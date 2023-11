Công ty MCC Việt Nam đảm bảo an toàn lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất

Với phương châm “an toàn lao động là trên hết”, Công ty TNHH Vận hành kinh doanh MCC Việt Nam luôn ưu tiên chú trọng các biện pháp đảm bảo an toàn sản xuất, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho người lao động.

Công ty TNHH Vận hành kinh doanh MCC Việt Nam (Công ty MCC Việt Nam) hiện có 900 nhân viên quốc tịch Việt Nam, 140 nhân viên quốc tịch Trung Quốc. Hoạt động kinh doanh chính của MCC Việt Nam bao gồm: bảo trì, sửa chữa thiết bị và hỗ trợ sản xuất cho toàn bộ dây chuyền công nghệ của các nhà máy gang thép, nhà máy điện và nhà máy luyện kim loại màu. Trong môi trường làm việc công nghiệp nặng, việc đảm bảo an toàn cho người lao động cho người lao động được công ty đặt lên ưu tiên hàng đầu.

Các công nhân lao động của Công ty MCC Việt Nam thường xuyên được tập huấn về ATVSLĐ.

Anh Lê Văn Đào - công nhân hiện trường, thuộc Bộ phận xử lý xỉ của Công ty MCC Việt Nam chia sẻ: “Trước các ca làm việc, chúng tôi được các tổ trưởng quản lý quán triệt nội dung công việc cũng như kiểm tra đồ bảo hộ an toàn lao động của từng người. Bên cạnh đó, trong quá trình làm việc, vấn đề đảm bảo thao tác sản xuất, an toàn lao động luôn được công ty kiểm tra, nhắc nhở, nhờ đó mà chúng tôi càng nâng cao ý thức trong sản xuất và đảm bảo an toàn lao động...”.

Anh Nguyễn Phương Nam - Tổ trưởng Bộ phận Nguyên liệu, Công ty MCC Việt Nam cho biết: “Việc công ty thường xuyên tổ chức các khóa huấn luyện cho công nhân viên cũng như cách vận hành xử lý máy móc khi có sự cố giúp chúng tôi có thêm kinh nghiệm khắc phục sự cố khi xảy ra vấn đề an toàn lao động, đảm bảo an toàn cho bản thân”.

Anh Nguyễn Phương Nam kiểm tra thiết bị nâng hạ.

Qua hơn 8 năm thành lập và hoạt động tại KKT Vũng Áng, Công ty MCC Việt Nam đã từng bước khẳng định vị thế của mình trong sản xuất kinh doanh cũng như đảm tốt mức thu nhập, an toàn sản xuất cho người lao động. Với phương châm “An toàn là trên hết”, hằng năm, công ty đều làm tốt công tác trang bị trang phục bảo hộ cho người lao động (NLĐ); khám sức khỏe định kỳ; phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phòng chống cháy nổ để sẵn sàng xử lý khi có sự cố xảy ra...

Việc chấp hành quy định về ATVSLĐ được công ty đưa vào chấm điểm xếp loại tập thể, cá nhân hằng tháng, hằng năm nên đã tạo tác phong làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, năng suất lao động cao, giảm thiểu tình trạng mất an toàn lao động tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó, công ty cũng triển khai các chế độ phúc lợi, chương trình hành động cụ thể về cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, giảm căng thẳng, mệt mỏi tại nơi làm việc cho NLĐ.

Các công nhân bộ phận Nguyên liệu, Công ty MCC Việt Nam đang thao tác trên máy.

Ông Lý Vỹ Quang - Tổng Giám đốc Công ty MCC Việt Nam cho biết: “Bên cạnh việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, công ty luôn chú trọng các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho NLĐ. Để đảm bảo ATVSLĐ, công ty đã thành lập Hội đồng ATVSLĐ, thường xuyên phối hợp với các bộ phận, hệ thống an toàn vệ sinh đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ, giám sát, kiểm tra, xây dựng quy trình, báo cáo các vấn đề an toàn tại cơ sở nhằm kiểm soát kịp thời các yếu tố nguy hiểm, gây hại đến môi trường làm việc của người lao động...”.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, đến nay, Công ty MCC Việt Nam luôn đảm bảo ATVSLĐ trong sản xuất cho người lao động; Công đoàn MCC đã được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam trao tặng công đoàn cơ sở vững mạnh có phong trào thi đua xuất sắc năm 2022 và đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh năm 2022. Qua đó, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của công đoàn cơ sở trong khu kinh tế.

Công ty MCC Việt Nam là đơn vị có trên 1.000 lao động tham gia sản xuất, do vậy, công tác ATVSLĐ luôn được doanh nghiệp đặc biệt chú trọng. Nhờ đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty luôn đạt hiệu quả cao. Thời gian tới, Sở LĐ-TB&XH tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp nhằm kiểm soát, chỉ đạo kịp thời công tác đảm bảo an toàn lao động, sản xuất, qua đó giúp doanh nghiệp đảm bảo tốt nhất điều kiện làm việc cho người lao động... Ông Nguyễn Xuân Thái Trưởng phòng Lao động - Việc làm Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh

