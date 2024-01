Ngày đầu năm mới tại Nhà máy Nhiệt điện lớn nhất miền Trung

Mỗi cán bộ, công nhân viên Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (TX Kỳ Anh - Hà Tĩnh) đều mang theo ước vọng về một năm mới vận hành an toàn, ổn định các tổ máy, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Không khí làm việc ngày đầu năm mới tại Phòng Điều khiển trung tâm, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Tạm gác lại kỳ nghỉ tết Dương lịch, anh Nguyễn Bá Đồng - Phó Quản đốc Phân xưởng Vận hành (Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1) vẫn miệt mài cùng anh em kỹ sư, công nhân điều khiển các tổ máy tại phòng điều khiển trung tâm. Vận hành nhà máy trong ngày đầu năm mới, anh Đồng mang theo niềm tin, quyết tâm về một sự khởi đầu thuận lợi, may mắn.

Anh Nguyễn Bá Đồng chia sẻ: “Nhà tôi ở huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Kỳ nghỉ lễ này, tôi đành gác lại niềm riêng, chuyên tâm cùng anh em vận hành an toàn, ổn định các tổ máy phát điện. Phát huy nỗ lực và những kết quả đã gặt hái trong năm 2023, bước sang năm mới 2024, mỗi cán bộ, công nhân viên nhà máy đều quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam giao, đóng góp quan trọng vào bức tranh tăng trưởng của ngành công nghiệp Hà Tĩnh”.

Trong ngày đầu năm mới 2024, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đón tàu chở than từ tỉnh Quảng Ninh cập bến tại cầu cảng của nhà máy.

Than sau khi cập bến sẽ được chuyển về kho của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 qua dải băng chuyền.

Ông Vũ Văn Thọ - Quản đốc Phân xưởng Nhiên liệu, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 cho hay: “Theo nhiệm vụ được phân công, anh em công nhân ai nấy đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện các phần việc bốc dỡ, chuyển than về kho. Việc chủ động xây dựng phương án tích trữ than đảm bảo phục vụ dây chuyền sản xuất, vận hành nhà máy liên tục 24/24h”.

Trong sáng nay, gần 80 cán bộ, công nhân của Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Điện lực dầu khí Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh vẫn miệt mài thực hiện các công đoạn bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên các thiết bị, máy móc tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 theo kế hoạch. Tất cả đều hướng đến mục tiêu vận hành các tổ máy an toàn, hiệu quả.

Công nhân Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Điện lực dầu khí Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh bảo dưỡng các thiết bị tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Ông Nguyễn Mậu Cảm - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh cho biết: “Kỳ nghỉ lễ tết Dương lịch, Ban Giám đốc công ty và đội ngũ lãnh đạo Phân xưởng Vận hành, Phân xưởng Nhiên liệu, các phòng An toàn, Vật tư... vẫn bám sát hiện trường chỉ đạo công tác vận hành tại nhà máy. Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 luôn duy trì chế độ 3 ca, 5 kíp trực 24/24h, vận hành an toàn, ổn định 2 tổ máy phát điện với tổng công suất 1.200 MW để đảm bảo nhu cầu phụ tải theo sự điều hành của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia. Cùng đó, công ty còn chủ động phối hợp với nhà thầu tiến hành sửa chữa, bảo trì thường xuyên các hạng mục kỹ thuật đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ theo kế hoạch, góp phần nâng cao độ khả dụng cho các tổ máy”.

Cũng theo ông Nguyễn Mậu Cảm, để động viên tinh thần cán bộ, công nhân viên trong kỳ nghỉ lễ, nhà máy đảm bảo mọi chế độ đãi ngộ cho người lao động; tạo động lực, khí thế thi đua, quyết tâm hoàn thành tốt mục tiêu đã xây dựng trong năm mới.

Năm 2024, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh đặt mục tiêu sản lượng điện thương mại đạt 6.468 triệu kWh.

2023 là một năm thắng lợi đối với Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 khi đưa tổ máy số 1 vào vận hành thành công trở lại sau gần 2 năm phải tạm ngừng hoạt động do sự cố kỹ thuật. Sự kiện quan trọng này đã góp phần tăng doanh thu cho doanh nghiệp cũng như tạo đà tăng trưởng cho ngành công nghiệp Hà Tĩnh. Theo đó, năm 2023, tổng sản lượng điện công ty thực hiện ước đạt 4.573 triệu kWh điện, tổng doanh thu dự kiến 8.932 tỷ đồng.

Tiếp đà tăng trưởng, năm 2024, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh đặt mục tiêu sản lượng điện thương mại đạt 6.468 triệu kWh, doanh thu 11.675 tỷ đồng và đóng nộp ngân sách Nhà nước 244 tỷ đồng.

Ngày đầu năm mới 2024, dây chuyền sản xuất tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 - Nhà máy Nhiệt điện than lớn nhất Miền Trung diễn ra nhịp nhàng. Trong nhịp độ làm việc khẩn trương, hối hả, mỗi cán bộ, công nhân viên nhà máy đều nêu cao tinh thần, quyết tâm gặt hái những thành quả, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Hà Tĩnh.

Thu Phương