăng 4,37% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động sản xuất thép của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh khởi sắc hơn trong tháng 8.

Năm 2023, Hà Tĩnh đặt mục tiêu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trên 11% so với cùng kỳ năm 2022. Theo tính toán của Sở Công thương, tổ máy số 1, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đi vào hoạt động trở lại; trong những tháng cuối năm 2023, ngành khai khoáng có xu hướng tăng do nhu cầu về vật liệu xây dựng phục vụ thi công cao tốc Bắc - Nam, dự án Nhà máy sản xuất Pin VINES đi vào hoạt động, một số dự án sản xuất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp đi vào sản xuất kinh doanh… nên dự kiến, hoạt động công nghiệp sẽ thực hiện được kế hoạch đề ra.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng của ngành, Sở Công thương tiếp tục theo dõi, nắm bắt và đôn đốc tình hình hoạt động các doanh nghiệp; thực hiện các hoạt động quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm công nghiệp của tỉnh; thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; đồng hành cùng nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp đang triển khai…

Ngọc Loan