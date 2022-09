Điện lực Hà Tĩnh tập trung nâng cấp lưới điện phục vụ năm học mới

Trước thềm năm học mới, Công ty Điện lực Hà Tĩnh chủ động phối hợp tổng kiểm tra lưới điện trong các nhà trường nhằm kịp thời chỉnh trang, sửa chữa, đảm bảo các thiết bị điện vận hành an toàn, ổn định, phục vụ tốt công tác dạy và học.

Từ đầu tháng 8 đến nay, Điện lực TP Hà Tĩnh đã tổ chức ra quân phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức kiểm tra, rà soát lại hệ thống lưới điện sau công tơ. Trên cơ sở đó, kịp thời hỗ trợ nhà trường triển khai nhanh các biện pháp khắc phục tình trạng quá tải điện năng, các điểm tiếp xúc... chưa đảm bảo an toàn để chuẩn bị bước vào năm học mới.

Năm học 2022 - 2023, Trường Mầm non Bắc Hà (TP Hà Tĩnh) có hơn 400 học sinh. Với hệ thống điều hòa nhiệt độ, bình nóng lạnh, nồi áp suất, tủ lạnh… phục vụ công tác bán trú, lượng điện năng mà nhà trường tiêu thụ khá lớn. Do vậy, công tác đảm bảo an toàn điện là vấn đề đáng quan tâm.

Cô Trần Thị Cẩm Thạch - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bắc Hà cho biết: “Điện lực TP Hà Tĩnh đã chủ động phối hợp rà soát lại hệ thống điện trong nhà trường, kiểm tra hệ thống tủ điện phân phối, các điểm tiếp xúc, tình trạng mang tải của các thiết bị... Sau kiểm tra, ngành điện đã tư vấn, hỗ trợ nhà trường khắc phục kịp thời các nguy cơ xảy ra sự cố, đảm bảo an toàn điện cho giáo viên và học sinh”.

Tại trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, năm học 2022 – 2023 có 34 lớp với 1.073 học sinh, trong đó có 270 học sinh nội trú tại trường. Với 100% lớp học lắp đặt điều hòa nhiệt độ cùng hệ thống thiết bị phục vụ công tác dạy học hiện đại, sản lượng điện năng nhà trường tiêu thụ rất lớn. Do vậy, nhà trường đã xây dựng trạm biến áp chuyên dùng với công suất 180 KVA.

Thầy Phan Khắc Nghệ - Phó Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Hà Tĩnh cho biết: “Định kỳ 6 tháng - 1 năm, ngành điện sẽ hỗ trợ nhà trường bảo dưỡng trạm biến áp chuyên dùng. Ngoài ra, trước các kỳ thi, năm học mới, đơn vị cũng phối hợp khắc phục, sửa chữa kịp thời các khiếm khuyết lưới điện trong nội bộ trường. Trước năm học mới, theo khuyến cáo của Điện lực TP Hà Tĩnh về tình trạng các pha điện công suất không đồng đều, quá tải cục bộ có nguy cơ gây ra sự cố, nhà trường sẽ có biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn”.

Với số lượng trường học lớn trên địa bàn, Điện lực TP Hà Tĩnh trực tiếp kiểm tra, rà soát và hỗ trợ các biện pháp kỹ thuật, đảm bảo thiết bị điện luôn vận hành ổn định. “Ngành điện đã sử dụng các thiết bị chuyên dụng, hiện đại để kiểm tra hiện tượng phóng điện gây phát nhiệt cục bộ, các điểm tiếp xúc kém gây phát nhiệt, tình trạng quá tải của hệ thống dây dẫn… để có biện pháp xử lý kịp thời. Với những trường học sử dụng điều hoà nhiệt độ nhiều, chúng tôi khuyến cáo các trường cần thay mới hệ thống dây dẫn có tiết diện lớn thay cho những dây dẫn không đảm bảo tiết diện, chất lượng như trước đây” - Phó Giám đốc Điện lực TP Hà Tĩnh Đào Anh Phước lưu ý.

Trên địa bàn huyện Thạch Hà hiện có gần 70 trường học. Thời gian qua, Điện lực Thạch Hà đã chủ động phối hợp kiểm tra lại hệ thống dây sau công tơ, tình trạng mang tải của các thiết bị… trong các trường để có kế hoạch xử lý nếu không đảm bảo kỹ thuật.

Năm nay, trường Tiểu học thị trấn Thạch Hà có 1.300 học sinh theo học tại 36 lớp. Dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, nhà trường chủ động các kế hoạch phục vụ bán trú, lắp thêm 11 máy điều hóa nhiệt độ. Trước tình trạng điện năng tiêu thụ gia tăng, nhà trường đã đề xuất và được ngành điện đang hỗ trợ lắp đặt hệ thống đường dây 3 pha thay cho 1 pha như trước.

Ông Nguyễn Mạnh Hoàng – Phó Giám đốc Điện lực Thạch Hà cho hay: “Nguồn cấp cho các trường học luôn đảm bảo. Vừa qua, đơn vị phối hợp triển khai 4 dự án đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn nhằm nâng cao chất lượng điện năng, giảm bán kính cấp điện, chống quá tải lưới điện tại nhiều xã với tổng kinh phí trên 34 tỷ đồng. Theo đó, đã “cấy" thêm 14 trạm biến áp, cải tạo 21 trạm biến áp, sửa chữa, thay mới các hệ thống đường dây… ”.

Thực hiện chỉ đạo của Công ty Điện lực Hà Tĩnh, 12 điện lực trực thuộc đã và đang triển khai các phương án đảm bảo nguồn cấp, ưu tiên phụ tải cấp điện cho các trường học trong mọi thời điểm; lưu ý không cắt điện các phụ tải phục vụ trường học (trừ trường hợp bất khả kháng). Ngoài ra, ngành chuyên môn còn tích cực hỗ trợ các nhà trường kiểm tra, hoàn thiện hệ thống điện sau công tơ, tránh tình trạng quá tải cục bộ, thiết bị không phù hợp công suất… nhằm hạn chế tối đa các sự cố trong quá trình vận hành.

Thu Phương