Kỳ vọng tăng trưởng điện thương phẩm từ các dự án công nghiệp ở Kỳ Anh

Các dự án đầu tư công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đưa vào sử dụng trên địa bàn kỳ vọng sẽ là động lực thúc đẩy sản lượng điện thương phẩm cho Điện lực Kỳ Anh (Công ty Điện lực Hà Tĩnh).

Dự án Nhà máy Sản xuất Pin VinES được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 3.784 tỷ đồng. Nhà máy do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư, đặt tại Khu kinh tế Vũng Áng (xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh) với tổng diện tích sử dụng đất hơn 12,6 ha. Sau gần 2 năm khởi công, vận hành thử nghiệm, ngày 28/8/2023, Nhà máy Pin VinES đã chính thức đón những pack pin đầu tiên cho dòng xe VF6 của VinFast.

Bước đầu đi vào hoạt động, Nhà máy Sản xuất Pin VinES đã tiêu thụ khoảng 600.000 kWh/tháng.

Ông Trần Quốc Quyền - Phó Giám đốc Điện lực Kỳ Anh thông tin: “Đón đầu dự án, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã triển khai xây dựng và đưa vào vận hành dự án xây dựng 2 lộ xuất tuyến 35 kV cung cấp điện cho Nhà máy Sản xuất Pin VinES. Bước đầu đi vào hoạt động, nhà máy đã tiêu thụ khoảng 600.000 kWh/tháng. Với công suất lắp đặt 25 MVA, thời gian tới, khi nhà máy đi vào sản xuất ổn định, nâng công suất là điều kiện để gia tăng sản lượng điện thương phẩm lớn trên địa bàn.

Cùng đó, Nhà máy liên doanh sản xuất Pin VinES - Gotion do một doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Vingroup hợp tác cùng Công ty Gotion Inc cũng đã được triển khai xây dựng vào tháng 11/2022 và đang được đẩy nhanh tiến độ. Khi nhà máy hoàn thành, đưa vào hoạt động sẽ là “lực đẩy” để sản lượng điện thương phẩm trên địa bàn tăng trưởng”.

Công nhân Điện lực Kỳ Anh kiểm tra tại đường dây và trạm biến áp cấp điện cho Nhà máy Sản xuất Pin VinES bằng camera nhiệt.

Khu công nghiệp (KCN) Phú Vinh (phường Kỳ Liên, TX Kỳ Anh) được quy hoạch là KCN đa ngành trên tổng diện tích trên 200 ha. Hiện nay, khu công nghiệp này đã hoàn thành việc xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và đang tiến hành thu hút đầu tư đối với các dự án trong, ngoài nước. Hệ thống cấp điện cho KCN được đảm bảo thông qua đường dây 35 kV kết nối tới từng lô đất trong KCN, duy trì ổn định 24/24h.

Được biết, đến nay, KCN đã thu hút 7 dự án, trong đó 5 dự án đang xây dựng cơ sở hạ tầng và 2 dự án đã đi vào hoạt động thuộc lĩnh vực cơ khí. Giai đoạn đầu hoạt động, bình quân mỗi tháng 2 dự án này tiêu thụ trên 110.000 kWh điện. Trong tương lai, khi KCN được “lấp đầy” sẽ là lực đẩy để sản lượng điện thương phẩm của Điện lực Kỳ Anh gia tăng nhanh chóng.

Khi KCN Phú Vinh được “lấp đầy” sẽ là lực đẩy để sản lượng điện thương phẩm của Điện lực Kỳ Anh gia tăng nhanh chóng.

Trong khi đó, Khu kinh tế Vũng Áng tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư. Ngoài các dự án hấp dẫn trên, thời gian qua, trên địa bàn TX Kỳ Anh đã thu hút nhiều dự án đầu tư quan trọng khác. Theo đó, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 đang trong quá trình xây dựng; Nhà máy Sản xuất, chế biến lâm sản tiêu thụ nội địa và xuất khẩu An Việt Phát Hà Tĩnh (giai đoạn 1) do Công ty TNHH MTV Năng lượng An Việt Phát làm chủ đầu tư tại phường Kỳ Thịnh (thị xã Kỳ Anh) đi vào hoạt động... đã góp phần kéo sản lượng điện thương phẩm của Điện lực Kỳ Anh gia tăng khá ấn tượng.

Theo ông Đặng Đôn Sơn - Giám đốc Điện lực Kỳ Anh: Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc và Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã đầu tư hàng loạt dự án lưới điện trên địa bàn với tổng kinh phí trên 100 tỷ đồng như: dự án xây dựng đường dây và trạm biến áp 110 kV Kỳ Anh 2 tại xã Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh) với tổng mức đầu tư trên 60 tỷ đồng; dự án xây dựng 2 lộ xuất tuyến 35 kV cung cấp điện cho Nhà máy Sản xuất Pin VinES; dự án xây dựng 5 lộ xuất tuyến 35 kV và 22 kV cung cấp điện cho khu vực trung tâm hành chính và các xã của huyện Kỳ Anh; dự án xây dựng mới 16 trạm biến áp để cấp điện chống quá tải cho TX Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh...

9 tháng năm 2023, sản lượng điện thương phẩm của Điện lực Kỳ Anh đạt trên 176,5 triệu kWh.

Nhờ chú trọng phát triển khách hàng mới đối với lĩnh vực điện tiêu dùng và sự hoạt động của các nhà máy công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nên sản lượng điện thương phẩm của Điện lực Kỳ Anh đã có sự tăng trưởng khá.

9 tháng năm 2023, sản lượng điện thương phẩm của đơn vị ước đạt trên 176,5 triệu kWh, tăng 18,58% so với cùng kỳ năm 2022. Theo kế hoạch năm nay, sản lượng điện thương phẩm Công ty Điện lực Hà Tĩnh giao cho Điện lực Kỳ Anh là 219,1 triệu kWh (tăng 11,16% so với năm 2022). Hiện nay, Điện lực Kỳ Anh đang nỗ lực các giải pháp để sớm hoàn thành kế hoạch đề ra. Đơn vị cũng kỳ vọng, các dự án đầu tư công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tiếp tục tăng công suất hoạt động để tạo lực đẩy cho điện thương phẩm tăng trưởng mạnh mẽ.

Thu Phuong - Phan Trâm