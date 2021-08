Lưới điện mất an toàn: Ngành điện thúc giục, Ban Quản lý chợ Hà Tĩnh “câu giờ”!

Công trình đường dây và trạm biến áp cấp điện cho chợ TP Hà Tĩnh mất an toàn đã lâu. Điều đáng nói, ngành điện đã nhiều lần yêu cầu Ban Quản lý chợ khắc phục, song tình trạng này vẫn tiếp diễn...

Đường dây 22kV và trạm biến áp 250kVA cấp điện cho chợ TP Hà Tĩnh do đơn vị này quản lý, vận hành. Công trình đưa vào vận hành đã trên 20 năm, trong khi thiếu sự đầu tư, sửa chữa nên ngày càng xuống cấp, gây mất an toàn cho người, hàng hóa và thiết bị.

Hàng nghìn tiểu thương kinh doanh, buôn bán tại đây tỏ rõ sự bất an khi lưới điện cấp cho chợ không đảm bảo, nguy cơ xảy ra tai nạn điện cao, nhất là khi mùa mưa bão đang cận kề.

Đường dây 22kV và trạm biến áp 250kVA cấp điện cho chợ TP Hà Tĩnh nhiều hạng mục xuống cấp, mất an toàn cho người, hàng hóa và thiết bị.

Qua nhiều lần kiểm tra, Điện lực TP Hà Tĩnh đã chỉ rõ các lỗi của công trình này. Theo đó, đối với đường dây trung thế 22 kV, hệ thống dây, xà, sứ đường dây từ cột số 1 đến cột số 4 bị han gỉ, hư hỏng nặng, có nguy cơ gây ra sự cố bất cứ lúc nào.

Đặc biệt, hệ thống dây dẫn từ cột số 3 đến cột số 4 băng vào trạm biến áp đi trên mái tôn nhà để xe của chợ, là đường dây trần, cột thấp, dây đứt nối nhiều đoạn (vi phạm nghiêm trọng Điều 2, Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 của Chính phủ về việc quy định thi hành Luật Điện lực), nguy cơ mất an toàn rất cao. Nếu không may đường dây này bị sự cố sẽ rơi trên mái tôn của chợ, hiểm họa sẽ khôn lường.

Điều đáng lo nữa, trạm biến áp của chợ TP Hà Tĩnh nằm ngay trong khu vực kinh doanh, buôn bán, trong khi hệ thống trạm lâu ngày không được thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ theo quy định của ngành điện.

Trạm biến áp của chợ TP Hà Tĩnh nằm ngay trong khu vực kinh doanh, buôn bán.

Đại diện ngành điện TP. Hà Tĩnh cho biết, hiện sứ xuyên tường của trạm biến áp tại chợ TP. Hà Tĩnh có hiện tượng phóng điện nhiều lần, đã hư hỏng nặng. Phía dưới sứ xuyên tường của trạm biến áp là mái tôn nhà để xe, rạp bán hàng rất nguy hiểm khi xảy ra sự cố cháy chập dây dẫn. Ngoài ra, hệ thống xà cầu dao, cầu chì, tủ hạ thế của trạm biến áp cũng bị han gỉ nặng.

Chợ TP Hà Tĩnh là nơi tập trung đông người, hiện có 1.800 tiểu thương đang kinh doanh, buôn bán, trong đó có nhiều mặt hàng dễ cháy. Nhiều tiểu thương tỏ ra bất an khi hệ thống lưới điện cung cấp cho chợ xuống cấp, mất an toàn.

Hệ thống dây, xà, sứ đường dây 22 kV từ cột số 1 đến cột số 4 bị han gỉ, hư hỏng nặng, có nguy cơ gây ra sự cố bất cứ lúc nào.

Ông Trần Quốc Quyền – Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Điện lực TP Hà Tĩnh thông tin: “Nguy cơ mất an toàn của lưới điện cung cấp cho chợ TP.Hà Tĩnh đã được chúng tôi cảnh báo từ lâu. Điều đáng nói, Điện lực TP. Hà Tĩnh đã nhiều lần làm việc, gửi văn bản đề nghị Ban Quản lý chợ TP. Hà Tĩnh khắc phục song đến nay các khiếm khuyết trên vẫn tồn tại”.

Cũng theo ông Quyền, mùa mưa bão đang đến gần, nếu như lưới điện cấp cho chợ TP. Hà Tĩnh không sớm được khắc phục thì lốc xoáy có thể làm dây dẫn rơi trên mái tôn nhà xe hoặc tôn bay lên đường dây điện gây nên sự cố bất cứ lúc nào. Do vậy, để đảm bảo an toàn vận hành lưới điện, tránh không xảy ra những sự cố đáng tiếc, Điện lực TP.Hà Tĩnh yêu cầu Ban Quản lý chợ TP. Hà Tĩnh tập trung khắc phục ngay các khiếm khuyết nói trên. Từ đó mới có thể đảm bảo an toàn cho bà con tiểu thương và Nhân dân khi mua bán, trao đổi hàng hóa tại chợ.

Các ATM phân phối điện hạ áp phía trong chợ TP Hà Tĩnh nhếch nhác.

Làm việc với phóng viên, Trưởng Ban quản lý chợ TP. Hà Tĩnh Nguyễn Thăng Long thừa nhận thực trạng và nhận trách nhiệm khi để tình trạng lưới điện mất an toàn trong thời gian dài.

Về nguyên nhân chậm trễ, ông Long cho rằng bản thân ông đến nhận công tác tại Ban Quản lý chợ TP Hà Tĩnh từ tháng 12/2019. Kinh phí sửa chữa hệ thống điện lớn, trong khi nguồn thu từ năm 2020 lại nay khó khăn nên chưa thể triển khai.

Lưới điện cấp cho chợ TP Hà Tĩnh mất an toàn, nếu sự cố xảy ra thì hậu quả khó lường.

Về giải pháp khắc phục, người đứng đầu Ban Quản lý chợ TP Hà Tĩnh thông tin: Sau khi có hướng dẫn của Điện lực TP. Hà Tĩnh và chỉ đạo của UBND thành phố, Ban Quản lý chợ đã tiến hành các thủ tục, hồ sơ và vừa được Sở Công thương Hà Tĩnh thẩm định thiết kế báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán xây dựng công trình cải tạo đường dây 22 kV và trạm biến áp 250 kVA -22/0,4kV cấp điện cho chợ TP.Hà Tĩnh.

Thu Phương – Lê Tuấn