Công nhân ngành điện Hà Tĩnh “gác lễ”, đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục

Tạm “gác” kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, cán bộ, công nhân ngành điện Hà Tĩnh đang tập trung cao độ cho công tác quản lý, vận hành, đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục và ổn định.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 chấp hành nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid - 19.

Năm nay đã là năm thứ 3 liên tục anh Nguyễn Văn Minh - cán bộ phân xưởng vận hành, Nhà máy Nhiệt điện Vũng 1 (TX Kỳ Anh) không thể tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 bên gia đình.

Sáng nay (30/4), anh Minh vẫn cùng đồng nghiệp thực hiện nhiệm vụ giám sát các thông số vận hành 2 tổ máy phát điện với tổng công suất 1.200 MW. Anh và tất cả cán bộ, công nhân phân xưởng đều hướng tới mục tiêu vận hành nhà máy an toàn, cấp điện ổn định, liên tục cho lưới điện quốc gia.

Anh Nguyễn Văn Minh - cán bộ phân xưởng vận hành, Nhà máy Nhiệt điện Vũng 1 (ngoài cùng) cùng đồng nghiệp vận hành 2 tổ máy phát điện trong sáng 30/4.

Anh Minh cho hay: “Nhà tôi ở thành phố Đồng Hới (Quảng Bình). Các con tôi còn nhỏ nên luôn mong bố về nhà. Ngày lễ với nhiều người là cơ hội để trở về quây quần bên gia đình, còn chúng tôi vẫn tập trung cao nhất cho công việc. Vợ con tôi phải chịu thiệt thòi khi bố thường xuyên xa nhà. Những lúc như thế này, tôi chỉ biết động viên vợ con “qua lễ, bố sẽ về!”.

Công nhân Phân xưởng nhiên liệu, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 sửa chữa động cơ đầu cấp máy hút than số 2.

Dịp này, anh Phạm Anh Dũng (ở tỉnh Hải Dương, công nhân Đội vận hành viên máy hút than thuộc Phân xưởng nhiên liệu, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1) cũng không thể về quê thăm gia đình.

Anh Dũng chia sẻ: “Gác lại niềm riêng, anh em công nhân luôn động viên nhau vượt qua nỗi nhớ gia đình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhà máy hoạt động liên tục đồng nghĩa chúng tôi phải cung cấp nguồn than thường xuyên. Do vậy, công nhân chú trọng việc bảo dưỡng máy hút than đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật để dây chuyền vận chuyển than từ tàu vào kho bãi được diễn ra suôn sẻ, chủ động nguồn nhiên liệu cho nhà máy vận hành trong mọi thời điểm”.

Phân xưởng nhiên liệu chủ động cấp than phục vụ nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 vận hành liên tục dịp lễ..

Lễ này, không riêng anh Minh, anh Dũng mà hàng trăm cán bộ, công nhân của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đều duy trì công việc như ngày thường.

Ông Trần Văn Tỉnh – Phó Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 thông tin: “Chúng tôi đã sắp xếp, bố trí nhân sự trực và làm việc xuyên lễ. Tất cả bộ phận từ lãnh đạo nhà máy, các phòng ban, phân xưởng vận hành, phân xưởng nhiên liệu, lực lượng phòng cháy chữa cháy, an ninh nội bộ… đều vào guồng quay công việc với tinh thần trách nhiệm cao. Mỗi ngày, nhà máy duy trì 3 ca, 5 kíp điều hành 2 tổ máy, đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục lên lưới điện quốc gia. Tất cả đều hướng tới mục tiêu sản xuất 7,062 tỷ kWh điện, đạt doanh thu 10.681 tỷ đồng, đóng nộp ngân sách Nhà nước 304,112 tỷ đồng trong năm 2021”.

Công nhân Điện lực Hương Sơn (Công ty Điện lực Hà Tĩnh) trực xử lý sự cố lưới trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ.

“Canh” dòng điện xuyên lễ cũng là câu chuyện đã quá quen thuộc đối với cán bộ, công nhân Công ty Điện lực Hà Tĩnh. Ngày nghỉ lễ đầu tiên (30/4), anh Võ Văn Hiếu cùng 18 cán bộ, công nhân Trung tâm điều khiển xa (Công ty Điện lực Hà Tĩnh) vẫn duy trì nhịp nhàng các kíp trực với nhiệm vụ điều hành lưới điện phân phối trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và vận hành 9 trạm biến áp 110 kV không người trực.

Trung tâm điều khiển xa (Công ty Điện lực Hà Tĩnh) điều hành lưới điện phân phối toàn tỉnh và 9 trạm biến áp 110 kV không người trực.

Anh Hiếu chia sẻ: “Trung tâm điều khiển xa là đầu não lưới điện của Hà Tĩnh, do vậy, cán bộ, công nhân không có “khái niệm” nghỉ lễ. Cứ đến ca trực là chúng tôi vào guồng quay công việc theo nhiệm vụ đã được giao. Với những người thợ điện thì việc điều hành lưới an toàn, cung cấp điện ổn định, liên tục phục vụ tốt nhu cầu của Nhân dân đã là “phần thưởng” cho kỳ nghỉ lễ rồi”.

Theo dự báo, trong dịp lễ 30/4 – 1/5, các phụ trải trên địa bàn Hà Tĩnh sẽ tăng từ 15 - 20% so với ngày bình thường. Do vậy, cán bộ, công nhân ngành điện Hà Tĩnh càng phải làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất.

Lãnh đạo Trung tâm điều khiển xa Công ty Điện lực Hà Tĩnh điều hành phân phối lưới điện sáng 30/4.

Ông Nguyễn Đình Hiếu – Trưởng Trung tâm Điều khiển xa cho biết: “Với mục tiêu đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, liên tục, hạn chế thấp nhất các sự cố xảy ra trong kỳ nghỉ lễ, trước đó, Ban Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra lưới ngày – đêm; sử dụng công nghệ hotline trong vệ sinh, sửa chữa lưới; tập trung xử lý các khiếm khuyết trên lưới...

Với vai trò là “đầu não lưới điện” của tỉnh Hà Tĩnh, Trung tâm Điều khiển xa đã bố trí trực 100% quân số trong suốt kỳ nghỉ lễ, đảm bảo điều hành an toàn lưới điện toàn tỉnh. Ngoài ra, chúng tôi cũng chủ động các phương án cấp điện cho các khu cách ly tập trung, phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 trên toàn địa bàn”.

Thu Phương - Ngọc Loan