Hà Tĩnh bổ sung 28 khu vực khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

Hà Tĩnh bổ sung quy hoạch 28 khu vực với tổng diện tích 189,08 ha, tổng tài nguyên dự báo khoảng 17.111.100 m³ làm vật liệu xây dựng thông thường đến năm 2020.

Theo Quyết định số 3720/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn ký ngày 19/11 về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn đến năm 2020, Hà Tĩnh sẽ đưa ra khỏi quy hoạch 8 khu vực với tổng diện tích 83 ha, 13.240.000 m³ tài nguyên.

Trong 8 khu vực có 4 khu vực thuộc địa bàn huyện Vũ Quang, do các nguyên nhân như nằm trong khu vực đập dâng của dự án Ngàn Trươi – Cẩm Trang; giao thông đi lại khó khăn; nằm trùng với quy hoạch nghĩa trang…; 3 khu vực ở huyện Kỳ Anh, do ảnh hưởng đến cảnh quan Trung tâm hành chính huyện, đất hai lúa, giấy phép khai thác đã hết hiệu lực; 1 khu vực thuộc thị xã Kỳ Anh, do giấy phép khai thác đã hết hiệu lực, không cấp lại.

Cũng theo quyết đinh trên, Hà Tĩnh đồng thời điều chỉnh giảm diện tích 7 khu vực (chủ yếu là đá xây dựng) với diện tích giảm từ 317 ha xuống còn 137 ha (giảm 180 ha) thuộc địa bàn các huyện Nghi Xuân, Can Lộc và thị xã Kỳ Anh.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ bổ sung vào quy hoạch 28 khu vực, tổng diện tích 189,08 ha, tổng tài nguyên dự báo 17.111.100 m³, bao gồm 23 khu vực đất san lấp, tổng diện tích 173,75 ha, tổng tài nguyên dự báo 16.360.000 m³ thuộc địa bàn các huyện Thạch Hà (5 khu vực), Can Lộc (5 khu vực), Lộc Hà (1 khu vực), Kỳ Anh (3 khu vực), Hương Khê (1 khu vực), Đức Thọ (3 khu vực), Vũ Quang (2 khu vực), Hương Sơn (3 khu vực);

4 khu vực cát xây dựng, tổng diện tích 11,6 ha, tổng tài nguyên dự báo 490.000 m³ thuộc địa bàn các huyện Vũ Quang (2 khu vực), Hương Khê (1 khu vực) và thị xã Hồng Lĩnh (1 khu vực);

1 khu vực đất đồi làm gạch, ngói với diện tích 3,37 ha, tài nguyên dự báo 261.100 m³, thuộc địa bàn huyện Thạch Hà.

Văn Đức