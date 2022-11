Công ty Điện lực Hà Tĩnh nỗ lực giảm tổn thất điện năng

Khắc phục kịp thời các khiếm khuyết trên lưới, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng để đóng điện đưa vào sử dụng, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc.

Năm 2022, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc giao cho Công ty Điện lực Hà Tĩnh chỉ tiêu tổn thất điện năng 6,67%. 10 tháng năm 2022, tỷ lệ tổn thất điện năng công ty thực hiện 6,99%, đang cao hơn so với kế hoạch giao là 0,32%.

Để sớm về đích chỉ tiêu quan trọng này, công ty đang tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả các giải pháp, trong đó chú trọng về công tác kỹ thuật.

10 tháng năm 2022, Điện lực Can Lộc thay gần 19.000 công tơ điện tử, góp phần quan trọng giảm tổn thất điện năng.

Tại Điện lực Can Lộc, nếu năm 2021, đơn vị thuộc tốp có nhiều sự cố lưới điện nhất Công ty Điện lực Hà Tĩnh thì năm nay đang là đơn vị dẫn đầu công ty về sự cố ít nhất. Cụ thể, 10 tháng năm 2021, lưới điện huyện Can Lộc xảy ra 52 sự cố, trong khi cùng kỳ năm nay chỉ xảy ra 12 sự cố. Với kết quả nổi bật, từ đầu năm lại nay, Điện lực Can Lộc đã 2 lần được Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc và 1 lần được Công ty Điện lực Hà Tĩnh khen thưởng về chỉ tiêu giảm thiểu sự cố và tổn thất điện năng.

Ông Trần Anh Dũng - Giám đốc Điện lực Can Lộc phân tích: “Nhờ ứng dụng các thiết bị hiện đại, tăng cường công tác kiểm tra lưới điện nên các khiếm khuyết đã kịp thời được phát hiện và sửa chữa. Theo đó, 10 tháng năm 2022, đơn vị đã huy động 165 lượt người ra quân sửa chữa đường dây, vệ sinh sứ, gia cố cung lèo, thay thế sứ cách điện kém, bọc dây cách điện cổ sứ ống silicol; huy động 540 lượt người đấu nối lại cung lèo, buộc dây cổ sứ, quấn bọc cổ cáp vào hộp công tơ, lắp tụ bù, cân đảo pha, kéo độ võng, thay khóa dây. Ngoài ra, luân chuyển 8 máy biến áp, kéo 18,1 km cáp xuất tuyến chống quá tải đường dây hạ thế các trạm biến áp công cộng; thay tủ và điều chuyển tủ hạ thế 0,4kV phù hợp với công suất máy biến áp tại 15 trạm biến áp; thay gần 19.000 công tơ điện tử...”.

Chuyển đổi thành công đường dây 975 E18.4 từ cấp điện áp 10 kV lên 22 kV giúp lưới điện Can Lộc giảm mạnh sự cố.

Được biết, Điện lực Can Lộc quản lý, vận hành 5 đường dây trung thế với tổng chiều dài gần 300 km và gần 800 km đường dây hạ thế. Tính đến đầu năm 2022, chỉ còn đường dây 975 E18.4 cấp điện cho các xã Vượng Lộc, Thiên Lộc và thị trấn Nghèn còn vận hành cấp điện áp 10 kV.

“Trong năm, việc chuyển đổi thành công đường dây 975 E18.4 từ 10 kV lên vận hành cấp điện áp 22 kV đã giúp nâng cao chất lượng điện năng so với trước. Đặc biệt, với những nhánh rẽ đường dây không thuộc dự án được cải tạo, Điện lực Can Lộc đã chủ động, linh hoạt cắt điện (trùng với ngày các nhà thầu làm việc trên lưới) để ra quân xử lý triệt để các khiếm khuyết với kinh phí đầu tư hàng trăm triệu đồng. Nhờ vậy, từ đầu năm lại nay, đường dây 975 E18.5 chưa xảy ra sự cố, góp phần giảm thiểu tỷ lệ tổn thất điện năng trên toàn địa bàn. Cụ thể, 10 tháng năm 2022, tổn thất điện năng đạt 6,09%/kế hoạch giao là 5,75%. Từ nay đến cuối năm, đơn vị sẽ nỗ lực để sớm về đích kế hoạch được giao” - Giám đốc Điện lực Can Lộc thông tin thêm.

Điện lực Nghi Xuân đang nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu về tổn thất điện năng năm 2022.

Tại Nghi Xuân, thời điểm này, ngành điện cũng đang gấp rút triển khai các giải pháp nhằm sớm hoàn thành kế hoạch đã đề ra, nhất là công tác giảm thiểu tổn thất điện năng. Theo đó, năm 2022, Điện lực Nghi Xuân được giao tỷ lệ tổn thất 4,5% và 10 tháng đầu năm đã đạt 4,55%.

Theo ông Đào Minh Cường - Phó Giám đốc Điện lực Nghi Xuân, do ảnh hưởng cực đoan của thời tiết, lưới điện một số thời điểm gặp sự cố, ảnh hưởng phần nào đến tổn thất điện năng. Hiện nay, trên cơ sở kế hoạch đã xây dựng, đơn vị đang huy động tối đa nhân lực “bám lưới” để khắc phục kịp thời các tồn tại. Theo đó, tiếp tục thay thế các đường dây, cột, xà, sứ kém chất lượng; cân đảo pha đường dây, trạm biến áp để có phương án luân chuyển, thay thế phù hợp; phối hợp vệ sinh, sửa chữa điện hotline... Tất cả đều nỗ lực để giảm tỷ lệ tổn thất xuống còn 4,5% theo kế hoạch công ty giao.

Ông Nguyễn Trí Dũng - Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho hay: “Thời gian cuối năm không còn nhiều, để hoàn thành kế hoạch tổn thất điện năng được giao, công ty đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra định kỳ ngày và đêm kết hợp sử dụng các thiết bị hỗ trợ có độ chính xác cao như: flycam, camera nhiệt, máy đo phóng điện… nhằm phát hiện, xử lý triệt để các nguy cơ gây ra sự cố trên lưới điện. Cùng đó, tiếp tục chỉnh trang hệ thống đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp giúp đảm bảo lưới điện vận hành ổn định, an toàn và mỹ quan”.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh thường xuyên bám nắm hiện trường, hỗ trợ các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án.

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, hiện nay, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cũng đang chú trọng đẩy nhanh tiến độ 12 dự án công trình đầu tư, nâng cấp lưới điện năm 2022 nhằm sớm đóng điện đưa vào sử dụng.

Đồng thời, tham mưu, phối hợp khởi động sớm 7 dự án nâng cấp, cải tạo hạ tầng điện năm 2023 nhằm nhanh chóng thay thế các công trình, thiết bị điện vận hành lâu năm, đã xuống cấp. Qua đó, góp phần giảm thiểu sự cố, hoàn thành kế hoạch tổn thất điện năng mà Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đã giao và tạo tiền đề cho việc giảm tổn thất những năm tiếp theo.

Thu Phương