Hà Tĩnh: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng đầu năm 2021 tăng gần 52%

Trong tháng đầu của năm 2021, các doanh nghiệp ở Hà Tĩnh có hoạt động ổn định, sản xuất hiệu quả, góp phần đưa chỉ số sản xuất công nghiệp tăng gần 52% so với cùng kỳ.

Hoạt động khai khoáng tháng 1/2021 tăng 41,31% so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu từ Cục Thống kê Hà Tĩnh cho thấy, sau những khó khăn do dịch bệnh, thiên tai trong năm 2020, tháng đầu năm nay, các doanh nghiệp ở Hà Tĩnh dần ổn định sản xuất. Điều này đã đưa chỉ số toàn ngành công nghiệp tháng 1/2021 tăng 2,93% so với tháng 12/2020 và tăng 51,65% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, ngành khai khoáng tăng 41,31%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 67,51%; sản xuất và phân phối điện tăng 14,06%...

Chỉ số sản xuất tháng 1/2021 tăng mạnh so cùng kỳ là do thời điểm này năm trước, một số doanh nghiệp có tỷ trọng giá trị công nghiệp lớn - cụ thể là Formosa Hà Tĩnh sửa chữa dây chuyền cán nóng dẫn tới sản lượng sản xuất giảm, nay đã đi vào ổn định sản xuất.

Sản xuất thép của Formosa Hà Tĩnh.

Trong 25 nhóm ngành công nghiệp cấp II, có đến 21 nhóm ngành chỉ số sản xuất tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 8 nhóm ngành có mức tăng cao, đóng góp chủ yếu vào mức tăng chung toàn ngành công nghiệp.

Cụ thể, khai thác quặng kim loại tăng 242,52%; sản xuất kim loại tăng 83,84%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa tăng 65,71%; sản xuất trang phục tăng 54,73%; in, sao chép bản ghi các loại tăng 39,56%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 38,62%; khai khoáng khác tăng 34,74%; sản xuất đồ uống tăng 33,07%…

Lô quặng của Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn thông quan đầu năm qua cảng Vũng Áng.

Trong bối cảnh chung của các nhóm ngành công nghiệp có tăng trưởng thì vẫn có 4 nhóm ngành chỉ số sản xuất giảm làm ảnh hưởng tới tốc độ tăng toàn ngành, gồm khai thác, xử lý cung cấp nước giảm 9,93%; sản xuất phương tiện vận tải giảm 5,87%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu giảm 1%.

Theo Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Tĩnh Võ Tá Nghĩa, nhìn chung, tháng 1/2021, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có điều kiện thuận lợi hơn do thị trường cung cầu đã dần ổn định trở lại. Tuy các doanh nghiệp hoạt động ổn định, sản xuất hiệu quả hơn nhưng vẫn chưa có sự tăng trưởng đột phá.

Dự báo tình hình sản xuất công nghiệp tháng 2/2021 sẽ không có sự tăng trưởng lớn bởi trùng vào dịp nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu.

Ngọc Hà