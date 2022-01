Điện lực Hà Tĩnh đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định dịp tết

Cán bộ, công nhân Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang dồn sức khắc phục nhanh các khiếm khuyết trên lưới, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ Nhân dân vui tết, đón xuân.

Với đặc thù 85% phụ tải điện phục vụ dân sinh, từ đầu tháng 11 dương lịch năm 2021, Điện lực Can Lộc đã lên kế hoạch chi tiết và bắt tay xử lý các khiếm khuyết trên lưới. Mấy ngày qua, mặc dù thời tiết mưa rét song cán bộ, công nhân Điện lực Can Lộc vẫn ra quân chuyển lưới hạ thế, thay dây dẫn sau các trạm biến áp tại các xã Thiên Lộc, Kim Song Trường, Vượng Lộc, thị trấn Nghèn... Đến nay, cơ bản lưới điện tại 18 xã, thị trấn đảm bảo vận hành an toàn, ổn định dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán.

Công nhân Điện lực Can Lộc thay dây dẫn sau các trạm biến áp tại các xã Kim Song Trường.

Ông Hồ Thế Vĩnh - Trưởng phòng Kỹ thuật, Điện lực Can Lộc chi biết: “Đơn vị tăng cường kiểm tra định kỳ ngày, đêm trên lưới điện nhằm phát hiện các tồn tại, xử lý kịp thời, ngăn ngừa sự cố. 100% nhân lực đã ra quân thay sứ kém chất lượng, tủ hạ thế; lắp ống cách điện silicon; thay máy và điều chuyển máy biến áp trạm, kéo dây xuất tuyến hạ thế san tải trạm; sửa chữa đường dây; cân đảo pha và tra chì cao thế trạm biến áp... Đồng thời, phát quang hành lang trên các lộ đường dây đảm bão khoảng cách an toàn. Đơn vị cũng đã bố trí máy phát điện dự phòng; ưu tiên cấp điện cho các phụ tải quan trọng, trung tâm huyện, xã, các địa điểm diễn ra hoạt động văn hóa, chính trị, xã hội trong dịp lễ tết”.

Thời điểm này, Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Hà Tĩnh cũng đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện, khắc phục nhanh các khiếm khuyết trên đường dây và trạm biến áp 110 KV.

Công nhân Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Hà Tĩnh vệ sinh sứ tại trạm biến áp 110 KV Can Lộc.

Ông Hà Minh Đông - Đội trưởng Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Hà Tĩnh cho hay: “Việc cấp điện ổn định, an toàn, liên tục trước, trong và sau tết là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Đội đã kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp, rà soát các vị trí xung yếu trên lưới điện. Từ đó, lập kế hoạch đưa vào sửa chữa, thay thế kịp thời các thiết bị có nguy cơ mất an toàn, xử lý dứt điểm các tồn tại sau kiểm tra định kỳ”.

Được biết, Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Hà Tĩnh đã hoàn thiện các dự án sửa chữa lớn năm 2021 với các hạng mục như: thay thế tủ MK, tủ điều khiển bảo vệ, dàn ắc quy, tủ nạp và nguồn 1 chiều trạm; sửa chữa lớn máy biến áp… tại các trạm 110 kV Linh Cảm, trạm 110kV Can Lộc, trạm 110kV Thạch Linh, 110 kV Vũng Áng…

Với khắc phục các khiếm khuyết, Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Hà Tĩnh đã thay thế hàng trăm chuỗi cách điện thủy tinh, phụ kiện kém chất lượng; kiểm tra nguội, vệ sinh sứ… tại hệ thống đường dây 110 KV. Ngoài ra, đơn vị thực hiện vệ sinh lưới điện bằng công nghệ hotline (không cắt điện) tại 9 trạm 110kV; xử lý 93 khoảng cột có cây ngoài hành lang, nguy cơ đổ vào đường dây…

Ngành điện Hà Tĩnh khắc phục nhanh khiếm khuyết, đảm bảo cấp điện dịp tết Nguyên đán.

Ngoài Điện lực Can Lộc và Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Hà Tĩnh, 11 chi nhánh điện lực còn lại đều đang khẩn trương xử lý dứt điểm các tồn tại trên lưới, đảm bảo công tác vận hành diễn ra thông suốt, giảm thiểu sự cố.

Theo đó, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã ra quân 75 lần với tổng số 1.396 lượt cán bộ tham gia; tăng cường kiểm tra định kỳ ngày và đêm kết hợp sử dụng các thiết bị hỗ trợ như máy flycame, camera nhiệt, máy đo phóng điện… Qua đó, phát hiện và xử lý 363 khiếm khuyết trên lưới; cân đảo pha 228 trạm biến áp, luân chuyển 32 máy biến áp quá tải; chỉnh trang 213 km đường dây trung thế, 68 trạm biến áp; thực hiện 239 phiên vệ sinh cách điện hotline, 80 phiên sửa chữa hotline…

Ông Nguyễn Đình Hiếu (trái) - Trưởng Trung tâm điều khiển xa (Công ty Điện lực Hà Tĩnh) kiểm tra tình hình mang tải lưới điện qua phần mềm.

Ông Nguyễn Đình Hiếu - Trưởng Trung tâm điều khiển xa, Công ty Điện lực Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Công ty không tiến hành cắt điện có kế hoạch trong những ngày lễ tết, thời gian diễn ra thời tiết cực đoan khác (trừ trường hợp khẩn cấp cần xử lý để đảm bảo an toàn vận hành lưới điện). Đồng thời, lên phương án chi tiết đảm bảo điện an toàn, liên tục, có dự phòng cho các địa điểm diễn ra lễ hội, các phụ tải quan trọng”.

Cũng theo ông Hiếu, công ty đã xây dựng phương án cấp điện trong chế độ vận hành bình thường, trong chế độ sự cố và đặt ra một số tình huống sự cố điển hình. Theo đó, khi xảy ra sự cố lưới điện hoặc tình hình thời tiết cực đoan, đơn vị thực hiện trình tự các bước theo phương án xử lý nhanh sự cố; phân đoạn cô lập vùng sự cố, cấp điện trở lại vùng không bị sự cố. Đồng thời, huy động đủ và kịp thời nhân lực, vật tư, phương tiện để xử lý nhanh sự cố, giảm đến mức thấp nhất thời gian ngừng cấp điện cho khách hàng...

Thu Phương – Thành Nam