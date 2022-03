Mitraco Hà Tĩnh tăng cường phòng dịch, đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh

Nhờ làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả lao động, 2 tháng đầu năm, Mitraco Hà Tĩnh duy trì ổn định hoạt động sản xuất, doanh thu đạt 235 tỷ đồng.

Là doanh nghiệp hoạt động đa ngành nghề, lĩnh vực, trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng gia tăng, Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (Mitraco Hà Tĩnh) đã triển khai nhiều phương án vừa chống dịch, vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Văn phòng Tổng Công ty test nhanh cho cán bộ, nhân viên vào đầu mỗi tuần làm việc.

Từ sau tết Nguyên đán đến nay, Văn phòng Tổng Công ty phối hợp với cơ quan y tế trên địa bàn thực hiện test nhanh cho cán bộ, nhân viên vào đầu mỗi tuần làm việc hoặc trước, sau khi thực hiện nhiệm vụ có tiếp xúc với nhiều người.

Tại các đơn vị thành viên của Mitraco Hà Tĩnh, công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng được thực hiện nghiêm ngặt.

Đến thời điểm này, các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty đều đảm bảo an toàn cho lao động, sản xuất kinh doanh. Đối với một số người lao động bị nhiễm COVID-19, các đơn vị đã tạo điều kiện tạm thời cho nghỉ việc và thực hiện cách ly theo hướng dẫn của ngành y tế.

Người lao động Xí nghiệp Khai thác và Chế biến khoáng sản Mitraco được kiểm tra thân nhiệt trước giờ làm việc.

Ông Lê Hồng Nhị - Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp Khai thác và Chế biến khoáng sản Mitraco (thị trấn Cẩm Xuyên) cho hay: “Cùng với thực hiện nghiêm các biện pháp 5K về phòng chống dịch, xí nghiệp thường xuyên tuyên truyền cho người lao động về tình hình dịch bệnh và các văn bản chỉ đạo liên quan của cấp trên. Ở mỗi bộ phận trong xí nghiệp đều có tổ phòng chống COVID-19 để kịp thời theo dõi thông tin người lao động. Từ đầu tháng 3 đến nay, công ty có 7 trường hợp là F0, được thực hiện cách ly theo quy định. Chúng tôi cũng tiến hành rà soát, sàng lọc các trường hợp F1 để đảm bảo kế hoạch sản xuất. Nhờ vậy, đến nay, chưa có thời điểm nào dây chuyền sản xuất bị gián đoạn do dịch bệnh, chỉ tiêu sản lượng các sản phẩm vẫn đáp ứng kế hoạch đề ra”.

Trong khi đó, với các đơn vị đặc thù thuộc lĩnh vực nông nghiệp như: Công ty CP Chăn nuôi Mitraco, Công ty CP Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh... vừa phải đảm bảo phòng dịch COVID-19, vừa phải ngăn ngừa các dịch bệnh trên gia súc. Do vậy, các đơn vị bố trí lực lượng hợp lý, thực hiện “cấm trại 100%” người lao động trực tiếp sản xuất.

Công ty CP Chăn nuôi Mitraco thường xuyên khử khuẩn môi trường trong, ngoài trại để đề phòng các loại dịch bệnh.

Ông Hồ Sỹ Huy Thảo - Giám đốc Công ty CP Chăn nuôi Mitraco (Thạch Hà) chia sẻ: “Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trang trại, từ sau tết Nguyên đán, công ty thực hiện “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Nguyên vật liệu đưa vào trại đều được được khử khuẩn và trung chuyển qua nhiều khâu, không có sự tiếp xúc giữa người với người. Ngoài ra, để ngăn chặn các loại dịch bệnh động vật, nhất là dịch tả lợn châu Phi, chúng tôi thường xuyên vệ sinh, phun khử trùng, rải vôi trong và ngoài trại, tăng cường bổ sung các chất tăng đề kháng cho đàn lợn. Tuy nhiên, do giá thức ăn cùng các chi phí đầu vào tăng mạnh trong khi giá lợn bán ra thấp, sức tiêu thụ giảm nên 2 tháng đầu năm, doanh thu công ty đạt 45 tỷ đồng, giảm 10 tỷ đồng so cùng kỳ năm 2021”.

Từ đầu năm 2022, Mitraco Hà Tĩnh đã phát động phong trào thi đua để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Cùng với nghiêm ngặt phòng dịch, Mitraco cũng chú trọng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh thông qua việc phong trào thi đua giữa các đơn vị thành viên. Tổng Giám đốc Mitraco Hà Tĩnh Lê Viết Thảo thông tin: “Để tạo động lực cho người lao động làm việc đạt kết quả cao nhất, ngay từ đầu năm, Tổng Công ty đã phát động phong trào thi đua “90 ngày đêm mừng Đảng - mừng Xuân” (từ ngày 1/1 đến 31/3/2022). Cùng đó, ban lãnh đạo Tổng Công ty thường xuyên bám sát tình hình, động viên, khích lệ tinh thần các đơn vị vượt qua khó khăn, hăng hái thi đua lập nhiều thành tích, góp phần đưa đơn vị và Tổng Công ty đạt, vượt các chỉ tiêu đề ra”.

Với những nỗ lực khắc phục khó khăn, trong 2 tháng đầu năm, Mitraco Hà Tĩnh đạt doanh thu 235 tỷ đồng, đạt 15,7% kế hoạch năm. Trong đó, một số đơn vị có đóng góp doanh thu lớn như: Công ty TNHH Việt Lào; Công ty CP cảng quốc tế Lào - Việt; Công ty CP Chăn nuôi Mitraco...

Ông Nguyễn Duy Sáu - Trưởng bộ phận bán hàng Công ty TNHH Việt Lào cho biết: “Cùng với các giải pháp nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của dịch COVID-19, công ty đã bố trí đầy đủ nhân lực để đảm bảo sản xuất liên tục, tiết giảm tối đa các chi phí sản xuất trực tiếp, xây dựng kế hoạch thi đua nội bộ, khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến trong công việc... Trong 2 tháng đầu năm, sản lượng thạch cao thô đạt 102.000 tấn, thạch cao bột 510 tấn, doanh thu công ty đạt 47 tỷ đồng”.

Hoạt động khai thác khoáng sản tại Lào của Công ty TNHH Việt Lào.

Thời gian tới, Mitraco Hà Tĩnh tiếp tục vượt khó khăn, phấn đấu thực hiện kế hoạch doanh thu đạt 1.500 tỷ đồng trong năm 2022. Mục tiêu mà doanh nghiệp hướng đến là phát huy thế mạnh lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản; phát triển lĩnh vực chăn nuôi và chế biến thức ăn chăn nuôi; mở rộng kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, công nghiệp; đầu tư, cải tiến thiết bị, đổi mới, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị sản phẩm.

Trước mắt, đơn vị đang tập trung cao độ chỉ đạo các công ty thành viên mạnh phong trào thi đua quý 1, phấn đấu hoàn thành kế hoạch, về đích trước ngày 31/3.

Khánh Ngọc