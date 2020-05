Hà Tĩnh: Thuế xuất nhập khẩu giảm mạnh do dịch Covid-19

4 tháng đầu năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) của Hà Tĩnh giảm mạnh đã ảnh hưởng lớn đến số thu thuế xuất nhập khẩu.

Thuế xuất nhập khẩu giảm 38,3%

Thời điểm này năm ngoái, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ tổng hợp Đất Việt (Hương Sơn) vẫn đều đặn nhập khẩu sắn từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Tuy nhiên, năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hoạt động kinh doanh bị đình trệ. Từ đầu năm đến nay, công ty chưa phát sinh tờ khai xuất nhập khẩu nào.

Cán bộ hải quan kiểm tra phương tiện qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Toàn tỉnh hiện có 13 doanh nghiệp (DN) năm ngoái có kê khai xuất nhập khẩu, nhưng năm nay không có phát sinh tờ khai. Theo đó, số lượng DN hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn giảm xuống còn 271 DN. Bên cạnh đó, nhiều DN xuất nhập khẩu chủ lực trên địa bàn như: Formosa Hà Tĩnh, Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh… có số lượng tờ khai giảm sụt so với cùng kỳ năm ngoái, dẫn đến kim ngạch và số thu ngân sách giảm.

Theo thống kê, tính đến hết tháng 4, Cục Hải quan Hà Tĩnh thông quan điện tử cho 2.955 tờ khai hải quan, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 929 triệu USD (giảm 23,4% so với cùng kỳ năm 2019); nộp ngân sách hơn 1.501 tỷ đồng (đạt 22,41% chỉ tiêu do Bộ Tài chính giao và giảm 38,3% so với cùng kỳ năm 2019).

Doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Lý giải nguyên nhân kim ngạch và số thu đều giảm, ông Đào Chí Thành – Trưởng phòng Nghiệp vụ, Cục Hải quan Hà Tĩnh cho biết: “Dịch bệnh Covid-19 bùng phát khiến một số DN bị hạn chế nguồn nguyên liệu cung cấp cho hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu. Ngoài nguyên nhân do dịch bệnh, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung kéo dài cũng khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Formosa Hà Tĩnh bị sụt giảm, ảnh hưởng lớn đến nguồn thu ngân sách của đơn vị”.

Tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp

Trước những ảnh hưởng của dịch Covid-19 làm sụt giảm nguồn thu, Cục Hải quan Hà Tĩnh xác định đồng hành, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho DN là giải pháp hàng đầu để gia tăng số thu.

Ngay khi dịch bệnh lan trên diện rộng, từ ngày 19/3/2020, Chính phủ Lào thực hiện cách ly 14 ngày đối với người, phương tiện, hàng hóa nhập vào qua Cửa khẩu Cầu Treo - Nậm Phao. Trong thời gian này, nhiều phương tiện do vướng lệnh cách ly nên đã quá thời hạn tạm nhập, tái xuất.

Thép cuộn của Formosa Hà Tĩnh chuẩn bị xuất ra nước ngoài

Ông Lê Dũng – Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết: “Vì là vi phạm hành chính bất khả kháng nên sau khi Cục Hải quan Hà Tĩnh có văn bản xin chỉ đạo, Tổng cục Hải quan đã có văn bản gia hạn thời gian tạm nhập, tái xuất và miễn xử phạt đối với các phương tiện này. Ước tính có hơn 140 phương tiện được miễn xử phạt với tổng số tiền khoảng 710 triệu đồng”.

Ngoài vướng mắc tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, từ ngày 17/4 – 25/4, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã giải quyết vướng mắc đối với 13 tờ khai xuất khẩu gạo, qua đó "giải phóng” 4.000 tấn gạo nếp tồn kho.

“Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên nhu cầu xuất khẩu gạo trở nên bức thiết. Tuy nhiên, do vướng quy định quản lý hạn ngạch nên gạo tồn kho không xuất được. Sau khi cùng nhiều tỉnh, thành trên cả nước đề xuất, Chính phủ đã có văn bản tháo gỡ vướng mắc cho các DN xuất khẩu gạo” – Ông Đinh Văn Hòa, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh cho hay.

Doanh nghiệp mở tờ khai tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng

Nhờ kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã giải quyết thông quan hàng hóa nhanh chóng và không gây gián đoạn cho hoạt động xuất nhập khẩu. Trong bối cảnh chống dịch Covid-19, hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn sẽ ngày càng khó khăn nên nhiệm vụ thu thuế xuất nhập khẩu sẽ hết sức nặng nề. Cục Hải quan Hà Tĩnh đang chủ động rà soát các nguồn thu, thường xuyên trao đổi với các DN để có kế hoạch hỗ trợ hiệu quả trong những tháng còn lại của năm 2020.

Phan Trâm