Hà Tĩnh: Kim ngạch xuất khẩu tăng hơn 107%

Kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm nay của Hà Tĩnh đạt 1.108,95 triệu USD, tăng 107,4% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 85,3% kế hoạch năm.

Xuất khẩu từ Formosa Hà Tĩnh 7 tháng đầu năm đạt 1.038,84 triệu USD.

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất của một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, bằng các giải pháp vừa phòng dịch, vừa ổn định sản xuất, các doanh nghiệp đã góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 7/2021, kim ngạch xuất khẩu của Hà Tĩnh tiếp tục gây ấn tượng với con số 180,56 triệu USD, tăng 3,63% so với tháng 6/2021 và tăng 76,9% so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu từ Sở Công thương, tính chung 7 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.108,95 triệu USD, tăng 107,4% so với cùng kỳ năm trước (7 tháng đầu năm 2020 đạt 534,7 triệu USD). Trong đó, xuất khẩu từ Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh chiếm 93,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh.

Công nhân làm việc tại Nhà máy Sản xuất gỗ MDF, HDF Thanh Thành Đạt (Vũ Quang).

Nhìn chung, xuất khẩu các mặt hàng đều ghi nhận sự tăng trưởng so với cùng kỳ. Cụ thể: thép và phôi thép đạt 997,58 triệu USD, tăng 141,7%; thủy sản đạt 2,82 triệu USD, tăng 33%; dăm gỗ đạt 29,74%, tăng 64%; hàng dệt và may mặc đạt 5,25 triệu USD, tăng 39,6%; xơ, sợi dệt các loại đạt 6,35 triệu USD, tăng 120,5%. Hai mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm so với cùng kỳ là chè (giảm 5,6%) và gạo (giảm 63,5%).

Với con số đạt được tính đến hết tháng thứ 7, kim ngạch xuất khẩu đã đạt 85,3% so với kế hoạch đề ra (mục tiêu năm 2021 là 1,3 tỷ USD). Dự báo hoạt động xuất khẩu sẽ tiếp tục khởi sắc trong những tháng cuối năm khi mà các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đang dần được thực thi một cách toàn diện hơn, hiệu quả hơn.

Công ty CP Sản xuất đầu tư và thương mại TAAD Hà Tĩnh (TP. Hà Tĩnh) sản xuất đơn hàng đi thị trường Nhật Bản và Mỹ.

Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu 7 tháng đầu năm 2021 ước đạt 2.010,72 triệu USD, tăng 88,55% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chủ yếu nhập khẩu nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất của Formosa Hà Tĩnh.

Ngọc Loan