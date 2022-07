Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa Hà Tĩnh đạt hơn 3 tỷ USD trong 6 tháng

6 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đạt 3,044 tỷ USD, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó, xuất khẩu tăng 12,05% và nhập khẩu tăng 19,36%.

Xuất khẩu thép, phôi thép trong 6 tháng đạt 914,8 triệu USD, tăng 10,44% so với cùng kỳ năm 2021.

Những tháng đầu năm 2022, các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh đã có sự phục hồi sau thời gian dài chịu tác động của đại dịch COVID-19, góp phần làm tăng kim ngạch xuất nhập khẩu chung cho toàn tỉnh.

Theo số liệu từ Sở Công thương, trong tháng 6/2022, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 184,5 triệu USD, tăng 58,56% so với tháng trước và tăng 5,89% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, nhóm hàng tăng mạnh nhất là thủy sản.

Riêng với mặt hàng chủ đạo là thép, phôi thép vẫn giữ tính ổn định và tăng trưởng cao (đạt khoảng 169,5 triệu USD), tăng 65,96% so với tháng trước và tăng 6,64% so với cùng kỳ.

Kim ngạch nhập khẩu tháng 6 đạt khoảng 360 triệu USD, tăng 6,61% so với tháng trước nhưng giảm 1,07% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân việc sụt giảm được cho là do các loại hàng hóa nhập khẩu chịu tác động từ tình hình bất ổn của thế giới.

Nhiều doanh nghiệp may mặc trên địa bàn tỉnh đã nhận đơn hàng may xuất khẩu đến quý IV/2022.

Tính chung 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất nhập khẩu của Hà Tĩnh đạt 3,044 tỷ USD, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2021 (6 tháng đầu năm 2021 đạt 2,606 tỷ USD).

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 1,02 tỷ USD, tăng 12,05% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ 2021 đạt 910,28 triệu USD). So với cùng kỳ năm 2021, các mặt hàng xuất khẩu đều tăng, trong đó, xuất khẩu thép, phôi thép đạt 914,8 triệu USD, tăng 10,44%; hàng thủy sản đạt 6,68 triệu USD, tăng 184,26%; hàng dệt và may mặc đạt 9,36 triệu USD, tăng 119,72%; xơ, sợi dệt các loại đạt 8,3 triệu USD, tăng 37,19%; dăm gỗ đạt 29,43 triệu USD, tăng 36,38%; chè đạt 1,57 triệu USD, tăng 2,61%.

Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 2,024 tỷ USD, tăng 19,36% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ đạt 1,696 tỷ USD). Trong đó, chủ yếu là nhập khẩu nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, đạt 1.803 triệu USD (chiếm 89,08%).

Xuất khẩu dăm gỗ 6 tháng đầu năm đạt 29,43 triệu USD.

Fomosa Hà Tĩnh đang tăng cường nhập khẩu nguyên liệu đầu vào để tăng cường sản xuất trong thời gian tới. Ngoài ra, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu khác cũng đang đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Do đó, kim ngạch xuất nhập khẩu được kỳ vọng tăng trưởng khả quan hơn trong những tháng tới.

Ngọc Loan