Mặt hàng nào đưa kim ngạch xuất khẩu của Hà Tĩnh tăng gần 45%?

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh 3 tháng đầu năm 2023 ước đạt 627,09 triệu USD, tăng 44,81% so với cùng kỳ năm trước. Những mặt hàng xuất khẩu chủ lực đang có sự tăng trưởng khả quan, đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn.

Công ty Trồng rừng và Sản xuất nguyên liệu giấy HANVIHA xuất bán hơn 30.000 tấn dăm gỗ khô trong 3 tháng đầu năm.

Dăm gỗ là một trong những mặt hàng đóng góp vào tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của Hà Tĩnh. Trong những tháng đầu năm, hoạt động xuất khẩu mặt hàng này dù phải đối diện với khá nhiều khó khăn do nhu cầu thị trường và giá dăm giảm so với năm 2022, tuy nhiên, nhờ những giải pháp linh hoạt của các doanh nghiệp, kim ngạch xuất khẩu vẫn đạt mức tăng trưởng khá cao.

Theo anh Lê Hữu Sơn - Kế toán trưởng Công ty Trồng rừng và Sản xuất nguyên liệu giấy HANVIHA (Khu kinh tế Vũng Áng), 3 tháng đầu năm, công ty đã xuất bán hơn 30.000 tấn dăm gỗ khô (tăng 114% so với cùng kỳ năm trước), doanh thu đạt 112 tỷ đồng (tăng hơn 170% so với cùng kỳ năm trước). Để thực hiện mục tiêu xuất bán 150.000 tấn dăm trong năm 2023, công ty đang tập trung khắc phục khó khăn các yếu tố từ thị trường, đảm bảo nguồn hàng chất lượng để duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Mặt hàng thép và phôi thép đạt kim ngạch xuất khẩu 574,12 triệu USD.

Chiếm tỷ trọng trên 90% tổng giá trị xuất khẩu toàn tỉnh, hoạt động xuất khẩu của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh những tháng đầu năm cũng ghi nhận sự tăng trưởng với kim ngạch đạt 589,6 triệu USD, tăng hơn 47% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, mặt hàng chủ lực thép và phôi thép đạt kim ngạch xuất khẩu 574,12 triệu USD. Được biết, từ cuối tháng 3 này, xuất khẩu thép và phôi thép tiếp tục có nhiều tín hiệu khởi sắc và kỳ vọng sẽ có sự tăng trưởng cao hơn trong những tháng tới.

Ông Đào Chí Thành - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng cho biết, từ đầu năm tới nay, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng dăm gỗ qua cảng Vũng Áng (gồm cả doanh nghiệp trên và ngoài địa bàn) đạt gần 27,5 triệu USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ; mặt hàng thép, phôi thép tăng 41% so với cùng kỳ. Đây là những tín hiệu tích cực đối với lĩnh vực xuất khẩu trên địa bàn. Để đồng hành cùng các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn, Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng luôn đảm bảo thông quan hàng hóa, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp.

Xuất khẩu mặt hàng thủy sản trong quý I/2023 của Hà Tĩnh tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Phó Giám đốc Sở Công thương Võ Tá Nghĩa, lĩnh vực xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh 3 tháng đầu năm 2023 đón những tín hiệu tích cực với kim ngạch ước đạt 627,09 triệu USD, tăng 44,81% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân là các mặt hàng xuất khẩu chính đều tăng như: thép và phôi thép tăng gần 50%, thủy sản tăng 20%, dăm gỗ tăng 21%. Các mặt hàng xơ sợi, dệt và may mặc giảm mạnh từ 28 - 50% so với quý I/2022 song do kim ngạch chiếm tỷ trọng thấp nên không ảnh hưởng nhiều đến kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh.

Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc 3 tháng đầu năm giảm 28% so với cùng kỳ năm 2022.

“Dự kiến trong năm 2023, mặt hàng chiếm tỷ trọng xuất khẩu cao là thép, sản lượng xuất khẩu sẽ tăng khoảng 10 - 12%; các mặt hàng như chè, bao bì dự kiến tăng từ 10 - 15%. Hàng may mặc, xơ sợi dự báo sẽ có nhiều khởi sắc từ giữa năm 2023. Dự kiến, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh trong năm nay đạt kế hoạch 2 tỷ USD đã đề ra” - Phó Giám đốc Sở Công thương Võ Tá Nghĩa cho biết.

Theo Sở Công thương, để đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai đồng bộ các chính sách phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại, xuất khẩu, nâng cao chất lượng sản phẩm xuất khẩu; rà soát, bổ sung, sửa đổi các chính sách hỗ trợ liên quan đến xuất khẩu giai đoạn tới.

Cùng đó, chú trọng tập huấn phổ biến các cam kết cụ thể về quy tắc xuất xứ, thương mại đầu tư, vệ sinh an toàn thực phẩm, sở hữu trí tuệ, môi trường… cho các doanh nghiệp, giúp việc tận dụng và thực thi Hiệp định thương mại tự do (FTA) đầy đủ và hiệu quả. Sở cũng sẽ triển khai các chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp xuất khẩu và sản phẩm xuất khẩu của tỉnh, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại với các đối tác trong và ngoài nước.

