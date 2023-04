Gỡ khó cho doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng các chỉ số lĩnh vực công thương

Quý I/2023, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp Hà Tĩnh giảm 1,09% so cùng kỳ năm 2022. Trong đó: ngành công nghiệp khai khoáng giảm 14,92%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 1,96%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 8,61%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải giảm 19,16%. Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt hơn 14.213 tỷ đồng, tăng 23,84% so với cùng kỳ năm 2022. Kim ngạch xuất khẩu đạt 627,09 triệu USD, tăng 44,81% so với cùng kỳ năm 2022. Kim ngạch nhập khẩu đạt 703,4 triệu USD, giảm 21,31% so với cùng kỳ năm 2022. Nhìn chung, các doanh nghiệp tại Hà Tĩnh còn gặp nhiều khó khăn do đơn hàng mới giảm, chi phí đầu vào cao, lãi suất tăng...